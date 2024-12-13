El Creador Definitivo de Vídeos de Orientación de Programas

Crea sin esfuerzo mapas 3D cautivadores y vídeos animados que guían claramente a tu audiencia, mejorados con avatares de IA para un toque personal.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de 60 segundos para un bloguero de viajes de aventura, representando vívidamente un viaje con múltiples paradas usando visualización detallada de rutas en mapas personalizados. Emplea un estilo visual cinematográfico y aventurero, enriquecido con música de fondo adecuada y metraje B-roll del soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen, para cautivar a una audiencia impulsada por el deseo de viajar. La narrativa debe centrarse en la emoción del descubrimiento, haciendo de los vídeos de mapas una parte integral de la narración.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo de 30 segundos para una próxima conferencia tecnológica, proporcionando orientación del programa a través de un recinto virtual usando mapas 3D. Un estilo visual elegante y profesional, con un avatar de IA de HeyGen para entregar direcciones y anuncios clave, garantizará que los asistentes puedan navegar fácilmente por el evento. El propósito del vídeo es optimizar la experiencia de los invitados demostrando claramente rutas y puntos de interés.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo informativo de 50 segundos para analistas de marketing, explicando el rendimiento de ventas regionales a través de una visualización de datos convincente en una herramienta de mapeo interactiva. El estilo visual limpio y dinámico, impulsado por vídeos animados y una narración precisa generada a través de la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, tiene como objetivo presentar datos geográficos complejos en un formato fácilmente comprensible para consultores de negocios que buscan ideas estratégicas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Orientación de Programas

Crea sin esfuerzo guías de vídeo basadas en mapas y visualizaciones de rutas dinámicas para comunicar información compleja con claridad y precisión.

1
Step 1
Crea Tu Mapa Personalizado
Comienza seleccionando una plantilla de vídeo o subiendo tus datos GPS para definir el diseño de tu mapa personalizado, estableciendo la base para tu orientación.
2
Step 2
Anima Tu Viaje
Da vida a tu mapa añadiendo rutas animadas o seleccionando un avatar de IA para narrar puntos clave y guiar a los espectadores a través de tu viaje.
3
Step 3
Refina con Voz y Datos
Comunica claramente los detalles de tu programa incorporando elementos de visualización de datos y generando una locución profesional usando nuestra avanzada capacidad de generación de voz.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Orientación
Finaliza tu vídeo de orientación de programas eligiendo tu relación de aspecto deseada y exportándolo en alta definición, listo para cualquier plataforma o presentación.

Casos de Uso

Desarrolla Vídeos de Mapas de Marketing Efectivos

Produce vídeos de marketing de alto impacto con mapas personalizados animados para la orientación de programas, impulsando el compromiso y comunicando claramente rutas de servicio o planes de proyectos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos animados para marketing y orientación?

HeyGen proporciona un potente motor creativo con avatares de IA y capacidades de texto a vídeo desde guiones, permitiéndote producir vídeos animados profesionales rápidamente. Puedes incorporar fácilmente elementos visuales para explicar rutas o ubicaciones, haciendo que la información compleja sea atractiva y dinámica para tus necesidades de vídeo de marketing.

¿Puedo incorporar visuales de mapas personalizados o datos para vídeos de orientación de programas especializados en HeyGen?

Sí, HeyGen te permite subir tus propios medios, incluidos visuales de mapas personalizados o visualizaciones de datos, para integrarlos en tus vídeos. Nuestra interfaz fácil de usar hace que sea sencillo combinar estos elementos con avatares de IA y escenas dinámicas, mejorando eficazmente tus vídeos de orientación de programas.

¿Qué características hacen de HeyGen un creador de vídeos fácil de usar para producir contenido atractivo?

HeyGen simplifica la creación de vídeos con su interfaz intuitiva y editor de arrastrar y soltar, permitiéndote construir fácilmente escenas con avatares de IA y texto a vídeo desde guiones. Esta poderosa combinación hace de HeyGen un eficiente creador de vídeos de orientación de programas, optimizando todo tu flujo de trabajo de producción.

¿Cómo puede HeyGen elevar mis vídeos de marketing con contenido animado profesional?

HeyGen proporciona un motor creativo integral con una rica biblioteca de plantillas y avatares de IA para producir vídeos animados de alta calidad. Puedes aplicar controles de marca y aprovechar el texto a vídeo desde guiones para vídeos de marketing consistentes y profesionales que capturen la atención.

