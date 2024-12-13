Creador de Vídeos Profesional para Equipos: Crea Vídeos Más Rápido

Aumenta la productividad del equipo y crea vídeos de marketing y formación profesionales utilizando una plataforma impulsada por IA con plantillas personalizables.

Imagina un vídeo instructivo de 1 minuto diseñado para formadores corporativos y departamentos de RRHH, demostrando cómo integrar a nuevos empleados de manera eficiente. El estilo visual debe ser limpio y moderno, con un avatar de IA atractivo explicando las políticas clave de la empresa, complementado por una voz en off de IA profesional y clara. Este vídeo destacará cómo los avatares de IA de HeyGen agilizan significativamente los flujos de trabajo para crear vídeos de formación de alta calidad.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de marketing atractivo de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando el lanzamiento de un nuevo producto. El estilo visual debe ser dinámico y vibrante, utilizando música de fondo animada para captar la atención, con superposiciones de texto elegantes y transiciones rápidas de escenas. Esta pieza demostrará lo fácil que es para los equipos crear vídeos utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen para una generación de contenido y colaboración rápida.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de comunicación interna conciso de 1 minuto y 30 segundos para gestores de proyectos, anunciando una actualización trimestral de la empresa. El estilo visual debe ser pulido e informativo, con una voz profesional de IA explicando métricas clave, reforzado por subtítulos claros para accesibilidad, todo ambientado en un fondo corporativo. Este vídeo ejemplifica cómo las capacidades de generación de voz en off y Subtítulos/captions de HeyGen mejoran la claridad de un creador de vídeos profesional para equipos.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo explicativo técnico en profundidad de 2 minutos dirigido a gestores de productos y equipos empresariales, detallando el proceso de configuración de una nueva integración de software. El estilo visual debe ser preciso y de tipo tutorial, demostrando pasos complejos con una voz autoritaria de IA. Este vídeo utilizará eficazmente la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para simplificar explicaciones y asegurar que una plataforma impulsada por IA entregue mensajes consistentes mientras agiliza los flujos de trabajo.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Profesional para Equipos

Empodera a tu equipo para crear vídeos de alta calidad y alineados con la marca de manera eficiente, agilizando la producción de contenido desde el guion hasta la pantalla con nuestra plataforma impulsada por IA.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Comienza desde un Guion
Inicia tu proyecto seleccionando de una amplia gama de **Plantillas y escenas** profesionales o introduce tu guion para generar instantáneamente contenido de vídeo, diseñado para agilizar el proceso de creación de tu equipo.
2
Step 2
Añade Activos del Equipo e IA
Personaliza tu vídeo añadiendo los activos únicos de tu marca e incorporando **avatares de IA** realistas para transmitir tu mensaje con una representación visual atractiva y consistente.
3
Step 3
Genera Voces en Off y Subtítulos
Mejora el alcance e impacto de tu vídeo con la **Generación de voces en off** de sonido natural, haciendo que tu contenido profesional sea accesible a una audiencia más amplia con audio claro.
4
Step 4
Exporta y Comparte con tu Equipo
Renderiza tu vídeo de alta calidad en varios formatos adecuados para diferentes plataformas utilizando **redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones**, facilitando una **colaboración** y retroalimentación sin problemas dentro de tu equipo.

Casos de Uso

Destaca Historias de Éxito de Clientes

Genera rápidamente vídeos de testimonios de clientes poderosos y auténticos para construir confianza y demostrar el valor de tu producto.

Preguntas Frecuentes

¿Qué hace de HeyGen un creador de vídeos profesional efectivo para equipos?

HeyGen es una plataforma impulsada por IA diseñada para ser un creador de vídeos profesional para equipos, utilizando tecnología avanzada de Avatares de IA para crear vídeos. Su interfaz fácil de usar simplifica todo el proceso, permitiendo una producción de vídeo eficiente y de alta calidad.

¿Qué características técnicas apoyan la consistencia de marca en HeyGen?

HeyGen ofrece controles de marca robustos y kits de marca, permitiendo a los equipos mantener una identidad visual consistente en todos los vídeos. Esto fomenta una colaboración fluida y agiliza los flujos de trabajo para una producción de contenido cohesiva.

¿Puede HeyGen generar texto a voz de IA y subtítulos automáticos para vídeos?

Sí, HeyGen cuenta con capacidades avanzadas de texto a voz de IA para generar voces en off de sonido natural y añade automáticamente subtítulos, mejorando la accesibilidad y el compromiso de tus vídeos de alta calidad. Esta funcionalidad integrada del editor de vídeo asegura un producto final pulido.

¿Cómo facilita HeyGen la colaboración en equipo para proyectos de vídeo?

HeyGen está diseñado para equipos, ofreciendo un entorno colaborativo donde múltiples usuarios pueden trabajar en proyectos de vídeo. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar y los espacios de trabajo compartidos agilizan los flujos de trabajo, asegurando una creación y revisión de contenido eficiente.

