Crea un cautivador vídeo de 60 segundos para propietarios de pequeñas empresas que demuestre una nueva función de software. El vídeo debe contar con un avatar de IA amigable que explique los pasos con una voz en off clara y profesional, manteniendo un estilo visual y auditivo atractivo y profesional. Aprovecha los avatares de IA y la generación de voz en off de HeyGen para dar vida a tu guion sin esfuerzo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un elegante vídeo tutorial de 90 segundos dirigido a formadores corporativos, mostrando un complejo proceso de incorporación. Utiliza las extensas plantillas y escenas de HeyGen para estructurar tu contenido de manera hermosa y transforma tu guion detallado en un vídeo pulido usando la función de texto a vídeo desde guion, asegurando una presentación visual y auditiva informativa y sofisticada.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un dinámico vídeo de 45 segundos para profesionales del marketing que introduzca un nuevo producto, generado a partir de un guion de IA. El vídeo debe convertir tu guion de IA en vídeo, incluir subtítulos animados para accesibilidad e impacto, y mantener un estilo visual y auditivo enérgico y autoritario. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen y la fácil creación de subtítulos para maximizar el compromiso de la audiencia.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un práctico vídeo tutorial paso a paso de 75 segundos para gerentes de producto, ilustrando el montaje de un nuevo producto. Incorpora ricos elementos visuales de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, y asegura que el vídeo pueda adaptarse fácilmente a varias plataformas utilizando el cambio de relación de aspecto y exportaciones, presentando una experiencia visual y auditiva clara, amigable y limpia.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el generador de vídeos tutoriales profesionales

Genera fácilmente vídeos tutoriales profesionales, paso a paso, con IA, desde el guion hasta la pantalla, asegurando una comunicación clara y experiencias de aprendizaje atractivas.

1
Step 1
Crea tu guion
Comienza elaborando tu contenido tutorial o utiliza el generador de guiones de IA para producir sin esfuerzo un guion detallado para tu vídeo.
2
Step 2
Añade elementos visuales y presentadores
Selecciona de una diversa biblioteca de plantillas de vídeos tutoriales y elige un avatar de IA profesional para articular tus instrucciones, dando vida a tu contenido.
3
Step 3
Refina el audio y la accesibilidad
Eleva tu tutorial con locuciones de IA profesionales en varios idiomas y añade automáticamente subtítulos animados para mejorar la claridad y el alcance.
4
Step 4
Exporta y comparte tu tutorial
Finaliza tu tutorial de alta calidad exportándolo con controles precisos de relación de aspecto, asegurando que se vea perfecto en cualquier plataforma antes de compartirlo.

Casos de Uso

Aclarar temas complejos

Transforma temas intrincados en tutoriales de vídeo claros y accesibles, haciendo que la información compleja sea más fácil de entender para cualquier audiencia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos tutoriales profesionales rápidamente?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos de IA que te permite crear vídeos tutoriales profesionales con facilidad. Simplemente introduce tu guion, y los avatares de IA y las locuciones de IA de HeyGen transformarán tu texto en contenido de vídeo convincente, reduciendo significativamente el tiempo de producción para tus vídeos tutoriales paso a paso.

¿Qué recursos creativos ofrece HeyGen para personalizar mis vídeos instructivos?

HeyGen proporciona una amplia gama de recursos creativos para personalizar tus vídeos instructivos, incluyendo diversos avatares de IA y locuciones de IA. También puedes aprovechar los controles de marca como logotipos y colores personalizados para mantener una apariencia profesional consistente, mejorando tus vídeos tutoriales.

¿Puede HeyGen ayudar a generar contenido de vídeo de formación de alta calidad de manera eficiente?

Sí, HeyGen permite a los usuarios generar contenido de vídeo de formación de alta calidad de manera eficiente a través de su plataforma intuitiva y su extensa biblioteca de plantillas de vídeos tutoriales. Esto permite una rápida producción de vídeos tutoriales paso a paso atractivos sin necesidad de experiencia extensa en edición de vídeo.

¿Es HeyGen adecuado para producir vídeos tutoriales para redes sociales y contenido explicativo?

Absolutamente. HeyGen admite varias relaciones de aspecto y opciones de exportación, lo que lo hace ideal para producir vídeos tutoriales para redes sociales y otros contenidos explicativos. Puedes crear fácilmente vídeos atractivos optimizados para plataformas como YouTube e Instagram Reels utilizando el robusto editor de vídeo en línea de HeyGen.

