Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un dinámico vídeo de marketing de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando un nuevo producto o servicio. Utiliza las "Plantillas y escenas" de HeyGen para crear una narrativa visual atractiva con una "Generación de voz en off" animada y amigable, convirtiéndolo en un "creador de vídeos de IA" ideal para generar "vídeos de marketing" atractivos que capturen la atención.
Produce un vídeo corto de 30 segundos cautivador para influencers en redes sociales, destacando un tema o desafío en tendencia. El vídeo necesita un estilo visual rápido y atractivo con música de fondo pegajosa, optimizado para visualización silenciosa usando "Subtítulos/captions" prominentes y fácilmente adaptable para varias plataformas con "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones", promoviendo la "creación de vídeos" creativa.
Genera un vídeo de comunicación interna conciso de 15 segundos para empleados de la empresa, anunciando una actualización importante de políticas. Emplea un estilo visual profesional y directo usando imágenes de alta calidad de la "Biblioteca de medios/soporte de stock" y un "avatar de IA" amigable actuando como "cabeza parlante", asegurando que la "creación de vídeos de IA" sea rápida, eficiente y mantenga un tono acogedor.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande el Aprendizaje y la Creación de Cursos.
Desarrolla rápidamente diversos cursos profesionales y amplía tu alcance educativo a una audiencia global más amplia.
Mejora la Efectividad de la Formación.
Aprovecha los vídeos de IA para aumentar significativamente el compromiso en la formación profesional y mejorar la retención de conocimientos entre los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de IA?
HeyGen permite a los usuarios transformar texto en vídeos de calidad profesional utilizando tecnología avanzada de generador de vídeos de IA. Con avatares de IA personalizables y plantillas fáciles de usar, puedes dar vida a tu visión creativa sin esfuerzo y agilizar tu proceso de creación de vídeos de IA.
¿Puedo mantener la coherencia de marca usando la plataforma de vídeo de IA de HeyGen?
Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar tu logotipo, colores específicos y otros elementos de marca en tus vídeos generados por IA. Esto asegura que cada vídeo producido se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.
¿Qué tipo de avatares de IA y voces en off puedo usar con HeyGen?
HeyGen ofrece una amplia gama de avatares de IA realistas y potentes capacidades de generación de voces en off. Puedes convertir tu guion directamente en un diálogo atractivo, creando contenido dinámico de texto a vídeo de IA de manera rápida y eficiente.
¿Es HeyGen adecuado para crear vídeos de formación en habilidades profesionales?
Sí, HeyGen es un generador de vídeos de habilidades profesionales ideal para diversas necesidades empresariales, incluyendo vídeos de formación completos y vídeos de marketing atractivos. Su intuitivo AI Studio y plantillas listas para usar agilizan la producción de contenido de alta calidad e impactante para la formación de empleados.