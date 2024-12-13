Creador de Vídeos Online Profesional: Creación de Vídeos sin Esfuerzo

Crea vídeos cautivadores para redes sociales con facilidad usando avatares de IA y nuestro potente creador de vídeos online.

Crea un vídeo dinámico de 1 minuto dirigido a propietarios de pequeñas empresas y entusiastas de la tecnología, mostrando cómo HeyGen funciona como un generador de vídeos intuitivo con IA. El estilo visual debe ser moderno y limpio, con una pista de audio animada, enfatizando la facilidad de convertir guiones en vídeos usando su función de Texto a vídeo desde guion.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un tutorial rápido de 45 segundos para profesionales del marketing y creadores de contenido, demostrando cómo el editor de vídeo en línea de HeyGen simplifica la creación de contenido atractivo para redes sociales. El estilo visual debe ser brillante y enérgico, con una narración clara y profesional, destacando la generación automatizada de Subtítulos/captions para maximizar el alcance.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de 2 minutos para formación corporativa dirigido a educadores y formadores corporativos, ilustrando las sólidas capacidades de HeyGen como una plataforma integral de creación de vídeos. El estilo visual debe ser formal e instructivo, con una voz en off profesional y constante, utilizando eficazmente avatares de IA para transmitir mensajes clave con un toque humano.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un atractivo clip promocional de 30 segundos para aspirantes a YouTubers e influencers de redes sociales, demostrando la rapidez con la que pueden crear vídeos de tendencia para redes sociales usando HeyGen. El estilo visual debe ser vibrante y visualmente rico, con una pista de fondo pegajosa, aprovechando al máximo las diversas Plantillas y escenas para estimular la creatividad.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona un creador de vídeos online profesional

Desbloquea todo el potencial de un creador de vídeos online profesional. Crea vídeos impresionantes y de alta calidad sin esfuerzo con herramientas impulsadas por IA y características de edición intuitivas.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto de Vídeo
Comienza seleccionando entre una amplia gama de Plantillas y escenas diseñadas profesionalmente, o sube tus propios medios para empezar a crear tu vídeo usando plantillas de vídeo profesionales.
2
Step 2
Añade Elementos Impulsados por IA
Integra avatares de IA realistas para transmitir tu mensaje, aprovechando el poder de un generador de vídeos con IA para dar vida a tu guion con presentadores realistas.
3
Step 3
Aplica un Acabado Profesional
Refina tu contenido usando herramientas de edición de vídeo completas, aplicando controles de Marca para incorporar tu logo y colores personalizados para una experiencia de edición de vídeo cohesiva y profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo usando el redimensionamiento y exportación de aspecto para adaptarlo a cualquier plataforma, luego publícalo fácilmente en plataformas sociales directamente para llegar a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Formación Corporativa y el Aprendizaje

.

Mejora el compromiso de los empleados y la retención del conocimiento transformando materiales de formación en vídeos interactivos generados por IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de generación de vídeos con IA para los usuarios?

HeyGen simplifica la generación de vídeos con IA permitiéndote transformar un guion simple en un vídeo dinámico usando avanzados avatares de IA y herramientas impulsadas por IA. Esto hace que la creación de contenido profesional sea accesible y eficiente.

¿Qué capacidades de edición de vídeo ofrece HeyGen para la producción de vídeos online?

HeyGen, como un avanzado creador de vídeos online, ofrece características clave de edición de vídeo como la generación de subtítulos/captions, la incorporación de generación de voz en off personalizada y el uso de su extensa biblioteca de medios/soporte de stock. Esto te ayuda a producir vídeos de alta calidad sin necesidad de software complejo.

¿Puede HeyGen apoyar la producción de vídeos profesionales con elementos de marca personalizados?

Absolutamente, HeyGen asegura que tu producción de vídeos profesionales mantenga la consistencia de la marca con controles de marca integrales como la adición de tu logo y colores personalizados. Esta capacidad es esencial para las empresas enfocadas en el marketing de vídeo.

¿Cómo puede HeyGen ayudar en la creación y publicación de vídeos atractivos para redes sociales?

HeyGen facilita la creación de vídeos para redes sociales con una variedad de plantillas de vídeo y redimensionamiento y exportación de aspecto flexible para adaptarse a cualquier plataforma. Puedes producir fácilmente contenido adaptado para publicación directa en plataformas sociales.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo