Creador de Mensajes Profesionales: AI para Textos Empresariales Perfectos

Crea mensajes atractivos y asegura una voz de marca coherente con nuestro potente asistente de escritura AI.

Crea un vídeo de 45 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, enfatizando cómo un creador de mensajes profesional cultiva una voz de marca coherente. El estilo visual debe ser animado y moderno, complementado por una locución profesional y clara. Los avatares de AI de HeyGen narrarán eficazmente los beneficios, mostrando lo fácil que es crear comunicaciones impactantes, con todas las explicaciones mejoradas por la generación fluida de locuciones.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Dirigido a profesionales del marketing y creadores de contenido, este vídeo de 60 segundos necesita un estilo dinámico e informativo, mostrando visualmente el poder de un asistente de escritura AI. El audio debe ser atractivo y articulado, destacando cómo la plataforma revoluciona la creación de contenido y aumenta el compromiso del cliente. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar sin problemas conceptos escritos en visuales atractivos, apoyados además por subtítulos claros para reforzar los mensajes clave sobre estrategias de mensajería eficientes.
Prompt de Ejemplo 2
Un vídeo de 30 segundos para empresas SaaS y gerentes de comercio electrónico adoptará un estilo visual elegante de problema-solución y un tono de audio confiado y eficiente. Su mensaje principal será sobre la creación de mensajes profesionales a través de flujos de trabajo automatizados y campañas de goteo, simplificando estrategias de comunicación complejas. Aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen, se pueden establecer rápidamente secuencias visualmente atractivas, y el sólido soporte de la biblioteca de medios/stock enriquecerá la narrativa, destacando la rapidez y efectividad.
Prompt de Ejemplo 3
Para equipos de atención al cliente y profesionales de ventas, desarrolla un vídeo de 45 segundos con una estética visual amigable y accesible y un estilo de audio práctico y tranquilizador. Este vídeo explorará la versatilidad de la plataforma de mensajería para la comunicación multicanal, incluyendo SMS, correo electrónico y mensajes bidireccionales. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para guiar a los espectadores a través de varios casos de uso, y demuestra la flexibilidad del cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para asegurar que los mensajes estén perfectamente optimizados para cualquier canal, mejorando el alcance y la capacidad de respuesta.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Mensajes Profesionales

Crea mensajes profesionales y alineados con la marca rápidamente usando nuestro asistente de escritura AI. Asegura una comunicación clara y coherente en todos tus esfuerzos de marketing y compromiso con el cliente.

1
Step 1
Crea tu Mensaje con AI
Utiliza el asistente de escritura AI integrado para generar rápidamente borradores iniciales o ideas para cualquier propósito de mensajería. Esto permite una creación de contenido más rápida y ahorra tiempo valioso.
2
Step 2
Aplica tu Voz de Marca
Refina tu mensaje generado para alinearlo perfectamente con el tono y estilo únicos de tu marca. Asegura que cada comunicación mantenga una voz de marca profesional y coherente en todos los canales.
3
Step 3
Selecciona de Plantillas Profesionales
Elige de una biblioteca de plantillas diseñadas profesionalmente o guarda tu mensaje personalizado como una nueva plantilla. Esto agiliza tu flujo de trabajo para diversas campañas de Marketing de Mensajes de Texto.
4
Step 4
Añade a Flujos de Trabajo Automatizados
Integra tus mensajes pulidos en flujos de trabajo automatizados para campañas de goteo, auto-respondedores o envíos programados. Esto asegura una entrega oportuna y maximiza el compromiso del cliente sin esfuerzo manual.

Casos de Uso

Comparte Historias de Éxito de Clientes

Comparte Historias de Éxito de Clientes

Transforma testimonios de clientes en vídeos persuasivos de AI, comunicando efectivamente el valor y construyendo confianza como parte de tu estrategia de mensajería profesional.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen optimizar la creación de mensajes y contenido profesional?

HeyGen actúa como un innovador creador de mensajes profesionales al transformar guiones de texto en vídeos atractivos con avatares de AI. Esta capacidad ayuda a los creadores de contenido a producir rápidamente contenido visual de alta calidad, asegurando una voz de marca coherente en todas las comunicaciones.

¿HeyGen sirve como asistente de escritura AI para campañas de marketing?

Aunque HeyGen se especializa en la generación de vídeos AI, su plataforma apoya indirectamente el marketing al convertir eficientemente tu copia escrita en mensajes de vídeo atractivos. Los profesionales del marketing pueden aprovechar esto para crear mensajes profesionales para diversas plataformas, mejorando el compromiso del cliente.

¿Cómo ayuda HeyGen en la creación de mensajes profesionales basados en vídeo?

HeyGen simplifica la creación de mensajes en vídeo a través de una funcionalidad intuitiva de texto a vídeo y plantillas personalizables. Los usuarios pueden generar fácilmente locuciones y añadir subtítulos, refinando su comunicación para asegurar una mejor legibilidad e impacto del mensaje.

¿Qué ventajas ofrece HeyGen para la producción de contenido a escala?

HeyGen aprovecha la avanzada AI para proporcionar una creación de contenido eficiente a escala, yendo más allá de las comunicaciones tradicionales basadas en texto. Las empresas pueden generar rápidamente una cantidad de vídeos de marca, utilizando avatares de AI y controles de marca para mantener una experiencia de marca coherente en diversas campañas.

