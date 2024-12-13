Sí, HeyGen es una herramienta ideal para desarrollar cursos en línea atractivos y vídeos explicativos que cautiven a las audiencias. Su capacidad para generar vídeos educativos animados a partir de guiones, combinada con la grabación de pantalla, lo hace perfecto para desglosar temas complejos en contenido digerible. Esto empodera a los educadores para producir experiencias de aprendizaje de alto impacto rápidamente.