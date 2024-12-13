Generador de Vídeos Internos Profesionales para Rápido y Fácil AI

Genera vídeos profesionales en minutos usando nuestra amplia biblioteca de plantillas personalizables.

Crea un vídeo de bienvenida profesional de 60 segundos diseñado para nuevos empleados, presentándoles la cultura de la empresa y los pasos iniciales clave. El estilo visual debe ser cálido y acogedor, con avatares de IA diversos que representen diferentes departamentos, complementados por una voz en off amigable y profesional. Este vídeo utiliza los avatares de IA de HeyGen para hacer la introducción atractiva y personalizada.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de IA generativa de 45 segundos dirigido a clientes potenciales, mostrando los beneficios de nuestra última característica del producto. El estilo visual y de audio debe ser elegante, moderno y muy dinámico, utilizando gráficos en movimiento atractivos y un narrador enérgico. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar sin esfuerzo el texto de marketing en visuales atractivos, demostrando una creación de vídeo sin fisuras.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de comunicación interna de 30 segundos para todo el personal, anunciando una actualización importante de la política de la empresa. El estilo visual debe ser claro y profesional, utilizando gráficos limpios y un tono confiable, apoyado por una voz en off realista y articulada. Este generador de vídeos internos profesionales permite la generación de voz en off directamente desde el texto, asegurando consistencia y claridad en el mensaje.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña una guía de 90 segundos para usuarios existentes, explicando una función específica dentro de nuestro software. El vídeo debe tener una presentación visual clara y paso a paso con visuales impresionantes que destaquen cada acción, acompañados de una narración de audio calmada e informativa. Emplea las extensas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un tutorial pulido y fácil de seguir, mejorando el proceso general de creación de vídeos.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Generador de Vídeos Internos Profesionales

Produce sin esfuerzo vídeos internos pulidos e impactantes. Transforma tus ideas en contenido de vídeo profesional con AI, mejorando la comunicación y el compromiso en toda tu organización.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Escribe o pega tu mensaje de comunicación interna. Nuestra IA generativa transforma tu texto en un vídeo dinámico, haciendo que la creación de contenido sea sencilla.
2
Step 2
Elige Tus Visuales
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de IA. Personaliza escenas para alinearlas con la marca y el mensaje de tu empresa, asegurando que tu vídeo luzca profesional.
3
Step 3
Añade Narración
Mejora tu vídeo con voces en off realistas generadas directamente desde tu guion. Elige entre varias voces e idiomas para entregar tu mensaje claramente.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo con las proporciones adecuadas para diferentes plataformas. Exporta tu vídeo interno de alta calidad para compartir con tu equipo o empresa.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Entrega Comunicaciones Internas Inspiradoras

Crea vídeos motivacionales y mensajes de liderazgo convincentes para unir a tu equipo y reforzar la cultura de la empresa de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos profesionales?

La potente plataforma de vídeo generativa de HeyGen hace que la creación de vídeos profesionales sea accesible para todos. Al aprovechar avatares de IA avanzados y capacidades de texto a vídeo, puedes producir sin esfuerzo visuales impresionantes e historias visuales atractivas, agilizando significativamente tu flujo de trabajo de producción de contenido.

¿Puede HeyGen ayudarme a lograr control creativo sobre mi contenido de vídeo?

Absolutamente. HeyGen proporciona un extenso control creativo a través de características como plantillas personalizables, voces en off realistas y avatares de IA dinámicos. Esto te permite crear vídeos profesionales únicos que se ajusten perfectamente a tu visión y estética de marca.

¿Qué tipo de contenido creativo puedo producir con HeyGen?

HeyGen te permite crear una amplia gama de contenido creativo, desde vídeos atractivos para redes sociales hasta vídeos explicativos detallados y comunicaciones internas. Nuestra plataforma ofrece las herramientas para generar narrativas cautivadoras y visuales impresionantes para cualquier necesidad.

¿Es HeyGen adecuado para creadores de contenido sin habilidades previas de edición de vídeo?

Sí, HeyGen está diseñado para ser fácil de usar, haciendo que la creación de vídeos profesionales sea accesible incluso sin habilidades previas de edición de vídeo. Nuestra interfaz intuitiva y herramientas impulsadas por IA simplifican el proceso, permitiendo a los creadores de contenido centrarse en entregar historias visuales atractivas rápidamente.

