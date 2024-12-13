Creador de Videos de Directrices Profesionales para Contenido de Alta Calidad

Eleva tu producción de video con directrices expertas y agiliza la creación de videos profesionales, incluyendo la conversión de texto a video desde el guion sin problemas.

Crea un tutorial conciso de 1 minuto diseñado para aspirantes a productores de video corporativo, detallando meticulosamente los aspectos esenciales de la selección de equipos y configuraciones de iluminación óptimas para la producción de video profesional. Este video debe presentar un estilo visual limpio e instructivo con una locución profesional, utilizando la generación de voz de HeyGen para asegurar claridad y consistencia.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Explora las sutilezas de la postproducción en un video explicativo de 90 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas ansiosos por dominar técnicas básicas de edición de video y corrección de color. El estilo visual y de audio debe ser dinámico, incorporando ejemplos en pantalla dividida con música de fondo animada, e incluir subtítulos/captions de HeyGen para resaltar términos técnicos clave.
Prompt de Ejemplo 2
Sumérgete en técnicas avanzadas de filmación en una guía completa de 2 minutos dirigida a equipos de marketing que buscan mejorar sus habilidades de video, enfocándose específicamente en la composición y el encuadre, junto con movimientos de cámara efectivos. El video debe presentar ejemplos visuales demostrativos de alta calidad con texto claro en pantalla, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para presentar información compleja de manera atractiva.
Prompt de Ejemplo 3
Descubre el secreto para una calidad de audio impecable en un video convincente de 45 segundos, dirigido a creadores de contenido dedicados a elevar el valor de su producción a través de equipos de grabación superiores. Este video requiere visuales nítidos y limpios y una dirección directa, con la capacidad de texto a video de HeyGen desde el guion utilizada para transformar rápidamente instrucciones escritas en una presentación visual pulida.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Videos de Directrices Profesionales

Transforma tus directrices profesionales en contenido de video atractivo de manera rápida y eficiente, asegurando claridad e impacto para tu audiencia.

1
Step 1
Crea Tu Guion y Visión
Comienza delineando el mensaje y la estructura de tu video. Utiliza la función de texto a video para convertir instantáneamente tu guion escrito en escenas de video iniciales, ahorrando tiempo valioso de producción.
2
Step 2
Elige Tus Visuales y Presentador de IA
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar tu marca, o sube tus propios medios. Esto establece una presencia profesional en pantalla para tus directrices.
3
Step 3
Aplica Marca y Audio
Aplica los colores, logotipo y fuentes de tu marca utilizando controles de marca. Genera locuciones con varios tonos e idiomas, y añade automáticamente subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad y el compromiso.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Video Profesional
Revisa tu video para asegurar precisión y fluidez. Luego, exporta tu video final de directrices profesionales en varios formatos de relación de aspecto adecuados para diferentes plataformas, listo para su distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Información Compleja

.

Transforma directrices profesionales intrincadas y temas técnicos en contenido de video fácilmente digerible para una comunicación clara.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la edición y producción de videos profesionales?

HeyGen revoluciona el proceso de creación de videos utilizando avatares de IA y tecnología de texto a video. Los usuarios pueden generar fácilmente videos profesionales directamente desde un guion, reduciendo significativamente la necesidad de edición de video tradicional y equipos de producción complejos.

¿Qué controles técnicos ofrece HeyGen para asegurar una producción de video de alta calidad?

HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiendo a los usuarios personalizar logotipos y colores para una producción consistente y de alta calidad. Además, cuenta con generación avanzada de locuciones y subtítulos automáticos, asegurando una calidad clara de audio y video en todo tu contenido profesional.

¿Puede HeyGen integrar medios y activos existentes en proyectos de video para una creación mejorada?

Absolutamente, HeyGen admite la integración fluida de medios existentes, incluidas imágenes y activos de stock, en tus proyectos de video. Esta capacidad permite una creación de video flexible, aprovechando metraje previamente capturado u otros elementos visuales para enriquecer tus videos profesionales.

¿Cómo proporciona HeyGen versatilidad técnica para la distribución de videos en diferentes plataformas?

HeyGen asegura versatilidad técnica ofreciendo redimensionamiento flexible de la relación de aspecto y varias opciones de exportación para tus videos completados. Esto permite una distribución óptima de videos en diversas plataformas, asegurando que tus videos profesionales mantengan su calidad e impacto dondequiera que se compartan.

