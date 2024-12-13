Generador de Vídeos de Calidad Profesional para Creación Rápida de Vídeos con IA

Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de nuestro generador de vídeos con IA para transformar tus ideas en vídeos de alta calidad y atractivos con una velocidad sin precedentes.

Crea un vídeo convincente de 30 segundos para redes sociales dirigido a propietarios de pequeñas empresas, demostrando cómo un generador de vídeos con IA puede simplificar la creación de contenido. El estilo visual debe ser brillante y enérgico, con cortes rápidos y gráficos animados, complementado por una banda sonora contemporánea y animada, y una generación de voz en off clara y entusiasta. Destaca la facilidad de convertir un guion en una historia visual dinámica utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo explicativo de producto de 45 segundos dirigido a emprendedores conocedores de la tecnología, mostrando una nueva función de software. El vídeo debe adoptar una estética visual profesional pero amigable, utilizando escenas animadas limpias y un avatar digital experto para guiar al espectador, acompañado de una música de fondo moderna y sutil. Enfatiza la ventaja de usar herramientas de generación de vídeo de calidad profesional y los avatares de IA de HeyGen para transmitir información compleja de manera clara.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un segmento educativo informativo de 60 segundos para creadores de contenido en línea, ofreciendo consejos rápidos sobre cómo mejorar los flujos de trabajo de creación de vídeos. El enfoque visual debe ser limpio e instructivo, utilizando una mezcla de grabaciones de pantalla y medios de archivo relevantes de la biblioteca de medios/soporte de archivo, respaldado por una narración calmada y autoritaria. Muestra cómo las herramientas de IA para la creación de vídeos agilizan el proceso de producción e integra subtítulos claros para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un anuncio de marca conciso de 15 segundos para comunicaciones internas, notificando al personal sobre un hito de la empresa. Este breve vídeo necesita un estilo visual elegante e impactante con superposiciones de texto audaces y transiciones dinámicas, acompañado de una melodía contemporánea y motivadora. Demuestra la versatilidad del vídeo generativo con IA creando rápidamente este mensaje y utilizando la función de redimensionamiento y exportación de aspecto de HeyGen para asegurar que se vea perfecto en todas las plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Calidad Profesional

Transforma sin esfuerzo tus ideas en vídeos atractivos con nuestra plataforma potenciada por IA, permitiéndote producir contenido de alta calidad para cualquier necesidad profesional.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Escribe o pega tu guion de vídeo. Nuestra avanzada IA utiliza la capacidad de texto a vídeo para convertir tu texto en un discurso de sonido natural, agilizando tu producción de contenido.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar tu marca o mensaje. Estos avatares digitales mejoran el compromiso y dan a tus vídeos profesionales un toque humano.
3
Step 3
Aplica Personalizaciones
Personaliza tu vídeo con amplios controles de marca (logotipo, colores), permitiendo una personalización completa para alinearse con la identidad de tu marca y estándares profesionales.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Finaliza tu proyecto y aprovecha nuestro redimensionamiento y exportación de aspecto flexibles para obtener tu salida de vídeo de alta calidad en el formato perfecto para cualquier plataforma, listo para su uso inmediato.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

.

Desarrolla vídeos de IA convincentes y profesionales para resaltar los exitosos recorridos de los clientes, construyendo confianza y demostrando valor.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi proceso de creación de vídeos creativos?

HeyGen utiliza tecnología de vídeo generativo con IA para transformar tus ideas en vídeos de alta calidad, ofreciendo un conjunto de herramientas de IA para la creación de vídeos, incluyendo diversos avatares digitales y personajes animados. Esto te permite crear contenido atractivo sin esfuerzo.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para la producción de vídeos?

HeyGen proporciona una amplia personalización para tus vídeos, desde la generación de texto a vídeo con voz en off de IA hasta controles de marca para logotipos y colores. Puedes adaptar fácilmente el contenido para cumplir con visiones creativas específicas para diversas plataformas, incluidos vídeos para redes sociales.

¿Puede HeyGen simplificar los flujos de trabajo de producción de vídeos para equipos de marketing de contenido?

Absolutamente. HeyGen actúa como un generador de vídeos con IA de calidad profesional, simplificando la creación de vídeos para equipos de marketing de contenido. Automatiza tareas repetitivas y proporciona plantillas, permitiendo una producción eficiente de vídeos de alta calidad sin necesidad de experiencia extensa en edición.

¿Qué hace de HeyGen un generador de vídeos con IA líder?

HeyGen se destaca como un generador de vídeos con IA avanzado al ofrecer avatares digitales realistas y capacidades robustas de texto a vídeo. Su plataforma de vídeo generativo con IA permite una creación de vídeos sin problemas, haciendo que el contenido de vídeo de calidad profesional sea accesible para todos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo