Diseña vídeos de marketing animados cautivadores que mejoran la retención de memoria y aumentan las tasas de conversión utilizando nuestras extensas plantillas y escenas.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Imagina un vídeo explicativo animado de 45 segundos diseñado para startups que introduce una nueva función de una aplicación. El estilo visual debe ser dinámico y vibrante, con avatares de IA amigables que ofrezcan explicaciones claras con una "Generación de voz en off" conversacional. Este vídeo tiene como objetivo crear vídeos explicativos que sean atractivos y fáciles de entender para los usuarios potenciales.
Desarrolla un vídeo explicativo informativo de 60 segundos dirigido a nuevos empleados, explicando los beneficios de la empresa. La presentación visual debe ser limpia y profesional, utilizando la "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen para imágenes relevantes y un tono claro y conciso generado a través de "Texto a vídeo desde guion". El objetivo es producir vídeos explicativos atractivos y fáciles de digerir.
Produce un vídeo explicativo profesional de 20 segundos para gestores de redes sociales, demostrando un consejo rápido para aumentar el compromiso en línea. Emplea un estilo visual rápido e impactante con "Subtítulos/captions" para visualización silenciosa, y asegura una fácil adaptación a través de plataformas usando "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones". Esto muestra cómo ser un creador profesional de vídeos explicativos para canales sociales.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Crea Anuncios Explicativos de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de vídeo explicativos cautivadores con IA para mejorar significativamente el rendimiento de las campañas de marketing y las tasas de conversión.
Mejora la Formación y la Educación.
Aumenta el compromiso de los estudiantes y la retención de información creando vídeos explicativos claros y profesionales para todo tu contenido de formación y educativo.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos explicativos profesionales rápidamente?
HeyGen es un potente creador de vídeos explicativos profesionales diseñado para la eficiencia. Puedes crear fácilmente vídeos explicativos utilizando nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar y una amplia gama de plantillas de vídeos explicativos, agilizando significativamente el proceso de producción.
¿Qué opciones creativas ofrece HeyGen para mejorar mis vídeos explicativos?
HeyGen proporciona extensos recursos creativos para elevar tus vídeos explicativos animados. Nuestra plataforma incluye una completa biblioteca de imágenes y soporta varios avatares de IA para hacer tus vídeos de marketing más atractivos y dinámicos.
¿Puedo personalizar completamente mis vídeos explicativos con la plataforma de HeyGen?
Absolutamente, HeyGen ofrece controles de marca robustos para asegurar que tus vídeos explicativos se alineen perfectamente con tu identidad. Puedes aplicar logotipos y colores personalizados, y ajustar las relaciones de aspecto para una distribución fluida a través de redes sociales y otras plataformas.
¿Cómo contribuye la funcionalidad de IA de HeyGen a generar vídeos explicativos de alta calidad?
HeyGen aprovecha la avanzada IA para potenciar la creación de vídeos explicativos de alta calidad. Nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion, combinada con un sofisticado generador de voz de IA, asegura voces en off profesionales y contenido dinámico para tus proyectos.