Transforma tus ideas en vídeos explicativos profesionales sin esfuerzo con nuestra función de texto a vídeo, generando visuales impresionantes a partir de cualquier guion.

Crea un vídeo explicativo animado dinámico de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas que buscan mejorar su presencia en línea. Este vídeo debe presentar un estilo visual brillante y moderno con animaciones fluidas, acompañado de una voz en off profesional y optimista generada por IA, demostrando lo fácil que es transformar un guion simple en un vídeo pulido utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para crear contenido de estrategia de marketing atractivo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo conciso de 60 segundos dirigido a formadores corporativos y creadores de contenido de e-learning, mostrando una nueva política de comunicación interna. El estilo visual y de audio debe ser limpio, profesional y tranquilizador, con un avatar de IA que entregue la información clave de manera calmada y clara, destacando los avatares de IA de HeyGen para la creación efectiva de vídeos impulsados por IA.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de presentación de producto cautivador de 30 segundos para gerentes de producto y profesionales de ventas, presentando una nueva característica. Emplea un estilo dinámico y visualmente impactante con cortes rápidos, texto audaz y una voz en off enérgica. Este "creador de vídeos explicativos" enfatizará lo rápido que se pueden ensamblar visuales impresionantes utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo tutorial informativo de 50 segundos dirigido a usuarios de software, explicando una actualización de software compleja. El estilo visual debe ser claro y paso a paso, incorporando grabaciones de pantalla y vídeos de stock relevantes, apoyado por una voz en off atractiva y fácil de entender. Muestra cómo la robusta generación de voz en off de HeyGen, combinada con su biblioteca de medios/soporte de stock, permite a cualquiera ser un generador profesional de vídeos explicativos.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Generador Profesional de Vídeos Explicativos

Crea sin esfuerzo vídeos explicativos atractivos y de alta calidad para involucrar a tu audiencia y comunicar claramente tu mensaje, sin necesidad de experiencia en edición de vídeo.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Genera desde un Guion
Comienza tu vídeo explicativo eligiendo entre plantillas diseñadas profesionalmente o creando contenido instantáneamente desde tu guion usando texto a vídeo.
2
Step 2
Personaliza Tu Presentador de IA y Visuales
Da vida a tu historia seleccionando un avatar de IA para presentar tu mensaje y mejora tus escenas con medios relevantes de la biblioteca.
3
Step 3
Genera Voces en Off y Subtítulos
Perfecciona tu audio con la generación de voces en off de IA y asegura la accesibilidad añadiendo subtítulos automáticos para todo tu vídeo.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Explicativo Final
Publica tu vídeo explicativo profesional eligiendo tu relación de aspecto preferida y exportándolo en formato MP4 para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Acelera el Marketing y la Publicidad

Produce rápidamente vídeos explicativos atractivos y de alto rendimiento para campañas de marketing y anuncios que capturen la atención de la audiencia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos explicativos?

HeyGen revoluciona la "creación de vídeos explicativos" transformando tu "guion en vídeo" con "creación de vídeos impulsada por IA". Los usuarios pueden aprovechar "avatares de IA" y "voces en off" realistas para producir "vídeos explicativos animados" profesionales y atractivos de manera eficiente.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para vídeos explicativos animados?

HeyGen proporciona un conjunto completo de herramientas "creativas", incluyendo "plantillas diseñadas profesionalmente" y un "editor de arrastrar y soltar", facilitando la producción de "vídeos explicativos animados". También puedes utilizar "controles de marca" para asegurar que tus vídeos se alineen perfectamente con la estética de tu marca.

¿Puede HeyGen crear voces en off y avatares generados por IA para mis vídeos?

Absolutamente. HeyGen sobresale en la "creación de texto a vídeo" ofreciendo capacidades avanzadas de "generación de avatares de IA" y "voces en off". Esto te permite producir contenido diverso e impactante para varias aplicaciones, mejorando tu "estrategia de marketing".

¿Para qué propósitos son más efectivos los vídeos de IA de HeyGen?

Los "vídeos de IA" de HeyGen son altamente efectivos para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo mejorar tu "estrategia de marketing", aumentar el compromiso en "redes sociales", facilitar módulos de "e-learning" y mejorar la "comunicación interna" dentro de tu organización. La plataforma hace que la "creación de vídeos impulsada por IA" sea accesible para todas estas necesidades.

