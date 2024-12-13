Creador de Vídeos de Desarrollo Profesional: Eleva la Formación
Crea contenido de formación atractivo y efectivo para tu equipo utilizando poderosos avatares de IA.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo de 90 segundos dirigido a formadores técnicos, ilustrando el proceso de llevar a cabo una Formación Técnica efectiva para empleados. El vídeo debe tener un estilo visual claro e instructivo con animaciones dinámicas y explicaciones concisas, mejorado por la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para una narración precisa, demostrando el poder de un generador de vídeo con IA.
Desarrolla un vídeo de 2 minutos diseñado para organizaciones que incorporan una fuerza laboral híbrida, mostrando una experiencia de Incorporación de Empleados atractiva. El estilo visual debe ser amigable y visualmente rico, incorporando diversos avatares de IA para personalizar el viaje de aprendizaje y aprovechando el soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para mejorar el contexto visual.
Produce un vídeo de 30 segundos para líderes empresariales que desean crear vídeos y presentaciones de calidad profesional. Emplea un estilo visual elegante y de ritmo rápido con transiciones impactantes, utilizando las plantillas y escenas pre-diseñadas de HeyGen para una creación de contenido rápida y redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para una distribución versátil en todas las plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación.
Eleva tus programas de desarrollo profesional aprovechando la IA para aumentar significativamente el compromiso de los aprendices y la retención del conocimiento.
Crea Más Cursos y Llega a Más Aprendices.
Expande tu alcance educativo y escala programas de aprendizaje profesional a nivel global produciendo un mayor volumen de cursos de alta calidad.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos en línea con herramientas de vídeo de IA?
HeyGen aprovecha las capacidades avanzadas de generador de vídeo con IA, permitiendo a los usuarios transformar texto en vídeos profesionales con facilidad. Nuestra plataforma integra funciones de guionista de IA y texto a voz de IA para agilizar la producción de contenido.
¿Puede HeyGen crear avatares de IA personalizados y locuciones realistas?
Sí, HeyGen ofrece una variedad de avatares de IA diversos y locuciones de IA sofisticadas para mejorar tus vídeos. Puedes personalizarlos para que coincidan con tu marca, asegurando contenido atractivo y convincente.
¿Qué funcionalidades técnicas ofrece HeyGen para producir contenido de alta calidad?
HeyGen ofrece potentes características técnicas que incluyen grabación de pantalla sin interrupciones y capacidades avanzadas de texto a vídeo desde guion. También puedes utilizar subtítulos/captions y controles de marca para asegurar que tu producción sea consistentemente profesional y alineada con los estándares de tu organización.
¿Ofrece HeyGen características para la consistencia de marca y distribución global de vídeos de formación?
HeyGen asegura la consistencia de marca a través de controles de marca personalizables, incluyendo logotipos y colores, en todos tus vídeos de formación. Nuestra plataforma también soporta características como traducciones con un clic y un reproductor de vídeo multilingüe para llegar efectivamente a una audiencia global.