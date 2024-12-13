un Creador de Desarrollo Profesional: Vídeos de Formación con IA Fácil

Empodera a los educadores para integrar la tecnología sin problemas: Crea materiales instructivos atractivos con texto a vídeo desde guion, haciendo el desarrollo profesional verdaderamente accesible.

Crea un vídeo instructivo de 45 segundos diseñado para educadores, mostrando cómo un chatbot de IA puede revolucionar el desarrollo profesional al ofrecer soporte y recursos instantáneos. El estilo visual debe ser elegante y profesional, utilizando los avatares de IA de HeyGen para demostrar escenarios de aprendizaje interactivo, acompañado de una voz en off clara y autoritaria.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo inspirador de 30 segundos dirigido a diseñadores de currículos y formadores, demostrando lo fácil que es generar materiales instructivos atractivos. El estilo visual y de audio debe ser brillante, dinámico e inspirador con música animada, aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar rápidamente contenido escrito en lecciones visuales atractivas que mejoren el diseño curricular.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo enérgico de 60 segundos dirigido a facilitadores de talleres y formadores corporativos, ilustrando cómo integrar la tecnología para crear actividades prácticas dinámicas. El estilo visual debe ser interactivo y enérgico, presentando diversos ejemplos extraídos del soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen, complementado con una voz en off dinámica y entusiasta para inspirar la participación activa en los talleres.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo informativo de 40 segundos para especialistas en aprendizaje y desarrollo, enfatizando estrategias para hacer el aprendizaje accesible y mejorar la alfabetización digital. La estética debe ser limpia, moderna e inclusiva con visuales claros en pantalla y una voz calmada e informativa, utilizando los subtítulos/captions de HeyGen para asegurar una comprensión y accesibilidad universales para todos los aprendices.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Desarrollo Profesional

Empodera a los educadores con materiales de desarrollo profesional atractivos, haciendo conceptos complejos claros y el aprendizaje accesible a través de la poderosa creación de vídeos.

1
Step 1
Crea Tu Contenido de Desarrollo Profesional
Comienza delineando tus objetivos de aprendizaje y redactando el contenido principal para tu sesión de desarrollo profesional. Usa la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar tu texto en un vídeo dinámico, creando materiales instructivos completos.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador y Voz
Mejora tu mensaje eligiendo entre una variedad de avatares de IA de HeyGen para representar a tus instructores. Esto da vida a tu contenido y hace que el aprendizaje sea accesible para todos los participantes.
3
Step 3
Refina y Marca Tu Formación
Personaliza tus vídeos de desarrollo profesional para alinearlos con la identidad de tu organización usando los robustos controles de Branding de HeyGen para logotipos y colores, asegurando una entrega consistente de los talleres.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Aprendizaje Profesional
Finaliza tu vídeo utilizando el redimensionamiento y exportación de Aspecto de HeyGen para prepararlo para cualquier plataforma. Distribuye tu contenido de vídeo atractivo a los educadores para un crecimiento profesional impactante, ya sea virtual o presencial.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Contenido Instructivo Rápido

.

Crea rápidamente vídeos instructivos cortos y atractivos, perfectos para ilustrar conceptos de IA o promover iniciativas de desarrollo profesional a los educadores.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar el desarrollo profesional para educadores?

HeyGen empodera a los educadores para crear materiales de desarrollo profesional e instructivos atractivos utilizando avatares de IA y texto a vídeo. Esto hace que el aprendizaje sea accesible y dinámico para todos los participantes, ya sea para formación virtual o presencial.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para crear talleres dinámicos?

HeyGen proporciona un conjunto completo de herramientas tecnológicas, incluyendo plantillas personalizables y generación de voz en off, para ayudarte a generar ideas y producir talleres dinámicos. Puedes integrar fácilmente multimedia de la biblioteca de stock para crear experiencias de aprendizaje enriquecedoras.

¿Es HeyGen adecuado para crear recursos de alfabetización digital?

Absolutamente, HeyGen es ideal para desarrollar recursos de alfabetización digital atractivos. Sus capacidades de texto a vídeo y subtítulos automáticos aseguran que los materiales instructivos sean claros, estén bien marcados y hagan el aprendizaje accesible a un público más amplio.

¿Puede HeyGen ayudar a integrar la tecnología en los diseños curriculares existentes?

Sí, HeyGen facilita la integración de tecnología de vanguardia en tu diseño curricular permitiéndote crear fácilmente contenido de vídeo con avatares de IA. Los vídeos pueden exportarse en varios formatos de aspecto, haciéndolos versátiles para diferentes plataformas y apoyando actividades prácticas.

