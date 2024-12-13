Crea un vídeo informativo de 1 minuto para desarrolladores de programas de certificación y formadores corporativos, ilustrando cómo convertir rápidamente el material del curso en contenido atractivo. El estilo visual y de audio debe ser limpio, profesional y altamente estructurado, con superposiciones de texto en pantalla para los puntos clave. Este vídeo debe enfatizar la eficiencia de usar la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para transformar esquemas detallados en presentaciones pulidas, aprovechando Plantillas y escenas pre-diseñadas para agilizar el proceso de producción para las necesidades de creación de vídeos de certificación profesional.

Generar Vídeo