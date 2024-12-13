Creador de Vídeos de Formación: Crea Contenido Atractivo

Genera vídeos de formación de empleados de alta calidad y rentables más rápido con texto a vídeo desde guion, perfecto para que los equipos de L&D optimicen la producción.

Crea un vídeo convincente de 60 segundos dirigido a equipos de L&D, mostrando lo fácil que es producir vídeos atractivos para la formación de empleados. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con un avatar de IA amigable presentando información clave, complementado por una voz en off clara y motivadora. Destaca la capacidad de "avatares de IA" de HeyGen para dar vida a los guiones sin necesidad de actores.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un tutorial de 45 segundos diseñado para formadores técnicos, demostrando la rápida creación de vídeos de formación especializados. Esta pieza de creador de vídeos de formación debe utilizar un estilo visual instructivo con grabaciones de pantalla y gráficos anotados, acompañado de una "Generación de voz en off" precisa e informativa en un tono neutral. La narrativa enfatiza la simplificación de procedimientos complejos para una transferencia de conocimiento efectiva.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo promocional conciso de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, ilustrando los beneficios rentables de generar contenido de formación de empleados de alta calidad. La estética visual debe ser optimista y dinámica, utilizando "Plantillas y escenas" para ensamblar rápidamente un aspecto profesional, acompañado de una narración enérgica y persuasiva. Este vídeo debe transmitir cómo las empresas pueden ahorrar tiempo y recursos mientras crean experiencias de aprendizaje impactantes.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo pulido de 60 segundos para especialistas en marketing y comunicación interna, demostrando el poder de HeyGen como generador de vídeos de IA. El enfoque visual debe ser altamente adaptable, mostrando diversos casos de uso con transiciones fluidas y superposiciones de texto profesionales, mientras se aprovecha "Texto a vídeo desde guion" para transformar contenido escrito en narrativas de vídeo atractivas con una voz sofisticada. El objetivo es enfatizar la transformación de cualquier guion en un vídeo dinámico sin esfuerzo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción



Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Formación

Produce sin esfuerzo vídeos de formación profesionales y atractivos con IA, ahorrando tiempo y recursos para tus equipos de L&D.

1
Step 1
Crea tu Guion
Desarrolla tu contenido de formación escribiendo o pegando un guion. Nuestras capacidades de texto a vídeo pueden transformar tu texto directamente en un vídeo, sirviendo como la base para tu lección.
2
Step 2
Elige tu Avatar de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA o crea tu propio presentador de IA personalizado para representar tu marca y entregar tu contenido de formación de manera efectiva.
3
Step 3
Añade una Voz en Off
Genera voces en off de IA con sonido natural en varios idiomas para mejorar tu vídeo y cautivar a tu audiencia con una narración clara y atractiva.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo esté completo, expórtalo en el formato de aspecto deseado. Comparte fácilmente tu contenido de formación profesional en toda tu organización o intégralo con tu LMS.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Clarificación de Formación Técnica Compleja

.

Transforma temas intrincados, como los técnicos, en vídeos educativos fácilmente comprensibles y altamente efectivos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de formación atractivos?

HeyGen aprovecha los avatares de IA y las ricas plantillas de vídeos de formación para ayudarte a crear vídeos de formación atractivos sin esfuerzo. Puedes personalizar tu vídeo con escenas animadas y guiones dinámicos, asegurando que tu contenido de formación para empleados sea atractivo para cualquier equipo de L&D.

¿Qué características de IA ofrece HeyGen para desarrollar vídeos de formación?

HeyGen proporciona características avanzadas de IA como avatares de IA realistas y voces en off de IA naturales para optimizar la creación de tus vídeos de formación. Nuestro generador de vídeos de IA hace que sea sencillo transformar guiones en contenido profesional rápidamente.

¿Puedo personalizar fácilmente las plantillas de vídeos de formación en HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de vídeos de formación personalizables. Puedes ajustar fácilmente las escenas animadas, integrar los elementos de tu marca y refinar el guion para que se ajuste perfectamente a tus objetivos de formación para empleados.

¿Cómo apoya HeyGen las iniciativas de formación global para empleados?

HeyGen apoya las iniciativas globales con su eficiente función de Traducciones con un Clic, permitiéndote localizar tus vídeos de formación para audiencias diversas. Esta capacidad asegura que tu contenido de formación para empleados sea accesible y efectivo en todo el mundo, mejorando el intercambio de conocimientos.

