Crea un vídeo convincente de 60 segundos dirigido a equipos de L&D, mostrando lo fácil que es producir vídeos atractivos para la formación de empleados. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con un avatar de IA amigable presentando información clave, complementado por una voz en off clara y motivadora. Destaca la capacidad de "avatares de IA" de HeyGen para dar vida a los guiones sin necesidad de actores.

