Creador de Vídeos de Recorrido de Producto: Crea Demos Atractivas

Produce sin esfuerzo recorridos de producto profesionales con generación de voz en off por IA y plantillas fáciles de usar.

Produce un vídeo conciso de 1 minuto que sirva como recorrido del producto, diseñado para nuevos usuarios de software y equipos de incorporación de clientes, mostrando las funcionalidades principales con un estilo visual limpio e informativo y una voz en off clara y animada generada por HeyGen. Este vídeo debe resaltar la facilidad de uso del producto, guiando a los nuevos usuarios paso a paso en su experiencia inicial.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una demo de producto integral de 2 minutos, adaptada para equipos de ventas que presentan a potenciales clientes B2B, con visuales profesionales y elegantes que incorporen grabaciones de pantalla dinámicas de las características clave. Mejora la narrativa con imágenes de apoyo extraídas de la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, asegurando un estilo de audio demostrativo que resalte el valor del producto.
Prompt de Ejemplo 2
Crea una demo interactiva precisa de 90 segundos para desarrolladores, soporte técnico y usuarios avanzados, detallando una característica específica y compleja del producto con una presentación visual y de audio calmada y paso a paso. Asegura la claridad utilizando la capacidad de subtítulos/captions de HeyGen para explicar la jerga técnica y superposiciones de texto en pantalla, aprovechando los aspectos impulsados por IA del producto.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de producto atractivo de 45 segundos para equipos de marketing y gerentes de producto que necesiten actualizaciones rápidas, adoptando un estilo visual moderno y dinámico con transiciones rápidas para resaltar rápidamente las nuevas características. Aprovecha las diversas plantillas y escenas de HeyGen para agilizar la creación, asegurando que el resultado final sea un ejemplo convincente de creador de vídeos de producto para consumo rápido.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Recorrido de Producto

Crea sin esfuerzo recorridos de producto atractivos e informativos con herramientas impulsadas por IA, transformando características complejas en demostraciones claras y compartibles.

1
Step 1
Graba o Sube Tu Material del Producto
Comienza capturando tu producto en acción con grabaciones de pantalla o subiendo medios existentes directamente a HeyGen.
2
Step 2
Añade Voces en Off por IA y Explicaciones
Mejora tus recorridos con explicaciones de texto claras y genera voces en off por IA con sonido natural para guiar a tu audiencia.
3
Step 3
Personaliza con Marca y Plantillas
Aplica los colores y el logo únicos de tu marca, y aprovecha las plantillas de vídeo pre-diseñadas para crear una demo de producto profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo de Recorrido
Produce y comparte tu vídeo de recorrido de producto en alta resolución a través de varias plataformas para llegar efectivamente a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Impacto del Producto con Historias de Éxito

.

Ilustra los beneficios tangibles de tu producto creando vídeos de IA atractivos que muestren el éxito y valor real de los clientes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de recorrido de producto?

HeyGen es un creador de vídeos de recorrido de producto impulsado por IA que simplifica la creación de contenido con un editor intuitivo de arrastrar y soltar. Proporciona plantillas de vídeo profesionales para construir eficientemente demos de producto atractivas sin necesidad de habilidades técnicas complejas.

¿Puede HeyGen incorporar eficazmente grabaciones de pantalla en las demos de producto?

Sí, HeyGen te permite grabar fácilmente tu pantalla, proporcionando una manera fluida de integrar grabaciones de pantalla en tus demos interactivas. Luego puedes usar su editor de vídeo para refinar y producir contenido de vídeo en alta resolución.

¿Qué características avanzadas hacen de HeyGen un potente creador de vídeos de producto?

El creador de vídeos de producto impulsado por IA de HeyGen aprovecha características avanzadas como la voz en off por IA y avatares realistas por IA para transformar guiones en contenido atractivo. Estas capacidades elevan significativamente la calidad de producción de todas tus demos de producto.

¿Ofrece HeyGen herramientas fáciles de usar para editar y compartir vídeos?

HeyGen prioriza la facilidad de uso con su interfaz intuitiva, haciendo que editar vídeos y añadir animaciones sea sencillo. La plataforma también ofrece opciones convenientes para compartir vídeos sin problemas a través de varias integraciones, mejorando la colaboración y distribución.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo