Creador de Vídeos de Recorrido de Producto: Crea Demos Atractivas
Produce sin esfuerzo recorridos de producto profesionales con generación de voz en off por IA y plantillas fáciles de usar.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla una demo de producto integral de 2 minutos, adaptada para equipos de ventas que presentan a potenciales clientes B2B, con visuales profesionales y elegantes que incorporen grabaciones de pantalla dinámicas de las características clave. Mejora la narrativa con imágenes de apoyo extraídas de la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, asegurando un estilo de audio demostrativo que resalte el valor del producto.
Crea una demo interactiva precisa de 90 segundos para desarrolladores, soporte técnico y usuarios avanzados, detallando una característica específica y compleja del producto con una presentación visual y de audio calmada y paso a paso. Asegura la claridad utilizando la capacidad de subtítulos/captions de HeyGen para explicar la jerga técnica y superposiciones de texto en pantalla, aprovechando los aspectos impulsados por IA del producto.
Diseña un vídeo de producto atractivo de 45 segundos para equipos de marketing y gerentes de producto que necesiten actualizaciones rápidas, adoptando un estilo visual moderno y dinámico con transiciones rápidas para resaltar rápidamente las nuevas características. Aprovecha las diversas plantillas y escenas de HeyGen para agilizar la creación, asegurando que el resultado final sea un ejemplo convincente de creador de vídeos de producto para consumo rápido.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación de Producto con IA.
Eleva los recorridos de producto a contenido de formación atractivo, aumentando la retención y comprensión del usuario con vídeo impulsado por IA.
Escala la Educación de Producto Globalmente.
Desarrolla rápidamente cursos y recorridos de producto completos, alcanzando una audiencia más amplia y mejorando los resultados de aprendizaje en todo el mundo.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de recorrido de producto?
HeyGen es un creador de vídeos de recorrido de producto impulsado por IA que simplifica la creación de contenido con un editor intuitivo de arrastrar y soltar. Proporciona plantillas de vídeo profesionales para construir eficientemente demos de producto atractivas sin necesidad de habilidades técnicas complejas.
¿Puede HeyGen incorporar eficazmente grabaciones de pantalla en las demos de producto?
Sí, HeyGen te permite grabar fácilmente tu pantalla, proporcionando una manera fluida de integrar grabaciones de pantalla en tus demos interactivas. Luego puedes usar su editor de vídeo para refinar y producir contenido de vídeo en alta resolución.
¿Qué características avanzadas hacen de HeyGen un potente creador de vídeos de producto?
El creador de vídeos de producto impulsado por IA de HeyGen aprovecha características avanzadas como la voz en off por IA y avatares realistas por IA para transformar guiones en contenido atractivo. Estas capacidades elevan significativamente la calidad de producción de todas tus demos de producto.
¿Ofrece HeyGen herramientas fáciles de usar para editar y compartir vídeos?
HeyGen prioriza la facilidad de uso con su interfaz intuitiva, haciendo que editar vídeos y añadir animaciones sea sencillo. La plataforma también ofrece opciones convenientes para compartir vídeos sin problemas a través de varias integraciones, mejorando la colaboración y distribución.