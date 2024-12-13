Creador de Vídeos de Producto: Crea Vídeos de Producto Impresionantes Rápidamente

Eleva tu marketing de producto y aumenta las ventas con vídeos de producto impulsados por IA, generados fácilmente desde tus guiones usando nuestra intuitiva función de texto a vídeo.

Para empresas de comercio electrónico que buscan aumentar sus ventas, imagina un vídeo dinámico de lanzamiento de producto de 30 segundos presentando un nuevo gadget con visuales vibrantes y una banda sonora animada. Aprovecha las completas Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una narrativa cautivadora, asegurando que tus vídeos de producto capten instantáneamente la atención de los clientes.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desata el poder de la IA para explicar software complejo. Genera un vídeo demo informativo de producto de 45 segundos para startups tecnológicas, presentando características con gráficos limpios y modernos y una locución profesional. Utilizando los avatares de IA realistas de HeyGen, puedes producir vídeos demo de producto atractivos que aclaren la funcionalidad y enganchen a tu público objetivo.
Prompt de Ejemplo 2
¿Necesitas captar la atención en las redes sociales? Crea un vídeo de producto rápido de 15 segundos para pequeños empresarios, presentando un producto innovador con cortes visualmente atractivos y música de tendencia. Con la superior generación de locuciones de HeyGen, añade una narración enérgica para que tus vídeos de producto destaquen, impulsando el compromiso en todas las plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Muestra la narrativa única de tu marca produciendo un vídeo de producto pulido de 60 segundos para agencias creativas y marcas. Enfatiza visuales elegantes, música de fondo sofisticada y un discurso articulado. Aprovecha la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar tu guion detallado en una historia convincente, asegurando un control preciso y una personalización profunda de tus vídeos de producto.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Producto

Crea sin esfuerzo vídeos de producto atractivos con IA. Muestra tus ofertas, involucra a tu audiencia y aumenta la presencia de tu marca en todas las plataformas.

1
Step 1
Selecciona un Punto de Inicio
Comienza tu proyecto eligiendo entre una amplia gama de plantillas de vídeos de producto diseñadas profesionalmente, adaptadas para diversas industrias y estilos. Este inicio rápido te ayuda a estructurar tu narrativa de manera efectiva.
2
Step 2
Sube tus Activos de Producto
Incorpora fácilmente tus propios activos de alta calidad como imágenes de producto, vídeos y elementos de marca. Nuestra plataforma soporta una biblioteca de medios completa, haciendo la personalización simple y precisa.
3
Step 3
Genera Locuciones Profesionales
Comunica claramente los beneficios de tu producto aprovechando nuestra avanzada función de generación de locuciones, proporcionando una narración pulida y atractiva para explicar aspectos clave.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Una vez finalizado, descarga y comparte fácilmente tu archivo MP4 de alta resolución en redes sociales, sitios de comercio electrónico y otras plataformas para alcanzar efectivamente a tu público objetivo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Historias de Éxito de Clientes

Crea vídeos de testimonios de clientes impactantes para generar confianza y demostrar el valor de tu producto de manera efectiva a posibles compradores.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar el proceso de creación de vídeos de producto?

HeyGen es un generador de vídeos de producto con IA intuitivo que permite a los usuarios crear fácilmente vídeos de producto atractivos. Nuestro conjunto de herramientas de IA simplifica la creación de vídeos, permitiéndote transformar rápidamente guiones en contenido atractivo con Avatares de IA y locuciones profesionales.

¿Ofrece HeyGen opciones de personalización para las plantillas de vídeos de producto?

Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para todas las plantillas de vídeos de producto. Puedes personalizar tus vídeos de producto con el logotipo único de tu marca, colores y efectos visuales, asegurando que cada pieza de contenido se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Qué tipos de vídeos de producto puedo generar usando la plataforma de HeyGen?

Con HeyGen, puedes generar una amplia gama de vídeos de producto de alta calidad, incluyendo vídeos demo de producto atractivos, contenido dinámico de creador de vídeos promocionales para redes sociales y vídeos instructivos informativos. Aprovecha las voces de IA y nuestra robusta biblioteca de medios para contar la historia de tu producto de manera efectiva.

¿Pueden los Avatares de IA de HeyGen mejorar el contenido de mis vídeos de producto?

Absolutamente, los Avatares de IA realistas de HeyGen pueden mejorar significativamente el contenido de tus vídeos de producto presentando la información de manera natural y atractiva. Integra fácilmente locuciones profesionales y guiones con el avatar elegido para crear presentaciones dinámicas para cualquier producto.

