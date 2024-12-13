Generador de Vídeos de Producto para Ventas Altamente Efectivas

Crea impresionantes vídeos de producto con guiones generados automáticamente por AI para una creación de contenido rápida y altamente efectiva.

Diseña un vídeo promocional de 30 segundos para un nuevo gadget tecnológico, dirigido a los primeros adoptantes y entusiastas de la tecnología. El vídeo debe tener un estilo visual moderno y enérgico con música de fondo animada, destacando rápidamente las características innovadoras del producto. Utiliza las extensas 'Plantillas y escenas' de HeyGen para agilizar la creación y asegurar un 'flujo de trabajo rápido'.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un 'vídeo de demostración de producto' de 45 segundos que explique la funcionalidad principal de una nueva plataforma SaaS para clientes B2B e inversores potenciales. El estilo visual y de audio debe ser limpio, informativo y profesional, acompañado de una 'generación de voz en off' clara y autoritaria. Incorpora los 'Avatares AI' de HeyGen para presentar información compleja de manera atractiva, simplificando el mensaje general.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un anuncio vibrante de 15 segundos para redes sociales de un 'vídeo de producto de comercio electrónico' que muestre un accesorio de moda único, con el objetivo de captar la atención de la audiencia de la Generación Z en plataformas como TikTok e Instagram. Este vídeo necesita una estética dinámica y visualmente rica con música de tendencia y cortes rápidos, aprovechando el 'Soporte de biblioteca de medios/stock' de HeyGen para obtener visuales cautivadores y 'Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto' para diversas plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un 'vídeo instructivo' de 60 segundos que demuestre el proceso de ensamblaje de un producto de mejora del hogar DIY, destinado a consumidores generales que buscan soluciones prácticas. El estilo visual debe ser claro, paso a paso y amigable, acompañado de una 'generación de voz en off' calmada y orientadora y 'Subtítulos/captions' mostrados de manera prominente para accesibilidad, asegurando una experiencia de usuario fluida.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Producto

Crea sin esfuerzo vídeos de producto atractivos que muestren tus ofertas e involucren a tu audiencia, transformando descripciones de productos en historias visuales dinámicas.

1
Step 1
Crea tu Guion o Comienza con una Plantilla
Comienza dejando que AI genere un guion a partir de los detalles de tu producto, o selecciona entre una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables para iniciar la creación de tu vídeo.
2
Step 2
Elige tu Presentador AI
Mejora tu vídeo con un toque profesional seleccionando entre diversos Avatares AI para presentar tu producto, asegurando una entrega visual cautivadora.
3
Step 3
Añade Visuales y Refina Detalles
Integra las fotos de tu producto y medios de stock, personaliza elementos de marca e incluye fácilmente subtítulos para asegurar que tu mensaje sea accesible e impactante.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Altamente Efectivo
Una vez finalizado, exporta tu vídeo en varios formatos y relaciones de aspecto, listo para ser compartido en plataformas y comenzar a generar compromiso e incrementar ventas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Demostraciones de Producto y Testimonios

.

Crea vídeos de demostración de producto y testimonios de clientes convincentes con AI para resaltar características, beneficios y construir confianza de manera efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen a crear vídeos de producto atractivos que involucren a las audiencias?

HeyGen te permite crear vídeos de producto dinámicos y memorables utilizando AI. Aprovecha nuestras plantillas preconstruidas, Avatares AI y recursos creativos para contar una narrativa convincente que convierta a las audiencias de manera efectiva.

¿Son adecuados los Avatares AI de HeyGen para demostraciones de producto fotorrealistas?

Sí, HeyGen ofrece una selección diversa de Avatares AI fotorrealistas que pueden presentar eficazmente las características y beneficios de tu producto. Estos Avatares mejoran tus vídeos explicativos de producto y aseguran visuales claros y detallados.

¿Qué características ofrece HeyGen para simplificar y personalizar la creación de vídeos de producto?

HeyGen simplifica el proceso de creación de contenido con herramientas de edición intuitivas de arrastrar y soltar y una vasta biblioteca de plantillas personalizables. Puedes añadir fácilmente efectos visuales, imágenes significativas y bandas sonoras perfectas para producir vídeos de producto cautivadores.

¿Ofrece HeyGen generación de guiones impulsada por AI y voces en off con sonido humano para vídeos de producto?

Absolutamente. HeyGen cuenta con guiones generados automáticamente por AI para iniciar tu proceso creativo de vídeos de producto. También puedes utilizar nuestras voces en off con sonido humano en más de 50 idiomas para comunicar eficazmente el mensaje de tu producto con una banda sonora perfecta.

