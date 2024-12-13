Creador de Vídeos de Actualización de Producto: Crea Vídeos Atractivos Rápidamente

Transforma los anuncios de productos en vídeos atractivos y destaca nuevas características con impresionantes avatares de IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de alta calidad de 45 segundos dirigido a los primeros adoptantes expertos en tecnología y clientes B2B, anunciando una renovación significativa del producto. Emplea un estilo visual elegante y profesional con transiciones dinámicas de escenas de las plantillas y escenas de HeyGen. Un avatar de IA confiado presentará, explicando las ventajas estratégicas y nuevas capacidades, convirtiéndolo efectivamente en un vídeo de demostración de producto de primer nivel.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vibrante vídeo de 15 segundos para redes sociales para nuestros seguidores, detallando una mejora de producto menor pero impactante. Este vídeo visualmente atractivo debe ser rápido, utilizando diversos medios de stock de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, acompañado de subtítulos concisos en pantalla impulsados por los subtítulos/captions de HeyGen. Asegúrate de que el cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones lo hagan listo para varias plataformas, logrando una creación de vídeo dinámica.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de producto de 60 segundos para desarrolladores y usuarios avanzados, ofreciendo una explicación detallada de un nuevo flujo de trabajo complejo. El estilo visual debe ser limpio y tipo tutorial, con un tono informativo. Usa los avatares de IA de HeyGen para demostrar claramente cada paso, acompañado de una explicación precisa de texto a vídeo desde el guion, asegurando una actualización completa del producto.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Actualización de Producto

Genera rápidamente vídeos de actualización de producto atractivos para destacar nuevas características y mantener a tu audiencia informada y comprometida con nuestro intuitivo generador de vídeos de IA.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Escribe o pega tu guion de actualización de producto para definir la narrativa. Nuestra IA transformará tu texto en contenido de vídeo atractivo usando texto a vídeo desde el guion.
2
Step 2
Elige Tus Visuales
Selecciona entre una variedad de plantillas de vídeo o incorpora un avatar de IA para presentar tu actualización. Personaliza la escena con tus activos visuales y de marca.
3
Step 3
Añade Voces en Off y Subtítulos
Mejora tu vídeo con generación de voces en off de sonido natural en múltiples idiomas. Añade automáticamente subtítulos/captions para asegurar accesibilidad y claridad para tus espectadores.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de actualización de producto y aprovecha el cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones para obtenerlo en tu formato deseado. Comparte tu vídeo profesionalmente producido en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Formación sobre Características de Producto

Mejora la comprensión y retención de nuevas características de producto para equipos internos o usuarios creando vídeos de formación atractivos e informativos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de actualización de producto atractivos?

HeyGen te permite producir vídeos de actualización de producto dinámicos y atractivos sin esfuerzo. Con su intuitivo generador de vídeos de IA, puedes destacar fácilmente nuevas características y mejoras, asegurando que tu audiencia se mantenga informada y entusiasmada con tu producto. Esta plataforma simplifica la creación de vídeos, permitiéndote centrarte en tu mensaje y generar vídeos rápidamente.

¿Ofrece HeyGen avatares de IA para generar vídeos de producto atractivos?

Sí, HeyGen cuenta con avanzados avatares de IA que pueden dar vida a tus vídeos de producto. Puedes combinar avatares de IA realistas con voces en off profesionales, mejorando la narración de tus vídeos y haciendo que tus demostraciones de producto sean más interactivas y atractivas. Esta capacidad transforma la forma en que creas vídeos.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para agilizar la creación de vídeos?

HeyGen ofrece un conjunto completo de herramientas creativas para agilizar tu flujo de trabajo de creación de vídeos. Utiliza una amplia gama de plantillas de vídeo, aprovecha la asistencia para la escritura de guiones y mejora tu contenido con una rica biblioteca de medios de stock, voces en off y subtítulos automáticos, todo dentro de un editor fácil de usar de arrastrar y soltar.

¿Puedo mantener la consistencia y accesibilidad de mi marca con los vídeos creados en HeyGen?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca robustos para asegurar que tus vídeos se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa. Puedes incorporar fácilmente tu logo, colores de marca y añadir subtítulos automáticos para crear vídeos accesibles y visualmente atractivos que refuercen la consistencia de la marca en todos tus vídeos de marketing.

