Crea un vídeo conciso de 1 minuto que demuestre cómo configurar un nuevo proyecto en nuestro avanzado software de gestión de proyectos, dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de TI que necesitan guías rápidas y profesionales. El estilo visual debe ser limpio y funcional, con un avatar de AI explicando claramente cada paso, acompañado de una generación de voz en off calmada y autoritaria que asegure claridad y precisión a lo largo del vídeo tutorial del producto.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo explicativo de 90 segundos diseñado para nuevos usuarios de software y equipos de atención al cliente, detallando la función de colaboración multiusuario de nuestra plataforma. La estética debe ser atractiva y moderna, utilizando plantillas y escenas vibrantes y confiando en capacidades de texto a vídeo desde guion para agilizar la producción. El audio debe ser animado e informativo, asegurando una explicación fluida y clara de las características avanzadas de este generador de vídeos tutoriales de AI.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un recorrido completo de 2 minutos del producto para vendedores de comercio electrónico global, mostrando la integración de envíos internacionales de nuestra plataforma. El estilo visual y de audio debe ser pulido y profesional, aprovechando el soporte de biblioteca de medios/stock para imágenes diversas, mientras se incorporan subtítulos/captions claros para ayudar a la comprensión en varios idiomas. Esta presentación del Generador de Vídeos de Producto de AI debe transmitir confianza y alcance global, haciendo accesibles características complejas en todo el mundo.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de marketing dinámico de 45 segundos dirigido a los especialistas en marketing digital y creadores de contenido, ilustrando cómo crear rápidamente un anuncio atractivo para redes sociales usando nuestro editor de vídeo de arrastrar y soltar. El diseño visual debe ser rápido y visualmente atractivo, empleando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas y utilizando el soporte de biblioteca de medios/stock para enriquecer el contenido. El audio debe ser enérgico e impactante, destacando la eficiencia de este potente creador de vídeos de producto para un despliegue rápido de campañas.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo funciona un generador de vídeos tutoriales de producto

Crea fácilmente tutoriales de producto atractivos y vídeos explicativos con herramientas impulsadas por AI, desde el guion hasta la exportación final, mejorando la comprensión del cliente.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu guion de tutorial de producto. Nuestra plataforma transforma tu texto en un vídeo dinámico, aprovechando avanzadas capacidades de Texto a vídeo desde guion para dar vida a tus instrucciones.
2
Step 2
Elige Tus Visuales y Voz
Selecciona de una biblioteca de plantillas de vídeo profesionales para ambientar la escena. Personaliza aún más tu tutorial eligiendo un avatar de AI o generando una voz en off de AI con sonido natural para una narración clara.
3
Step 3
Añade Marca y Medios
Mejora tu tutorial con consistencia de marca utilizando controles de Branding para incorporar tus colores y logotipo específicos. Accede a una vasta biblioteca de medios/soporte de stock para incluir imágenes, vídeos o música de fondo relevantes.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Revisa tu vídeo tutorial de producto completado. Optimiza su visualización en varias plataformas ajustando la relación de aspecto, luego expórtalo en el formato deseado, listo para tu audiencia.

Produce Vídeos Explicativos de Producto Atractivos

Crea vídeos explicativos de producto dinámicos y tutoriales rápidos para redes sociales, capturando la atención y mejorando la comprensión rápidamente.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen acelerar la creación de vídeos de producto?

HeyGen actúa como un potente "Generador de Vídeos de Producto de AI", acelerando drásticamente la producción de "vídeos tutoriales de producto" y "vídeos de marketing" profesionales. Sus "Avatares de AI" integrados y "voces en off de AI" permiten una generación rápida de contenido sin necesidad de habilidades técnicas extensas.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para personalizar contenido de vídeo?

HeyGen proporciona robustas características técnicas para la "personalización de marca", incluyendo un "editor de arrastrar y soltar" para una fácil disposición y modificación de escenas. Los usuarios pueden aprovechar diversas "plantillas de vídeo" e integrar sus elementos de marca para un aspecto consistente.

¿Puede HeyGen producir vídeos explicativos atractivos con elementos animados?

Absolutamente, HeyGen es un excelente creador de "vídeos explicativos", permitiéndote crear contenido dinámico y atractivo con "Avatares de AI" realistas y "vídeos animados" vibrantes. Puedes transmitir información compleja de manera clara y concisa a través de visuales y narraciones convincentes.

¿Facilita HeyGen la producción de vídeos en varios idiomas?

Sí, HeyGen permite a los usuarios alcanzar una audiencia global para "formación de clientes" y otros contenidos facilitando la "traducción en más de 65 idiomas". Combinado con avanzadas "voces en off de AI", esta característica asegura que tus vídeos sean accesibles e impactantes en todo el mundo.

