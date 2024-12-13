creador de vídeos de formación de producto: Mejora los Resultados de Aprendizaje

Genera rápidamente guías prácticas y documentación en vídeo para formación técnica con plantillas personalizables.

Imagina crear un vibrante vídeo de formación de producto de 30 segundos que capte instantáneamente la atención de los propietarios de pequeñas empresas ansiosos por dominar tu última oferta digital. Este vídeo debe presentar visuales modernos y limpios, narrados por una voz en off de IA amigable y clara, demostrando cómo las extensas Plantillas y escenas de HeyGen permiten una rápida creación de contenido sin sacrificar calidad o impacto.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo informativo de 45 segundos dirigido a equipos de L&D, mostrando un enfoque fresco para crear vídeos de formación atractivos. El estilo visual debe ser profesional y dinámico, utilizando transiciones suaves entre los puntos clave, mientras un avatar de IA entrega el mensaje central, destacando cómo su presencia única puede aumentar significativamente la retención e interacción del aprendiz.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un elegante vídeo tutorial de 60 segundos dirigido a profesionales del marketing que necesitan desmitificar características complejas de software para su audiencia. La presentación visual debe ser clara y concisa, complementada por una voz en off confiada y autoritaria generada directamente a partir de un Guion detallado usando la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen, asegurando precisión y un tono consistente en todo momento.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un dinámico vídeo guía de 30 segundos para freelancers y solopreneurs que buscan producir rápidamente documentación en vídeo efectiva. La estética visual debe ser rápida y orientada a la acción, enfatizando el texto en pantalla y mejorada por Subtítulos/captions automáticos para máxima accesibilidad, demostrando que instrucciones claras y concisas son alcanzables con un esfuerzo mínimo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Formación de Producto

Produce sin esfuerzo vídeos de formación de producto profesionales que involucren a tu audiencia y amplíen tus iniciativas de aprendizaje con IA.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo a partir de un Guion
Comienza pegando tu guion de formación de producto en la plataforma. La capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen transformará tu texto en contenido de vídeo atractivo.
2
Step 2
Selecciona y Personaliza Tu Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA para actuar como tu presentador de producto. Personaliza su apariencia y voz para que coincidan con el estilo de tu marca y transmitan tu mensaje de manera efectiva.
3
Step 3
Añade Voces en Off Dinámicas y Medios
Mejora tu vídeo añadiendo voces en off dinámicas usando nuestra función de generación de voces en off, o sube tu propio audio. Integra medios de archivo o tus propias imágenes de producto para mayor claridad.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tus Vídeos de Formación
Finaliza tu vídeo de formación de producto ajustando las proporciones, luego expórtalo en alta definición. Comparte fácilmente tus vídeos de formación completados en todas tus plataformas preferidas.

Casos de Uso

Simplifica Información de Producto Compleja

Transforma características de producto intrincadas y guías técnicas en vídeos fáciles de entender, mejorando la comprensión para todos los aprendices.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como creador de vídeos de formación de producto?

HeyGen te permite crear vídeos de formación de producto atractivos con facilidad. Aprovecha nuestros Avatares de IA y una variedad de plantillas para transformar tus guiones en contenido atractivo, simplificando significativamente el proceso de creación de vídeos de formación profesional.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos de formación efectivos?

Como una plataforma de vídeo de IA integral, HeyGen proporciona características robustas para vídeos de formación efectivos, incluyendo voces en off de IA, grabación de pantalla y la capacidad de combinar varios elementos para documentación en vídeo detallada. Esto agiliza tu flujo de trabajo de creación de contenido.

¿Puede HeyGen ayudar a los equipos de L&D a desarrollar formación en cumplimiento o incorporación de empleados?

Absolutamente, HeyGen es ideal para los equipos de L&D que buscan agilizar el contenido para formación en cumplimiento e incorporación de empleados. Utiliza nuestros diversos Avatares de IA y plantillas personalizables para producir rápidamente materiales de formación consistentes y de alta calidad para tu fuerza laboral.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de edición de vídeo para contenido de formación?

HeyGen simplifica el proceso de edición de vídeo al permitir la generación de texto a vídeo directamente desde tu guion. Nuestra plataforma intuitiva actúa como un potente Editor de Vídeo, añadiendo automáticamente elementos como voces en off de IA y subtítulos/captions, haciendo que las tareas de edición complejas sean sencillas.

