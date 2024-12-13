Generador de Vídeos de Formación de Producto: Crea Cursos Atractivos
Crea fácilmente contenido de vídeo atractivo para equipos de L&D con nuestros avatares de AI, convirtiendo documentación compleja en formación fácil de digerir.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña una guía de 60 segundos para clientes existentes, explicando una función del producto poco utilizada pero poderosa. El estilo visual debe combinar grabaciones de pantalla nítidas con transiciones dinámicas, asegurando que cada paso sea fácil de seguir, acompañado de una voz en off calmada e instructiva. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente la narración e incluye subtítulos automáticos para mejorar la accesibilidad y comprensión de todos los espectadores, sirviendo como excelente documentación en vídeo.
Produce un vídeo teaser dinámico de 30 segundos para empleados, anunciando un próximo módulo de formación de producto completo. El estilo visual debe ser enérgico y visualmente rico, incorporando impresionantes visuales de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, junto con música de fondo emocionante y una voz en off impactante. Aprovecha las plantillas y escenas pre-diseñadas para ensamblar rápidamente este contenido de vídeo atractivo, generando anticipación para la experiencia de formación completa y agilizando la producción de vídeos de formación.
Elabora una actualización de vídeo concisa de 40 segundos para equipos de soporte, abordando una pregunta frecuente del producto o un cambio menor reciente en una función. El estilo visual debe ser profesional y directo, enfocándose en superposiciones de texto claras y gráficos que resalten información crítica, acompañado de una voz en off conversacional pero autoritaria. Asegúrate de que el vídeo pueda adaptarse fácilmente a varias plataformas utilizando la función de redimensionamiento de aspecto y exportaciones de HeyGen, permitiendo actualizaciones rápidas y fáciles en todos los canales de comunicación interna para estas preguntas frecuentes.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Escala la Formación de Producto Globalmente.
Expande fácilmente tu currículo de formación de producto y alcanza una audiencia más amplia en diferentes regiones e idiomas.
Mejora la Efectividad de la Formación.
Utiliza vídeo potenciado por AI para mejorar significativamente el compromiso del aprendiz y la retención de conocimiento para la educación de producto.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación de producto atractivos?
HeyGen permite a los equipos de L&D y creadores generar vídeos de formación de producto de alta calidad utilizando AI. Aprovecha nuestros avatares de AI y voces en off de AI para producir contenido de vídeo atractivo de manera eficiente, transformando información compleja en tutoriales fáciles de entender.
¿Qué características ofrece HeyGen para contenido de vídeo personalizado?
HeyGen proporciona diversos avatares de AI y un potente generador de voz de AI, permitiéndote crear visuales personalizados e impactantes. Simplemente introduce tus indicaciones de texto para generar audio sincronizado y cabezas parlantes dinámicas, haciendo tus vídeos más impactantes.
¿HeyGen facilita la producción de guías y documentación en vídeo?
Sí, HeyGen simplifica significativamente la creación de guías y documentación en vídeo a través de una plataforma de vídeo AI intuitiva. Utiliza plantillas preconstruidas y un editor fácil de usar para agilizar la producción de tus vídeos de formación, asegurando actualizaciones rápidas y consistentes.
¿Cómo transforma HeyGen texto en vídeos profesionales?
El innovador generador de texto a vídeo de HeyGen convierte tus guiones en vídeos profesionales con facilidad. Nuestra plataforma combina sofisticadas voces en off de AI con escenas personalizables, permitiéndote producir rápidamente contenido de vídeo de alta calidad sin necesidad de experiencia extensa en producción.