Creador de Vídeos Teaser de Producto: Crea Promociones Atractivas Rápidamente

Lanza teasers de productos impresionantes al instante con herramientas de edición AI y plantillas personalizables, aprovechando el potente texto a vídeo desde el guion de HeyGen.

Crea un vídeo dinámico de 1 minuto dirigido a startups tecnológicas, mostrando cómo el creador de vídeos teaser de HeyGen puede transformar rápidamente conceptos en promociones cautivadoras. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con cortes rápidos y grabaciones de pantalla de la interfaz de usuario de HeyGen, complementado con una pista de audio electrónica animada y una locución profesional que explique el poder del texto a vídeo desde el guion para una creación de contenido eficiente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo conciso de 90 segundos para propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, ilustrando el proceso sencillo de crear teasers de productos impresionantes utilizando las plantillas personalizables de HeyGen. Emplea un estilo visual claro y atractivo, centrado en demostrar el editor de arrastrar y soltar, acompañado de una narración amigable y música de fondo inspiradora que enfatice lo fácil que es para los usuarios aprovechar las Plantillas y escenas de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo tutorial de 2 minutos dirigido a equipos de marketing globales y creadores de contenido que alcanzan audiencias diversas, destacando las capacidades avanzadas de las voces en off de AI de HeyGen y los subtítulos de AI. El estilo visual debe ser profesional y accesible, mostrando diferentes opciones de idioma y subtitulado preciso, con audio que incluya múltiples voces de AI distintas y música de fondo internacional sutil, demostrando la robusta generación de voces en off y características de Subtítulos/captions de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo vibrante de 45 segundos para especialistas en marketing en redes sociales y productores de contenido digital, revelando cómo HeyGen puede convertir sin esfuerzo imágenes estáticas en contenido de vídeo atractivo utilizando texto a vídeo de AI. El estilo visual debe ser dinámico y creativo, con transiciones rápidas y superposiciones de texto impactantes, acompañado de música enérgica y moderna con una narración rápida para demostrar cómo el texto a vídeo desde el guion y el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen simplifican la reutilización de contenido.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Teaser de Producto

Crea sin esfuerzo vídeos teaser de productos cautivadores con AI, diseñados para captar la atención y fomentar el compromiso para el lanzamiento de tu próximo producto.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza desde Cero
Elige entre una variedad de plantillas personalizables diseñadas para teasers de productos impactantes, o comienza desde cero y aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen simplemente introduciendo tu guion.
2
Step 2
Añade tus Medios de Producto y Guion
Sube tus imágenes de producto y clips de vídeo, luego introduce tu guion. Nuestra plataforma soporta una biblioteca de medios libres de derechos para activos adicionales y puede generar voces en off de sonido natural.
3
Step 3
Aplica Herramientas de Edición AI
Mejora tu teaser con herramientas de edición AI para generar automáticamente subtítulos/captions precisos y asegurar que tu mensaje sea claro y accesible para todos los espectadores.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Teaser
Finaliza tu vídeo, utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto para optimizarlo para varias plataformas de redes sociales, y expórtalo en alta definición. Tu creación de creador de vídeos promocionales está lista para causar impacto.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Valor del Producto a través del Éxito

.

Elabora vídeos AI convincentes que muestren clientes satisfechos, destacando de manera efectiva el valor y los beneficios probados de tu producto.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de un vídeo teaser de AI?

HeyGen hace que la creación de vídeos teaser de productos sea sencilla utilizando capacidades avanzadas de texto a vídeo de AI. Simplemente introduce tu guion, y nuestras herramientas de edición AI generarán contenido profesional con voces en off de AI y avatares.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para mis vídeos teaser de productos en HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia personalización para tus teasers de productos, incluyendo un editor de arrastrar y soltar y plantillas personalizables. Puedes aplicar fácilmente el logo y los colores de tu marca para asegurar un mensaje coherente en todos tus esfuerzos de marketing.

¿Puede HeyGen añadir automáticamente subtítulos y voces a mis vídeos teaser?

Absolutamente, HeyGen integra subtítulos de AI y voces en off de AI directamente en tu flujo de trabajo, simplificando la producción de vídeos. Nuestro motor de texto a voz genera automáticamente una narración atractiva para tus teasers de productos, mejorando la accesibilidad y el alcance.

¿Proporciona HeyGen una biblioteca de medios para mejorar el contenido de los vídeos teaser?

Sí, HeyGen cuenta con una completa biblioteca de medios libres de derechos, permitiéndote mejorar fácilmente tus vídeos teaser de productos con diversos activos de stock. También puedes subir tus propios medios y exportar en varios formatos de aspecto para diferentes plataformas de redes sociales.

