Crea un vídeo dinámico de 1 minuto dirigido a startups tecnológicas, mostrando cómo el creador de vídeos teaser de HeyGen puede transformar rápidamente conceptos en promociones cautivadoras. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con cortes rápidos y grabaciones de pantalla de la interfaz de usuario de HeyGen, complementado con una pista de audio electrónica animada y una locución profesional que explique el poder del texto a vídeo desde el guion para una creación de contenido eficiente.

Generar Vídeo