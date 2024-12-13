Creador de Vídeos de Demostración de Productos: Crea Demos de Productos Atractivas

Genera vídeos de productos de alta conversión sin esfuerzo con la avanzada generación de voz en off de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo atractivo de 45 segundos para mostrar un producto dirigido a propietarios de pequeñas empresas, destacando la facilidad de uso y los beneficios clave de una nueva actualización de software. Emplea un estilo visual animado y atractivo, aprovechando las extensas plantillas de vídeo de HeyGen e incorporando subtítulos prominentes para transmitir rápidamente la información y captar el interés de los empresarios ocupados.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo explicativo educativo de 1 minuto y 30 segundos dirigido a los responsables de la toma de decisiones B2B, detallando las ventajas estratégicas de un nuevo servicio. Utiliza un estilo profesional e informativo con un avatar de IA amigable pero autoritario de HeyGen, que entrega el guion con precisión a través de la función de texto a vídeo, comunicando eficazmente conceptos complejos a una audiencia orientada a los negocios.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo promocional dinámico de 30 segundos dirigido a profesionales del marketing para el compromiso en redes sociales, ilustrando el potencial viral de un producto. El estilo visual debe ser rápido y enérgico, rico en medios de archivo diversos de la biblioteca de medios de HeyGen, y optimizado para varias plataformas utilizando su función de cambio de tamaño y exportación de relación de aspecto para maximizar el alcance y el impacto.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Demostración de Productos

Crea vídeos de productos atractivos rápida y fácilmente con nuestra plataforma intuitiva, mostrando tus productos con funciones impulsadas por IA para involucrar a tu audiencia.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo de Producto
Comienza seleccionando una plantilla de vídeo profesional de nuestra diversa colección o genera un guion para iniciar tu demostración de producto sin esfuerzo.
2
Step 2
Sube Tus Activos de Producto
Sube fácilmente tus fotos de productos y clips de vídeo. Combínalos con medios de archivo de nuestra biblioteca, luego organízalos en el lienzo usando el editor intuitivo de arrastrar y soltar.
3
Step 3
Personaliza con IA y Marca
Añade voces en off cautivadoras usando la generación de voz en off, integra avatares de IA y aplica los colores y logotipo de tu marca con controles de marca para un aspecto cohesivo y profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Demostración
Renderiza tu vídeo de demostración de producto de alta calidad con cambio de tamaño y exportaciones de relación de aspecto. Descárgalo y compártelo en todas tus plataformas deseadas para alcanzar una audiencia más amplia.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar Historias de Éxito de Clientes

Ilustra el impacto real de tu producto generando fácilmente vídeos de IA atractivos que presenten historias de éxito auténticas de clientes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de demostración de productos?

HeyGen permite a los usuarios crear fácilmente vídeos de demostración de productos atractivos aprovechando los Avatares de IA y la tecnología de voz en off realista de IA. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar simplifica el proceso, permitiendo la generación eficiente de vídeos de productos sin habilidades técnicas complejas.

¿Puedo personalizar mis vídeos de demostración de productos con la plataforma de HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus vídeos de demostración de productos, incluyendo la capacidad de eliminar fondos de vídeo, añadir subtítulos dinámicos y utilizar una amplia gama de plantillas de vídeo profesionales para que coincidan con la estética de tu marca.

¿Qué herramientas técnicas proporciona HeyGen para una producción eficiente de vídeos de productos?

HeyGen proporciona herramientas técnicas avanzadas como un potente Generador de Vídeos de Productos de IA y capacidades de texto a vídeo, permitiéndote generar fácilmente voces en off directamente desde tu guion. Esto optimiza tu flujo de trabajo de creación de vídeos de productos para una máxima eficiencia.

¿HeyGen permite subir mis propias fotos de productos y elementos de marca?

Sí, HeyGen te permite subir fácilmente tus propias fotos de productos y otros activos multimedia para integrarlos en tus vídeos. La plataforma también incluye controles de marca completos, como logotipos y colores, para asegurar que tus vídeos de productos se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.

