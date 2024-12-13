Creador de Vídeos de Lanzamiento de Producto: Lanza tus Innovaciones

Diseña sin esfuerzo vídeos profesionales de lanzamiento de producto con plantillas y escenas personalizables, asegurando que tu lanzamiento destaque.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de producto de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, demostrando la simplicidad y eficiencia de una nueva solución de software. El estilo visual y de audio debe ser profesional e informativo, aprovechando los subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad y la rica biblioteca de medios/soporte de stock para ilustrar conceptos complejos de manera clara.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un convincente vídeo de lanzamiento de producto de 60 segundos dirigido a consumidores en general, contando una narrativa de problema-solución para un artículo doméstico cotidiano. Adopta un estilo visual cinematográfico con una voz en off emocionalmente resonante, generada a través de la función de generación de voz en off de HeyGen, y optimiza para varias plataformas usando el cambio de relación de aspecto y exportaciones.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vibrante anuncio de vídeo de 15 segundos para captar la atención de los usuarios de redes sociales, promocionando un nuevo accesorio de moda que es fácil de personalizar. Usa visuales dinámicos con música pegajosa y alegre, mostrando rápidamente el producto a través de las diversas plantillas y escenas de HeyGen, creadas sin esfuerzo a partir de un breve guion de texto a vídeo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Lanzamiento de Producto

Crea sin esfuerzo vídeos de lanzamiento de producto atractivos con herramientas impulsadas por AI y una interfaz intuitiva, lista para mostrar tus innovaciones.

1
Step 1
Selecciona un Punto de Inicio
Elige entre una variedad de plantillas de vídeo de lanzamiento de producto diseñadas profesionalmente, o genera un guion usando AI para iniciar la creación de tu vídeo.
2
Step 2
Personaliza tus Visuales
Llena tu vídeo con recursos relevantes de la extensa biblioteca de medios, incluyendo metraje de stock, imágenes y avatares AI para representar tu marca.
3
Step 3
Añade Audio Atractivo
Mejora tu mensaje con generación de voz en off profesional o selecciona música de fondo adecuada para establecer el tono perfecto para tu lanzamiento de producto.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de producto, ajusta su relación de aspecto si es necesario, y expórtalo en un formato de alta resolución, listo para cualquier plataforma.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Incorporación y las Demos de Producto

Desarrolla vídeos instructivos claros y atractivos para demostrar efectivamente las nuevas características del producto y mejorar la comprensión del usuario.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de lanzamiento de producto?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de lanzamiento de producto con su editor intuitivo de arrastrar y soltar y su extensa biblioteca de plantillas listas para usar. Puedes personalizar fácilmente estas plantillas para resaltar las características y beneficios de tu producto, asegurando un flujo de trabajo sin problemas y eficiente como creador de vídeos de lanzamiento de producto.

¿Qué características de AI ofrece HeyGen para generar vídeos de producto atractivos?

HeyGen aprovecha la avanzada AI para proporcionar una experiencia excepcional de generador de vídeos de producto AI, incluyendo guiones generados automáticamente por AI y avatares AI realistas. Estas características te permiten producir vídeos de alta calidad con voces en off atractivas, haciendo que tus vídeos de lanzamiento de producto destaquen.

¿Puedo personalizar extensamente mis vídeos de producto usando el editor de HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus vídeos de producto, asegurando que la identidad de tu marca brille. Utiliza nuestros ricos gráficos, sube tus propios recursos y accede a una extensa biblioteca de medios para crear contenido único y atractivo que muestre perfectamente tu producto con nuestro editor de vídeo.

¿Cómo ayudan las herramientas de HeyGen a crear vídeos de lanzamiento de producto atractivos para marketing?

HeyGen proporciona poderosas herramientas para crear vídeos de lanzamiento de producto atractivos que impulsan tus estrategias de marketing y aumentan las ventas. Al crear anuncios de vídeo dinámicos y narraciones de vídeo cautivadoras, puedes promocionar efectivamente tu producto en las plataformas de redes sociales con facilidad.

