Creador de Vídeos de Procesos de Producto: Creación Impulsada por IA

Transforma guiones en vídeos atractivos de procesos de producto sin esfuerzo con la creación de vídeos impulsada por IA y capacidades dinámicas de texto a vídeo.

Desarrolla un vídeo conciso de 1 minuto que explique los pasos detallados de un nuevo proceso de integración de software, dirigido a equipos de ingeniería internos y nuevos empleados. El estilo visual debe ser limpio y técnico, incorporando grabaciones de pantalla y diagramas animados, complementados con una voz en off precisa e informativa. Aprovecha la generación de voz en off robusta de HeyGen y las capacidades de texto a vídeo desde guion para articular claramente cada etapa del proceso del producto para vídeos internos efectivos de cómo hacerlo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de demostración de producto convincente de 45 segundos que muestre las características principales de un próximo gadget, dirigido a clientes potenciales en redes sociales. La estética visual debe ser elegante y dinámica, con tomas vibrantes del producto y transiciones suaves, acompañadas de una pista musical contemporánea y animada y un presentador avatar de IA atractivo. Utiliza las plantillas y escenas pre-diseñadas de HeyGen y avatares de IA para generar rápidamente un vídeo de producto de IA que capture la atención.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo detallado de 90 segundos que describa los protocolos de seguridad avanzados de nuestra última actualización de plataforma, destinado a usuarios expertos en tecnología y profesionales de TI. El estilo visual debe ser autoritario y basado en datos, utilizando gráficos claros en pantalla, visualizaciones de datos y subtítulos/captions generados automáticamente para la terminología técnica, todo presentado con una narrativa calmada y experta. Las funciones de creación de vídeo y subtítulos/captions impulsadas por IA de HeyGen asegurarán que toda la información compleja se transmita con precisión y sea accesible.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un tutorial rápido de 30 segundos que demuestre un ingenioso truco de productividad utilizando nuestro software de creación de vídeos de producto, optimizado para varias plataformas de redes sociales. El vídeo necesita un flujo visual rápido y atractivo con tipografía moderna y mensajes vibrantes en pantalla, respaldado por música de fondo de tendencia. Asegura el máximo alcance aprovechando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen y plantillas y escenas para una adaptación rápida y presentación profesional en diferentes canales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Procesos de Producto

Transforma sin esfuerzo tus procesos de producto en vídeos atractivos con una plataforma intuitiva impulsada por IA, diseñada para claridad e impacto.

1
Step 1
Crea tu Guion
Utiliza la capacidad de texto a vídeo desde guion para generar rápidamente un guion claro y profesional que describa tu proceso de producto.
2
Step 2
Selecciona una Plantilla
Elige de una diversa biblioteca de plantillas y escenas optimizadas para demostraciones de productos, proporcionando una base visual para tu vídeo.
3
Step 3
Añade Elementos de IA
Integra avatares de IA y genera una voz en off natural para articular tus pasos de producto con un toque humano, mostrando la creación de vídeos impulsada por IA.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo
Finaliza tu proyecto y utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para compartir tu producto de creador de vídeos pulido en varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Clips Explicativos de Productos Rápidos

.

Desarrolla vídeos cortos atractivos para mostrar características y procesos de productos en redes sociales, mejorando tu presencia digital sin esfuerzo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de procesos de producto usando IA?

La plataforma de creación de vídeos impulsada por IA de HeyGen transforma guiones en vídeos atractivos de procesos de producto sin esfuerzo. Aprovecha los avatares de IA y las capacidades de texto a vídeo para generar demostraciones de productos y vídeos explicativos de alta calidad sin edición compleja.

¿Puedo crear vídeos de demostración de productos profesionales rápidamente con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen funciona como un generador intuitivo de vídeos de productos con IA, ofreciendo un editor de arrastrar y soltar y plantillas extensas. Esto te permite producir rápidamente demostraciones de productos profesionales y vídeos de cómo hacerlo para varias plataformas, incluidas las redes sociales.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para la marca de mis vídeos de producto en HeyGen?

HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logo, colores de marca y fuentes personalizadas en tus vídeos de producto. Esto asegura consistencia y un aspecto profesional para todo tu contenido de narración de vídeos y marketing de vídeos de comercio electrónico.

¿HeyGen admite diferentes formatos de vídeo y relaciones de aspecto para varias plataformas?

Sí, HeyGen admite varias relaciones de aspecto y opciones de exportación, lo que lo hace ideal para la creación de vídeos para trabajar en diferentes canales. Adapta fácilmente tus vídeos para redes sociales, comunicación interna o incrustación en sitios web, asegurando una presentación óptima.

