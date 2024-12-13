Creador de Vídeos de Presentación de Producto Crea Presentaciones Ganadoras con AI

Impulsa las ventas y asegura financiación sin esfuerzo utilizando avatares AI para vídeos de presentación profesional.

Crea un vídeo de presentación de producto de 60 segundos, específicamente diseñado para equipos de ventas que buscan captar clientes potenciales B2B. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con animaciones nítidas y textos destacados en pantalla, complementado por una pista de audio enérgica y motivadora. Utiliza la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para convertir rápidamente tu narrativa de ventas en una presentación pulida, asegurando que tu mensaje se entregue de manera clara y persuasiva.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un potente vídeo de presentación para inversores de 90 segundos para asegurar financiación para tu startup, dirigido a capitalistas de riesgo e inversores ángeles. El estilo visual y de audio debe transmitir confianza e innovación, con una estética sofisticada y minimalista y una voz en off autoritaria. Muestra tu visión utilizando los "Avatares AI" de HeyGen, aportando un toque humano profesional a tu presentación en vídeo sin necesidad de filmaciones complejas.
Prompt de Ejemplo 2
Elabora un vídeo explicativo de 45 segundos que demuestre las características principales de un nuevo producto de software, destinado a nuevos usuarios y visitantes del sitio web. El estilo visual debe ser limpio, amigable y fácil de seguir, incorporando grabaciones de pantalla claras y gráficos de puntero animados, junto con una voz en off cálida e informativa. Asegura la máxima accesibilidad y comprensión aprovechando la función de "Subtítulos/captions" de HeyGen para todo el contenido hablado.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un dinámico vídeo de presentación de AI de 30 segundos para una campaña de marketing, dirigido a profesionales creativos y propietarios de pequeñas empresas que buscan generar contenido impactante rápidamente. El diseño visual debe ser moderno y vibrante, con transiciones rápidas de escenas y elementos de marca, subrayado por una pista de música contemporánea y animada. Comienza con un diseño predefinido de "Plantillas y escenas" de HeyGen para agilizar tu proceso de creación y asegurar una estética de alta calidad.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Presentación de Producto

Transforma tus ideas de producto en presentaciones en vídeo convincentes sin esfuerzo. Nuestra plataforma intuitiva te ayuda a crear vídeos de presentación para inversores y ventas que destacan.

Step 1
Crea tu Guion o Importa Contenido
Comienza escribiendo tu guion de presentación de producto o simplemente sube tus diapositivas de PowerPoint existentes. Nuestra función de texto a vídeo desde guion te permite generar contenido atractivo rápidamente, sentando las bases para un vídeo persuasivo.
Step 2
Selecciona tus Visuales y Avatar AI
Elige entre una variedad de plantillas y escenas para representar mejor tu producto. Mejora el compromiso añadiendo un avatar AI para presentar tu propuesta, aportando un toque humano a tu vídeo sin grabarte a ti mismo.
Step 3
Personaliza con Marca y Voz
Aplica tus controles de marca únicos, incluyendo logotipos y colores para mantener la consistencia. Mejora la claridad con la generación de voz en off y añade automáticamente subtítulos/captions para hacer que tu presentación de producto sea accesible y profesional para todos los espectadores.
Step 4
Exporta y Comparte tu Presentación Profesional
Una vez que tu vídeo esté pulido, exporta fácilmente tu presentación de producto final en varios formatos y relaciones de aspecto. Tu vídeo de alta calidad está ahora listo para ser compartido con inversores, clientes o equipos internos en cualquier plataforma.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra el Valor del Producto con Testimonios

Aprovecha los vídeos AI para compartir poderosas historias de éxito de clientes, construyendo credibilidad y reforzando los beneficios de tu producto.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de presentación de producto?

HeyGen te permite crear vídeos de presentación de producto atractivos utilizando tecnología avanzada de AI. Aprovecha los avatares AI dinámicos y las voces en off realistas de texto a voz para transformar tus ideas en presentaciones en vídeo convincentes que capturen la atención para tus demostraciones de producto.

¿Qué características creativas ofrece HeyGen para presentaciones en vídeo?

HeyGen proporciona un conjunto completo de herramientas creativas, incluyendo plantillas de vídeo personalizables y avatares AI realistas. Puedes generar guiones fácilmente y utilizar animaciones de texto dinámicas para crear presentaciones en vídeo convincentes, perfectas para vídeos de presentación a inversores o vídeos explicativos.

¿Puedo convertir mi presentación existente en vídeo con HeyGen?

Por supuesto, HeyGen te permite convertir fácilmente tu presentación en un vídeo profesional. Convierte sin problemas tu PPT a vídeo, integra kits de marca personalizados y elige entre varias plantillas de vídeo para crear una historia visual atractiva para tu audiencia.

¿Cómo ayuda HeyGen a crear vídeos de presentación de ventas profesionales?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de presentación de ventas de alto impacto con sus herramientas de edición impulsadas por AI. Añade fácilmente subtítulos automáticos, utiliza diversas voces en off de texto a voz y exporta tus vídeos profesionales pulidos como archivos MP4, asegurando una comunicación clara y aumentando el compromiso para tus presentaciones de ventas.

