Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un potente vídeo de presentación para inversores de 90 segundos para asegurar financiación para tu startup, dirigido a capitalistas de riesgo e inversores ángeles. El estilo visual y de audio debe transmitir confianza e innovación, con una estética sofisticada y minimalista y una voz en off autoritaria. Muestra tu visión utilizando los "Avatares AI" de HeyGen, aportando un toque humano profesional a tu presentación en vídeo sin necesidad de filmaciones complejas.
Elabora un vídeo explicativo de 45 segundos que demuestre las características principales de un nuevo producto de software, destinado a nuevos usuarios y visitantes del sitio web. El estilo visual debe ser limpio, amigable y fácil de seguir, incorporando grabaciones de pantalla claras y gráficos de puntero animados, junto con una voz en off cálida e informativa. Asegura la máxima accesibilidad y comprensión aprovechando la función de "Subtítulos/captions" de HeyGen para todo el contenido hablado.
Produce un dinámico vídeo de presentación de AI de 30 segundos para una campaña de marketing, dirigido a profesionales creativos y propietarios de pequeñas empresas que buscan generar contenido impactante rápidamente. El diseño visual debe ser moderno y vibrante, con transiciones rápidas de escenas y elementos de marca, subrayado por una pista de música contemporánea y animada. Comienza con un diseño predefinido de "Plantillas y escenas" de HeyGen para agilizar tu proceso de creación y asegurar una estética de alta calidad.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Genera Presentaciones de Producto de Alto Rendimiento.
Crea rápidamente vídeos de presentación de producto impactantes y presentaciones de ventas que capturen la atención y generen interés.
Crea Vídeos Explicativos y de Demostración Atractivos.
Produce demostraciones de producto y vídeos explicativos cautivadores para redes sociales para aumentar la visibilidad y el compromiso.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de presentación de producto?
HeyGen te permite crear vídeos de presentación de producto atractivos utilizando tecnología avanzada de AI. Aprovecha los avatares AI dinámicos y las voces en off realistas de texto a voz para transformar tus ideas en presentaciones en vídeo convincentes que capturen la atención para tus demostraciones de producto.
¿Qué características creativas ofrece HeyGen para presentaciones en vídeo?
HeyGen proporciona un conjunto completo de herramientas creativas, incluyendo plantillas de vídeo personalizables y avatares AI realistas. Puedes generar guiones fácilmente y utilizar animaciones de texto dinámicas para crear presentaciones en vídeo convincentes, perfectas para vídeos de presentación a inversores o vídeos explicativos.
¿Puedo convertir mi presentación existente en vídeo con HeyGen?
Por supuesto, HeyGen te permite convertir fácilmente tu presentación en un vídeo profesional. Convierte sin problemas tu PPT a vídeo, integra kits de marca personalizados y elige entre varias plantillas de vídeo para crear una historia visual atractiva para tu audiencia.
¿Cómo ayuda HeyGen a crear vídeos de presentación de ventas profesionales?
HeyGen simplifica la creación de vídeos de presentación de ventas de alto impacto con sus herramientas de edición impulsadas por AI. Añade fácilmente subtítulos automáticos, utiliza diversas voces en off de texto a voz y exporta tus vídeos profesionales pulidos como archivos MP4, asegurando una comunicación clara y aumentando el compromiso para tus presentaciones de ventas.