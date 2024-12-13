Creador de Vídeos de Resumen de Producto: Crea Demos Atractivas Fácilmente

Convierte rápidamente tus ideas de producto en vídeos profesionales usando nuestras plantillas y escenas intuitivas, aumentando el compromiso y las conversiones.

Crea un vídeo de demostración de producto de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas que lanzan una nueva herramienta digital, utilizando un estilo visual limpio, moderno y vibrante que incorpore elementos animados de pantalla compartida. El audio debe contar con una voz en off profesional y animada generada por HeyGen, explicando claramente los beneficios principales de la herramienta y su facilidad de uso, asegurando una experiencia atractiva e informativa.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo explicativo de producto de 60 segundos diseñado para potenciales clientes interesados en una solución de software B2B compleja, empleando un estilo de animación explicativa distintivo con gráficos claros, colores brillantes y superposiciones de texto animado para simplificar conceptos intrincados. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para narrar el vídeo, aportando una voz amigable y clara que guíe a los espectadores a través de las funcionalidades y la propuesta de valor del software.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo promocional de producto dinámico de 30 segundos dirigido a compradores de comercio electrónico que navegan por redes sociales, presentando un montaje visualmente atractivo de imágenes de producto, cortes rápidos e imágenes de estilo de vida atractivas. Este vídeo debe integrar la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para obtener visuales de alta calidad e incluir subtítulos claros para transmitir eficazmente los mensajes clave, todo ello acompañado de música de fondo moderna para lograr el máximo impacto.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo profesional de 90 segundos de resumen de producto para equipos de marketing que buscan estandarizar su comunicación de producto a través de varios canales, presentando un estilo visual corporativo y consistente con grabaciones de pantalla integradas que muestran diversos casos de uso. Utiliza las plantillas y escenas listas para usar de HeyGen para mantener la consistencia de la marca y asegurar que el contenido pueda adaptarse fácilmente con redimensionamiento de aspecto y exportaciones para diferentes plataformas, todo narrado por una voz en off de AI autoritaria y clara con música de fondo sutil.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Resumen de Producto

Crea fácilmente vídeos de resumen de producto atractivos que muestren tus ofertas con claridad e impacto, guiando a tu audiencia a través de las características y beneficios clave.

1
Step 1
Crea Tu Narrativa de Producto
Comienza creando la historia de tu producto. Utiliza la función "AI escribe el guion" para generar contenido atractivo, agilizando tu proceso como un verdadero creador de vídeos de resumen de producto.
2
Step 2
Selecciona Visuales Atractivos
Mejora el atractivo de tu vídeo. Selecciona de una biblioteca de "plantillas de vídeo" profesionales para establecer la escena, asegurando que tu viaje como creador de vídeos de producto sea sin esfuerzo.
3
Step 3
Añade Toques Finales
Personaliza tu vídeo con varias "opciones de personalización" como tu kit de marca, música de fondo y subtítulos automáticos para asegurar que tu mensaje sea claro e impactante.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de resumen de producto exportándolo en "resolución de vídeo HD 1080p", listo para llegar a tu audiencia a través de varias plataformas de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora las Demostraciones de Producto y la Formación

.

Utiliza vídeos potenciados por AI para crear demostraciones de producto interactivas y aumentar el compromiso en vídeos de formación o instructivos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de producto atractivos?

HeyGen te permite crear vídeos de producto atractivos de manera sencilla utilizando AI. Nuestra plataforma ofrece plantillas de vídeo intuitivas y un editor de arrastrar y soltar, haciendo que la experiencia de crear vídeos de producto sea fluida y eficiente.

¿Puede HeyGen ayudarme a crear demostraciones de producto atractivas con AI?

Sí, HeyGen utiliza AI para generar avatares de AI realistas y puede incluso asistir como creador de vídeos de producto con AI para escribir el guion, proporcionando una voz en off de AI para demostraciones de producto dinámicas que destacan las características clave.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para los vídeos de resumen de producto?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus vídeos de resumen de producto, incluyendo una vasta biblioteca de medios de stock, gráficos ricos y efectos visuales para asegurar que tus plantillas de vídeo coincidan perfectamente con la estética de tu marca.

¿Con qué rapidez puedo generar varios tipos de vídeos de producto?

Con la plataforma eficiente de HeyGen y las plantillas de vídeo listas para usar, puedes generar rápidamente una amplia gama de vídeos de producto, incluyendo vídeos explicativos de producto, vídeos instructivos y vídeos promocionales de producto, en minutos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo