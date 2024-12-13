Desbloquea el Crecimiento con Nuestro Generador de Videos de Incorporación de Productos

Crea fácilmente videos de incorporación atractivos y mejora la retención de usuarios con capacidades inteligentes de texto a video desde guion.

Crea un tutorial de generador de videos de incorporación de productos de 30 segundos dirigido a nuevos usuarios de software, con visuales brillantes y atractivos y una voz en off de IA amigable y optimista. Destaca la facilidad de comenzar con plantillas y escenas pre-diseñadas para impulsar la creación de sus videos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una guía de videos de incorporación de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas que implementan nuevo software, utilizando visuales profesionales y limpios y un avatar de IA calmado y autoritario para demostrar los pasos clave de configuración. Enfatiza cómo los avatares de IA mejoran el compromiso y la claridad en su formación.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video promocional de 60 segundos que muestre las capacidades de una poderosa herramienta de creación de videos para equipos de marketing que buscan una producción rápida de contenido. Emplea gráficos dinámicos y modernos y una voz en off clara y concisa generada directamente desde un guion usando la función de texto a video de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un mensaje de incorporación personalizado de 30 segundos para clientes de comercio electrónico después de su primera compra, con visuales cálidos y personalizados y una voz en off reconfortante y útil. Enfócate en hacer que su primera experiencia sea fluida con el poder de la generación avanzada de voz en off.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Generador de Videos de Incorporación de Productos

Crea fácilmente videos de incorporación de productos atractivos que guíen a los usuarios con claridad y profesionalismo, preparándolos para el éxito desde el primer día.

1
Step 1
Elige Tu Punto de Partida
Selecciona entre una variedad de plantillas de video predefinidas o comienza con un lienzo en blanco para que coincida perfectamente con el estilo de tu marca y el viaje único del producto.
2
Step 2
Añade Tu Contenido y Guion
Crea narrativas atractivas añadiendo tu guion, que puede ser convertido instantáneamente en video usando texto a video, o sube tus propios visuales para mostrar las características del producto.
3
Step 3
Aplica un Acabado Profesional
Utiliza nuestro generador de voz de IA para narraciones claras y profesionales, e integra fácilmente la identidad de tu marca a través de colores y logotipos personalizados.
4
Step 4
Exporta Tu Video de Incorporación
Finaliza tu obra maestra con el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exporta tus videos de incorporación de alta calidad, listos para educar y atraer a tus nuevos usuarios en todas las plataformas.

Casos de Uso

Ilustra el Valor e Impacto del Producto

Desarrolla videos de IA convincentes para demostrar el valor real de tu producto, complementando la incorporación al reforzar los beneficios e inspirar el uso continuo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear videos de incorporación atractivos rápidamente?

HeyGen es un avanzado generador de videos de IA que ofrece una amplia gama de plantillas de video predefinidas y plantillas animadas, lo que lo convierte en un eficiente creador de videos de incorporación. Puedes personalizar fácilmente estos recursos para producir videos de incorporación de productos de alta calidad que cautiven a tu audiencia.

¿Qué características de IA ofrece HeyGen para generar videos de formación dinámicos?

HeyGen aprovecha potentes capacidades de IA, incluyendo avatares de IA realistas y un robusto convertidor de texto a voz, para generar videos de formación dinámicos. Esta tecnología permite una generación de voz en off fluida para tu contenido de incorporación de usuarios y empleados, mejorando el compromiso.

¿Puedo personalizar la identidad visual de mis videos de demostración de productos con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca integrales, permitiéndote integrar tu logo específico y colores de marca en cada video. Esto asegura que tus videos de demostración de productos, incorporación de clientes y proyectos de creador de videos de incorporación virtual mantengan una identidad de marca consistente y profesional.

¿Es HeyGen una herramienta versátil de creación de videos para diferentes tipos de contenido de incorporación?

Sí, HeyGen es una herramienta de creación de videos altamente versátil, perfecta para generar diversas formas de videos de incorporación, incluyendo incorporación de usuarios, incorporación de clientes e incorporación de empleados. Sus características, como la grabación de pantalla inteligente, mejoran aún más la creación de videos de demostración de productos detallados y videos de formación.

