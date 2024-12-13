Creador de Vídeos de Noticias de Producto: Crea Actualizaciones Atractivas Rápidamente

Convierte las noticias de producto en vídeos de marketing atractivos sin esfuerzo. Con la capacidad de texto a vídeo impulsada por IA, agiliza la creación de contenido para redes sociales.

Desarrolla un atractivo vídeo de noticias de producto de 45 segundos para emprendedores tecnológicos aspirantes, con gráficos en movimiento vibrantes y una banda sonora futurista y optimista, utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar rápidamente los anuncios de productos en contenido atractivo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de marketing conciso de 30 segundos dirigido a gerentes de comercio electrónico ocupados, mostrando un nuevo producto con visuales limpios y minimalistas y un fondo musical profesional y tranquilo, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para una coherencia de marca sin esfuerzo y una producción rápida de vídeos de producto.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo perspicaz de 60 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas que buscan soluciones de software, protagonizado por un avatar de IA amigable que ofrece información clara y concisa con una voz en off cálida y alentadora, potenciado por los avatares de IA de HeyGen y la generación de voz en off para dar vida a ideas complejas.
Prompt de Ejemplo 3
Genera una breve actualización de vídeo de noticias de 15 segundos para los especialistas en marketing de redes sociales, presentando desarrollos de la industria de última hora con un estilo visual agudo y directo y un diseño de sonido dinámico y llamativo, incorporando el soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para un acceso instantáneo a visuales y sonidos relevantes.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Noticias de Producto

Crea sin esfuerzo vídeos de noticias de producto cautivadores que resuenen con tu audiencia y fomenten el compromiso, todo dentro de una plataforma poderosa e intuitiva.

1
Step 1
Selecciona Tu Plantilla de Vídeo
Comienza eligiendo entre una diversa colección de plantillas de vídeo profesionales diseñadas específicamente para noticias de producto atractivas. Esto proporciona una base sólida para tu historia.
2
Step 2
Personaliza con Avatares de IA
Da vida a tus noticias de producto seleccionando y personalizando avatares de IA para narrar tu mensaje, añadiendo un toque humano profesional y atractivo a tu vídeo.
3
Step 3
Enriquece con Medios Ricos
Enriquece tu vídeo subiendo tus propios activos de producto o explorando nuestra vasta biblioteca de medios de stock para articular visualmente las características y beneficios de tu producto.
4
Step 4
Publica y Comparte Tu Creación
Una vez que tu vídeo de noticias de producto sea perfecto, expórtalo como un archivo MP4 y compártelo sin esfuerzo a través de tus canales de redes sociales y otras plataformas para llegar a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos de Historias de Éxito de Clientes

.

Transforma testimonios de clientes en vídeos dinámicos de IA, mostrando el valor del producto y construyendo confianza de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de producto atractivos rápidamente?

HeyGen te permite crear vídeos de producto profesionales de manera eficiente, aprovechando los avatares de IA y las capacidades de texto a vídeo. Puedes utilizar plantillas de vídeo predefinidas y medios de stock para mostrar visualmente tu producto, haciendo que el proceso de producir vídeos de marketing de alta calidad sea rápido y sencillo.

¿Qué tipo de vídeos de marketing puedo hacer con HeyGen?

Con HeyGen, puedes producir una amplia gama de vídeos de marketing, incluidos vídeos explicativos, contenido de creador de vídeos de noticias de producto y promociones en redes sociales. Nuestra plataforma admite varios formatos de vídeo, lo que facilita adaptar tu mensaje para diferentes plataformas y audiencias.

¿HeyGen ofrece plantillas de vídeo para una creación fácil?

Sí, HeyGen proporciona una diversa biblioteca de plantillas de vídeo para iniciar tu proceso creativo. Estas plantillas están diseñadas para edición de arrastrar y soltar, permitiéndote personalizar escenas y elementos sin esfuerzo para que coincidan con el estilo y mensaje único de tu marca.

¿Puedo exportar y compartir fácilmente mis vídeos de HeyGen?

Absolutamente. Una vez que tu vídeo esté completo, HeyGen te permite compartir contenido de vídeo directamente o descargarlo como un archivo MP4. Esta flexibilidad asegura que tus vídeos profesionales puedan distribuirse sin problemas a través de múltiples dispositivos y plataformas de redes sociales.

