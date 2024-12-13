Creador de Vídeos de Listado de Productos: Aumenta las Ventas con Vídeos de IA

Genera vídeos explicativos de productos atractivos más rápido con texto a vídeo desde guion, aumentando las ventas y el compromiso.

Crea un vídeo atractivo de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y vendedores de comercio electrónico, demostrando cómo un nuevo e innovador gadget de cocina simplifica las tareas diarias. El estilo visual debe ser brillante y moderno, con tomas limpias del producto intercaladas con un avatar de IA amigable que proporciona una voz en off clara y entusiasta destacando los puntos de venta únicos del gadget, todo generado sin esfuerzo utilizando la función de avatares de IA de HeyGen, ideal para un creador de vídeos de listado de productos convincente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de demostración de producto elegante de 45 segundos dirigido a gerentes de producto y minoristas en línea, mostrando las funcionalidades avanzadas de un nuevo dispositivo inteligente para el hogar. Emplea un estilo visual profesional y dinámico con gráficos nítidos y música de fondo animada, utilizando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para presentar varias características en segmentos rápidos e impactantes, asegurando que la sofisticación del producto se comunique claramente para una creación de vídeo efectiva.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo explicativo de producto informativo de 60 segundos para especialistas en marketing digital y propietarios de marcas de comercio electrónico, ilustrando los beneficios de un servicio de cajas de suscripción. El vídeo debe adoptar una estética visual limpia y accesible con una narración calmada y persuasiva, confiando en la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para generar la voz en off y texto en pantalla conciso para desglosar características complejas en puntos fáciles de entender, convirtiéndolo en una pieza efectiva de contenido de marketing.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo promocional vibrante de 15 segundos dirigido a especialistas en marketing en redes sociales y propietarios de boutiques, anunciando una venta por tiempo limitado en una línea de ropa de moda. El estilo visual debe ser rápido y visualmente atractivo, con cortes rápidos de modelos diversos vistiendo la ropa, música de fondo enérgica y Subtítulos/captions audaces que destaquen, aprovechando el soporte de la Biblioteca de medios/stock de HeyGen para obtener rápidamente metraje B-roll atractivo, creando un llamado a la acción inmediato para un marketing de vídeo de comercio electrónico efectivo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Listado de Productos

Transforma tus visuales de productos en contenido de marketing atractivo sin esfuerzo con nuestro generador de vídeos de IA intuitivo, diseñado para velocidad e impacto.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza con una plantilla de vídeo o un lienzo en blanco. Nuestro editor de arrastrar y soltar facilita el inicio de la creación de vídeos para tus listados de productos.
2
Step 2
Añade Tu Historia de Producto
Integra los detalles y visuales de tu producto. Aprovecha los Avatares de IA o texto a vídeo para generar voces en off y guiones autogenerados que expliquen claramente el contenido de tu vídeo explicativo de producto.
3
Step 3
Mejora Visuales y Marca
Pulsa tu vídeo con gráficos ricos, recursos musicales y opciones de personalización. Aplica controles de marca como logotipos y colores para asegurar que tu contenido de marketing sea consistente con la identidad de tu marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo en alta resolución. Usa el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para optimizarlo para varias plataformas, haciendo que tu marketing de vídeo de comercio electrónico esté listo para compartir en redes sociales y listados de productos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Construye Confianza con Vídeos de Testimonios de Productos

.

Muestra efectivamente el éxito de los clientes y las reseñas de productos utilizando vídeos de IA, mejorando la credibilidad y fomentando las compras en tus listados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de productos atractivos para mi negocio?

HeyGen te permite crear vídeos de productos de alta calidad sin esfuerzo utilizando IA. Aprovecha una amplia gama de plantillas de vídeo, integra gráficos y recursos musicales ricos, e incluso utiliza avatares de IA para mostrar tus productos y mejorar tu contenido de marketing.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para la coherencia visual y de marca?

HeyGen proporciona amplias opciones de personalización para mantener la identidad visual de tu marca. Puedes aplicar fácilmente tu logotipo, colores de marca y otros efectos visuales para asegurar que cada vídeo se alinee perfectamente con tus directrices de marca y visión creativa.

¿Puede HeyGen ayudar a generar vídeos de marketing diversos más allá de solo demostraciones de productos?

Absolutamente. HeyGen es un generador de vídeos de IA versátil que va más allá de los vídeos de demostración de productos. Crea vídeos explicativos de productos atractivos, vídeos instructivos informativos y anuncios de vídeo dinámicos para satisfacer todas tus necesidades de marketing en diversas plataformas para una creación de vídeo integral.

¿Hace HeyGen que el proceso de creación de vídeos sea eficiente para el comercio electrónico?

HeyGen optimiza el marketing de vídeo de comercio electrónico actuando como tu creador definitivo de vídeos de listado de productos. Con su editor intuitivo de arrastrar y soltar y herramientas impulsadas por IA para voces en off y subtítulos, puedes producir vídeos profesionales de manera eficiente para aumentar las ventas y mostrar tus productos de manera efectiva.

