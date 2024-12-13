Imagina un vídeo de lanzamiento de producto de 30 segundos con un tono alegre, donde un avatar de IA amigable, creado con la función de avatares de IA de HeyGen y una cálida locución generada, presenta un nuevo gadget innovador directamente a propietarios de pequeñas empresas, destacando su facilidad de uso para crear vídeos de productos. El estilo visual es moderno y limpio, con un tono positivo y alentador.

Generar Vídeo