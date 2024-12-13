Generador de Vídeos de Lanzamiento de Producto: Lanza Más Rápido, Vende Más

Aumenta las ventas con vídeos de calidad profesional. Usa avatares de AI para crear presentaciones de productos atractivas en minutos.

Imagina un vídeo de lanzamiento de producto de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, diseñado para transmitir rápidamente los beneficios clave y aumentar las ventas. Este vídeo debe presentar un estilo visual moderno y animado con gráficos limpios y una voz en off amigable y profesional, fácilmente generado usando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para transformar tu mensaje de marketing en visuales atractivos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de demostración de producto dinámico de 45 segundos dirigido a propietarios de tiendas de comercio electrónico y comercializadores de productos, mostrando un nuevo artículo a través de atractivas presentaciones de productos de comercio electrónico. El estilo visual y de audio debe ser elegante, centrándose en primeros planos y características del producto, acompañado de una voz en off clara y concisa, y presentado por un avatar de AI para añadir un toque humano, aprovechando la función de avatares de AI de HeyGen para una sensación personalizada.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de calidad profesional de 60 segundos para comercializadores digitales y creadores de contenido, perfecto para anuncios en redes sociales, destacando el impacto de la solución. Adopta un estilo visual moderno y dinámico con gráficos en movimiento modernos y una banda sonora enérgica, todo construido eficientemente usando la extensa biblioteca de Plantillas y escenas de HeyGen para agilizar el proceso creativo.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo explicativo conciso de 30 segundos para emprendedores y profesionales ocupados que desean agilizar su flujo de creación rápida sin necesidad de habilidades de edición. El estilo visual y de audio debe ser simple, instructivo y amigable, con texto claro en pantalla y un tono alentador, haciendo uso de la generación de Voz en off de HeyGen para añadir una narración pulida sin esfuerzo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Lanzamiento de Producto

Crea sin esfuerzo vídeos de lanzamiento de productos profesionales que cautiven a tu audiencia y muestren las mejores características de tu producto con nuestro intuitivo generador de vídeos con AI.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza eligiendo entre una variedad de plantillas de vídeo diseñadas para lanzamientos de productos para establecer rápidamente el escenario de tu historia de producto atractiva, haciendo que el proceso de creación sea fluido desde el inicio.
2
Step 2
Añade Tu Historia de Producto
Introduce el guion de tu producto en nuestra plataforma. Nuestra herramienta de creación de texto a vídeo generará instantáneamente visuales dinámicos a partir de tu texto, asegurando que tu mensaje se comunique de manera clara y efectiva.
3
Step 3
Personaliza con Avatares de AI y Voces en Off
Personaliza tu vídeo añadiendo avatares de AI para presentar los beneficios de tu producto directamente a tu audiencia, creando una presentación de producto única y atractiva.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tus vídeos de calidad profesional y expórtalos en varios formatos de aspecto para plataformas como anuncios en redes sociales o presentaciones de productos de comercio electrónico, asegurando el máximo alcance e impacto.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira a las Audiencias con la Visión de Tu Producto

.

Genera vídeos poderosos que articulen claramente la propuesta de valor única de tu producto, inspirando a los clientes potenciales con sus beneficios.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de productos atractivos rápidamente?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos de productos con AI que te permite crear vídeos de calidad profesional con un flujo de creación rápido. Nuestra plataforma te permite producir vídeos de productos atractivos sin necesidad de habilidades complejas de edición, agilizando todo tu proceso de producción de contenido.

¿Qué recursos creativos y opciones de personalización están disponibles para mis presentaciones de productos?

HeyGen ofrece extensos recursos creativos para personalizar vídeos, incluyendo una amplia gama de plantillas de vídeo y gráficos ricos. También puedes integrar avatares de AI realistas y diversas voces en off, mejorando tus presentaciones de productos de comercio electrónico con una marca única y contenido atractivo.

¿Puede HeyGen ayudar en la generación de vídeos de demostración de productos dinámicos para nuevos lanzamientos?

Absolutamente. HeyGen funciona como un generador efectivo de vídeos de lanzamiento de productos, ayudándote a crear vídeos de demostración de productos dinámicos y vídeos explicativos de productos atractivos con facilidad. Estos pueden ser optimizados para varias plataformas, incluyendo anuncios en redes sociales, para aumentar efectivamente las ventas y comercializar tus nuevas ofertas.

¿Cómo facilita HeyGen la escalabilidad de mi producción de vídeos de productos?

El creador de vídeos de productos con AI de HeyGen agiliza la creación de contenido permitiéndote transformar guiones en vídeos sin esfuerzo usando nuestra herramienta de creación de texto a vídeo. Esta avanzada tecnología de AI automatiza la producción de vídeos, permitiéndote escalar tus esfuerzos de marketing y producir grandes volúmenes de vídeos de productos de manera eficiente.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo