El generador definitivo de vídeos de lanzamiento de producto

Automatiza vídeos de lanzamiento de producto atractivos con IA fácil de usar, transformando tu guion en vídeo de alta calidad utilizando capacidades avanzadas de texto a vídeo.

Crea un vibrante vídeo teaser de 30 segundos, dirigido a potenciales clientes, mostrando la emoción en torno al lanzamiento de un nuevo producto. Enfatiza un estilo visual dinámico con música de fondo animada y una voz en off cautivadora, utilizando la función de generación de voz en off de HeyGen para crear clips cortos y de alto impacto que generen intriga inmediata.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo profesional de 60 segundos para informar sobre el lanzamiento de un producto a los equipos de ventas internos y socios clave. Este vídeo debe presentar un estilo visual limpio e informativo, utilizando los avatares de IA de HeyGen para ofrecer un resumen conciso del nuevo producto, demostrando su función como un generador de vídeos de producto fácil de usar para actualizaciones esenciales.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de demostración de producto de 45 segundos enfocado a usuarios técnicos y gestores de producto. El estilo visual y de audio debe ser instructivo y directo, ilustrando claramente las características clave con texto en pantalla y una voz en off precisa. Utiliza la capacidad de subtítulos/captions de HeyGen para resaltar pasos críticos, simplificando el proceso de creación de vídeos de demostración de producto atractivos.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un inspirador vídeo de visibilidad de marca de 60 segundos para un público de mercado amplio, incluidos los defensores de la marca. El estilo visual debe ser elegante y aspiracional, acompañado de una voz en off emocional y narrativa y música de fondo cinematográfica. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para automatizar rápidamente la creación de vídeos, comunicando efectivamente la visión de la marca y potenciando los esfuerzos de marketing en general.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo funciona un generador de vídeos de briefing de lanzamiento de producto

Transforma sin esfuerzo tus ideas de lanzamiento de producto en vídeos de briefing cautivadores, aprovechando la IA para una salida de calidad de estudio y una rápida entrega, asegurando que tu mensaje brille.

1
Step 1
Crea tu guion
Comienza escribiendo tu guion de vídeo atractivo o introduce los detalles de tu briefing. Nuestra IA convertirá tu texto en contenido de vídeo atractivo, ahorrándote tiempo y esfuerzo a través de la generación de texto a vídeo.
2
Step 2
Selecciona tus visuales
Elige de una diversa biblioteca de plantillas de vídeo o utiliza avatares de IA para representar visualmente tu briefing. Personaliza escenas y añade medios relevantes de nuestra biblioteca de stock para que coincidan con la estética de tu producto.
3
Step 3
Añade marca y voz
Integra tus controles de marca personalizados, incluyendo logos y colores, para mantener la consistencia. Mejora tu vídeo con voces en off profesionales generadas por IA para una entrega pulida.
4
Step 4
Exporta y comparte
Finaliza tu vídeo de briefing de lanzamiento de producto y expórtalo en formatos de alta resolución. Comparte fácilmente tu salida de calidad de estudio a través de todos tus canales internos y externos, con opciones de redimensionamiento de aspecto.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el éxito de los primeros adoptantes para el lanzamiento

Genera testimonios y casos de uso convincentes de los primeros adoptantes para validar el impacto de tu producto durante la fase de lanzamiento.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de demostración de producto visualmente impresionantes y anuncios de lanzamiento atractivos?

HeyGen ofrece un generador de vídeos con IA intuitivo con una amplia gama de plantillas de vídeo y avatares de IA, permitiendo a los usuarios producir vídeos de lanzamiento de producto cautivadores y vídeos de demostración de producto inmersivos. Esto permite narrativas visualmente impresionantes que aumentan la visibilidad de la marca.

¿Qué hace de HeyGen un generador de vídeos con IA eficiente para la creación rápida de contenido de producto?

La plataforma fácil de usar de HeyGen, completa con un editor de arrastrar y soltar y capacidades de texto a vídeo, automatiza la creación de vídeos. Esto asegura una rápida entrega para generar clips cortos y de alto impacto y contenido de vídeo en alta resolución rápidamente.

¿Puedo mantener la consistencia de la marca y personalizar los elementos visuales de mis vídeos de producto usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo controles de marca para incorporar tu logo y colores, asegurando que cada vídeo de revelación de producto y anuncio de producto en redes sociales se alinee perfectamente con tu marca. Logra una salida de calidad de estudio con toques personalizados.

¿Cómo apoya HeyGen guiones de vídeo atractivos y voces en off profesionales para vídeos de briefing y marketing de producto?

HeyGen simplifica la redacción de guiones y mejora tu mensaje con voces en off profesionales generadas a partir de tu entrada de texto a vídeo. Esta combinación asegura que la salida de tu generador de vídeos de briefing de lanzamiento de producto cuente con guiones y audio atractivos, ofreciendo una narrativa poderosa.

