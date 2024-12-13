Creador de Vídeos de Anuncio de Lanzamiento de Producto para Revelaciones Impresionantes

Crea revelaciones de producto cautivadoras con facilidad. Aprovecha las locuciones de AI para transmitir tu mensaje con fuerza e impulsar la adopción temprana.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Crea un vídeo de demostración de producto de 90 segundos dirigido a nuevos usuarios potenciales y gestores de producto, con visuales claros e instructivos paso a paso y un estilo de audio amigable y explicativo. Desarrolla un guion detallado y genera una locución de sonido natural utilizando la avanzada función de generación de locuciones de HeyGen para guiar a los espectadores a través de las funcionalidades principales de tu producto.
Diseña un persuasivo vídeo de lanzamiento de SaaS de 45 segundos para startups de SaaS y equipos de marketing, adoptando un estilo de gráficos en movimiento dinámico y profesional complementado con música de fondo animada y superposiciones de texto claras. Aprovecha las extensas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un vídeo de alto impacto, asegurando que tu mensaje se transmita efectivamente con subtítulos incorporados.
Desarrolla un conciso vídeo de anuncio de actualización de producto de 30 segundos, dirigido a desarrolladores, clientes B2B y usuarios expertos en tecnología, que emplee un estilo visual moderno, elegante y de ritmo rápido con un diseño de sonido nítido y una locución enérgica. Destaca la funcionalidad sin fisuras entre dispositivos de tu última actualización, asegurando una visualización óptima en varias plataformas utilizando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para todos los canales de redes sociales.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Anuncio de Lanzamiento de Producto

Crea sin esfuerzo vídeos de lanzamiento de producto convincentes que cautiven a tu audiencia y anuncien tus innovaciones con claridad e impacto.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Selecciona entre una variedad de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente para comenzar rápidamente tu anuncio de producto.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido
Sube tus propios recursos de marca o utiliza la biblioteca de medios integrada para personalizar tus visuales.
3
Step 3
Genera Locuciones de AI
Genera locuciones de AI profesionales para una narración dinámica, asegurando que la historia de tu producto se escuche claramente.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Exporta tu vídeo de alta calidad en varios formatos de aspecto, listo para todos tus canales de marketing.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Historias de Producto Convincente

.

Aprovecha la narración de vídeo potenciada por AI para articular la visión e impacto de tu producto durante el lanzamiento.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso técnico de crear vídeos de anuncio de lanzamiento de producto?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de lanzamiento de producto proporcionando una potente plataforma de vídeo AI. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar te permite personalizar vídeos sin esfuerzo, integrar locuciones de AI y utilizar avatares de AI, simplificando aspectos técnicos complejos para vídeos de anuncio de lanzamiento de producto convincentes.

¿Puede HeyGen proporcionar locuciones de AI y subtítulos para el contenido de mi vídeo de producto?

Sí, HeyGen ofrece capacidades avanzadas de generación de locuciones de AI y creación automática de subtítulos. Puedes elegir entre una variedad de voces e idiomas, asegurando que tus vídeos de anuncio de producto sean accesibles y profesionalmente pulidos, a menudo aprovechando plantillas de vídeo preconstruidas para mayor eficiencia.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para la marca de mis vídeos de producto con HeyGen?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo controles de marca para integrar tu logo y colores de marca directamente en tus vídeos de producto. El editor de arrastrar y soltar te permite adaptar fácilmente cada elemento, asegurando que tu anuncio de lanzamiento de producto se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.

¿HeyGen admite la colaboración en equipo para crear vídeos de anuncio de lanzamiento de SaaS?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para facilitar la colaboración en equipo sin problemas, siendo un creador de vídeos de producto en línea ideal para lanzamientos de SaaS. Varios miembros del equipo pueden trabajar juntos en proyectos, compartir recursos y iterar sobre plantillas de vídeo para producir eficientemente vídeos de anuncio de lanzamiento de SaaS impactantes.

