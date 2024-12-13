Creador de Videos de Introducción de Producto: Haz Demos Atractivas

Personaliza fácilmente impresionantes videos de producto con Avatares de IA, cautivando a tu audiencia en minutos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un video de demostración de producto dinámico de 90 segundos dirigido a marcas de comercio electrónico ansiosas por resaltar múltiples características clave de un producto de consumo físico, combinando sin esfuerzo tomas de estilo de vida aspiracional con primeros planos detallados del producto usando transiciones suaves para un viaje visual atractivo. El audio debe contar con una voz en off enérgica y atractiva junto con música dinámica y contemporánea, aprovechando el amplio soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para obtener visuales impresionantes que capturen perfectamente la esencia del producto.
Prompt de Ejemplo 2
Para empresas B2B que buscan explicar un servicio o plataforma compleja a potenciales clientes corporativos, se debe producir un video explicativo informativo de 2 minutos. Este video requiere una estética visual profesional y corporativa que integre visualización de datos en pantalla y demostraciones claras de la interfaz de usuario, presentando un avatar de IA autoritario y articulado, generado por la capacidad de avatares de IA de HeyGen, que entregue la narración con una voz en off clara e informativa, subrayada por música de fondo profesional y discreta para transmitir credibilidad y experiencia.
Prompt de Ejemplo 3
Los especialistas en marketing que presentan una nueva función de aplicación requieren un video publicitario de alto impacto de 45 segundos para redes sociales, caracterizado por un estilo visual vibrante y de ritmo rápido con cortes rápidos y animaciones móviles atractivas diseñadas para maximizar el poder de detener el desplazamiento. El audio incluirá una voz en off contundente y concisa combinada con música de moda libre de derechos, con la función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto de HeyGen asegurando una visualización óptima en varias plataformas sociales, creando un video convincente que capte rápidamente la atención.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos de Introducción de Producto

Crea sin esfuerzo videos de introducción de producto atractivos que involucren a tu audiencia y resalten las mejores características de tu producto con nuestro intuitivo creador de videos con IA.

1
Step 1
Elige Tu Punto de Partida
Selecciona entre una amplia variedad de plantillas de video de producto diseñadas profesionalmente o comienza con un lienzo en blanco para que coincida perfectamente con el estilo y mensaje de tu marca usando nuestras Plantillas y escenas.
2
Step 2
Crea Tu Contenido
Pega tu guion de producto para generar instantáneamente escenas de video usando nuestra capacidad de Texto a video desde guion, o sube tus propios activos multimedia y organízalos en el editor intuitivo.
3
Step 3
Personaliza con Elementos de IA
Mejora tu video con avatares de IA realistas para presentar tu producto, genera voces en off dinámicas e incorpora tus controles de marca para un aspecto único y pulido.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Video
Finaliza tu video de introducción de producto y expórtalo usando nuestro redimensionamiento y exportación de relación de aspecto, listo para cautivar a tu audiencia en todas las plataformas y aumentar el compromiso con el producto.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Valor del Producto con Historias de Clientes

.

Transforma testimonios de clientes en videos de IA atractivos, demostrando efectivamente los beneficios del producto y generando confianza con potenciales compradores.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos de introducción de producto usando IA?

HeyGen funciona como un avanzado creador de videos de producto con IA, permitiendo a los usuarios crear videos de producto profesionales de manera eficiente. Puedes aprovechar nuestros innovadores Avatares de IA y la función de texto a video para transformar tu guion en contenido visual atractivo rápida y fácilmente.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para los videos de producto en HeyGen?

HeyGen ofrece amplias capacidades de personalización para tu video de producto, incluyendo un editor de arrastrar y soltar fácil de usar y una amplia gama de plantillas de video de producto. También puedes incorporar tus controles de marca específicos, utilizar una rica biblioteca de activos multimedia y generar voces en off profesionales para perfeccionar tu video.

¿Puedo convertir un guion directamente en un video de demostración de producto con HeyGen?

Sí, HeyGen cuenta con potentes capacidades de texto a video que te permiten transformar sin problemas tu guion escrito en un dinámico video de demostración de producto. Este proceso innovador simplifica significativamente la producción de videos en línea, reduciendo la necesidad de filmación y edición complejas.

¿HeyGen admite funciones avanzadas para mejorar los videos explicativos de producto?

Absolutamente, HeyGen es un creador de videos integral que admite varias funciones avanzadas para mejorar tu video explicativo. Esto incluye Avatares de IA realistas, generación de voces en off profesionales, subtítulos automáticos y una vasta biblioteca de música para un producto final pulido e impactante.

