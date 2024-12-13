Desbloquea la Simplicidad: Generador de Videos de Instrucciones de Producto

Genera instrucciones de producto claras paso a paso sin esfuerzo. Aprovecha poderosos avatares de IA para crear videos explicativos atractivos y reducir los tickets de soporte.

Produce un tutorial conciso de 1 minuto para un generador de instrucciones de producto dirigido a nuevos clientes que no están familiarizados con software complejo, utilizando una estética visual limpia y una voz en off autoritaria generada por IA para una guía clara. Aprovecha la función de texto a video de HeyGen para transformar eficientemente la documentación técnica en una guía visual atractiva.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un video integral de 2 minutos para la formación de empleados, dirigido a equipos de L&D que incorporan nuevos empleados a software interno complejo, con capturas de pantalla profesionales, resaltados de texto en pantalla y un avatar de IA atractivo para impartir módulos de formación técnica. Asegúrate de que los avatares de IA de HeyGen proporcionen una cara consistente y amigable para conceptos complejos, mejorando la retención del aprendizaje.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un video de demostración de producto dinámico de 90 segundos, adaptado para prospectos globales que buscan entender las capacidades de nuestro producto en su idioma nativo, empleando visuales vibrantes del producto en acción junto con generación de voz en off y subtítulos/captions sincronizados con precisión para múltiples idiomas. Aprovecha la generación de voz en off y subtítulos/captions de HeyGen para traducir efectivamente características complejas en un formato accesible para una audiencia internacional diversa.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un video explicativo atractivo de 45 segundos diseñado para usuarios actuales, destacando las funciones principales de una actualización de software recién lanzada con un enfoque visual brillante y de estilo tutorial y una voz en off generada por IA natural y amigable. Este video debe aprovechar la función de plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una narrativa pulida, haciendo que el proceso de texto a video sea fluido para mostrar mejoras del producto.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Videos de Instrucciones de Producto

Crea sin esfuerzo videos instructivos profesionales que simplifican procesos complejos para tu audiencia, asegurando claridad y compromiso.

1
Step 1
Pega Tus Instrucciones
Pega tus instrucciones de producto o guion directamente en el generador para convertir tu texto en un video dinámico usando la capacidad de texto a video desde guion.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para representar visualmente tus instrucciones y captar la atención de tu audiencia con un presentador realista.
3
Step 3
Añade Voces en Off y Medios
Mejora tu video con generación profesional de voces en off e incorpora medios relevantes de la extensa biblioteca para enriquecer tus instrucciones de producto.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu video instructivo exportándolo en el aspecto que desees, luego compártelo sin problemas en varias plataformas para llegar a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Información de Producto Compleja

Transforma características de producto intrincadas o guías de ensamblaje en documentación en video fácil de entender impulsada por IA, reduciendo las consultas de soporte.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos usando IA?

HeyGen aprovecha avatares avanzados de IA y tecnología de texto a video, permitiéndote transformar guiones en videos atractivos sin esfuerzo. Esta plataforma de IA generativa hace que la producción de videos profesionales sea accesible sin habilidades de edición complejas.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para el branding en HeyGen?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo controles de branding para incorporar tu logo y colores de marca. Puedes utilizar varias plantillas de video y el editor intuitivo de arrastrar y soltar para crear videos de producto únicos y alineados con tu marca.

¿Puede HeyGen producir videos traducidos de alta calidad para audiencias globales?

Sí, HeyGen admite la creación de videos de alta calidad, ofreciendo opciones de exportación como resolución 1080p o 4K. Con capacidades para traducción instantánea y video multilingüe, HeyGen te ayuda a alcanzar una audiencia global con subtítulos precisos y voces en off naturales.

¿Cómo puede HeyGen ayudar en la creación de videos de instrucciones de producto efectivos?

HeyGen funciona como un potente generador de videos de instrucciones de producto, permitiendo a los usuarios producir rápidamente videos explicativos detallados y videos de demostración de productos. Su interfaz fácil de usar y sus robustas características de edición de video simplifican la creación de contenido informativo para soporte al cliente o formación de empleados.

