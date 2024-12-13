Creador de Vídeos de Información de Productos: Convierte Datos en Historias

Transforma datos de productos complejos en vídeos atractivos sin esfuerzo con nuestra avanzada función de Texto a vídeo desde guion, ahorrándote tiempo valioso.

Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a gestores de productos técnicos, demostrando cómo los generadores de vídeo de AI de HeyGen simplifican la creación de resúmenes de productos complejos. Utiliza un avatar de AI con una voz en off de AI calmada y autoritaria, mostrando explicaciones detalladas de características y especificaciones técnicas en un estilo visual limpio y profesional.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un recorrido técnico de 2 minutos para desarrolladores de software que exploren las posibilidades de integración con la plataforma impulsada por AI de HeyGen. Este vídeo debe presentar un estilo visual moderno y claro, paso a paso, utilizando texto a vídeo desde el guion para explicar las funcionalidades de la API y los flujos de trabajo técnicos, complementado con voces en off precisas de AI y medios de archivo relevantes de la biblioteca de medios para ilustrar conceptos complejos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de anuncio de 45 segundos para equipos de DevOps, destacando nuevos lanzamientos de características con el creador de vídeos de información de productos de HeyGen. El estilo visual debe ser atractivo y dinámico, incorporando elementos pesados de infografía y una banda sonora animada, aprovechando plantillas y escenas existentes para ensamblar rápidamente el vídeo, completo con subtítulos claros para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo explicativo de 1 minuto para jefes de departamento de TI que evalúan herramientas empresariales, centrándose en cómo HeyGen ayuda a escalar la creación de vídeos. Emplea una presentación visual autoritaria, de alta fidelidad y pulida con una voz profesional de AI, demostrando la facilidad de adaptar contenido a través de plataformas utilizando el cambio de relación de aspecto y exportaciones, e incorporando diversos medios del soporte de archivo para mejorar el mensaje.
step preview
Copia el prompt
step preview
Pega en el cuadro de Creación
step preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona tu Creador de Vídeos de Información de Productos

Aprovecha una plataforma impulsada por AI para transformar sin esfuerzo tus conocimientos de productos en vídeos atractivos, optimizando tu comunicación y ahorrando tiempo valioso.

1
Step 1
Redacta tu Guion de Vídeo
Comienza introduciendo tus conocimientos de productos o hallazgos de investigación directamente en la plataforma. Utiliza nuestra función de "texto a vídeo desde guion" para sentar las bases de tu contenido de vídeo.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar y Voz de AI
Elige entre una amplia gama de "avatares de AI" para representar tu marca o mensaje. Combina tu avatar elegido con una voz de AI de sonido natural para transmitir tus conocimientos de manera clara y profesional.
3
Step 3
Mejora con Visuales y Marca
Personaliza tu vídeo añadiendo medios relevantes de nuestra biblioteca o subiendo los tuyos. Aplica "plantillas de vídeo" pre-diseñadas e integra el logotipo y los colores de tu marca para un aspecto cohesivo.
4
Step 4
Genera y Comparte tu Vídeo de Conocimientos
Con un solo clic, renderiza tu vídeo completo. Nuestra plataforma te ayuda a "ahorrar tiempo" automatizando el proceso de producción, permitiéndote compartir rápidamente tus conocimientos de productos pulidos con tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

.

Produce vídeos testimoniales y estudios de caso convincentes para resaltar las experiencias de los clientes, generando confianza y demostrando el valor del producto de manera efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo utiliza HeyGen la AI para la generación de vídeos?

HeyGen es una plataforma impulsada por AI que funciona como un avanzado generador de vídeos de AI. Utiliza sofisticados avatares de AI y voces de AI para transformar texto a vídeo desde guion, creando contenido de calidad profesional con facilidad.

¿Qué tipos de vídeos puedo crear usando la plataforma de AI de HeyGen?

Con HeyGen, puedes actuar como un potente creador de vídeos de productos, generando vídeos explicativos, vídeos de productos para eCommerce y contenido para redes sociales para diversas necesidades. La plataforma te permite escalar la creación de vídeos produciendo una amplia gama de vídeos atractivos de manera eficiente.

¿Puede HeyGen personalizar la marca y los formatos de salida de los vídeos?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos para asegurar que tus vídeos se alineen con tu identidad, incluyendo logotipos y colores. Además, la plataforma soporta el cambio de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas, junto con la generación avanzada de voces en off.

¿Ofrece HeyGen herramientas para la colaboración y la creación eficiente de guiones?

HeyGen está diseñado para ahorrar tiempo y mejorar los flujos de trabajo en equipo con herramientas colaborativas integradas. Los usuarios pueden beneficiarse de plantillas de vídeo pre-diseñadas y características que agilizan la redacción de guiones, haciendo que la creación de contenido sea fluida y eficiente.

