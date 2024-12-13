Creador de Vídeos de Información de Productos: Convierte Datos en Historias
Transforma datos de productos complejos en vídeos atractivos sin esfuerzo con nuestra avanzada función de Texto a vídeo desde guion, ahorrándote tiempo valioso.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un recorrido técnico de 2 minutos para desarrolladores de software que exploren las posibilidades de integración con la plataforma impulsada por AI de HeyGen. Este vídeo debe presentar un estilo visual moderno y claro, paso a paso, utilizando texto a vídeo desde el guion para explicar las funcionalidades de la API y los flujos de trabajo técnicos, complementado con voces en off precisas de AI y medios de archivo relevantes de la biblioteca de medios para ilustrar conceptos complejos.
Produce un vídeo de anuncio de 45 segundos para equipos de DevOps, destacando nuevos lanzamientos de características con el creador de vídeos de información de productos de HeyGen. El estilo visual debe ser atractivo y dinámico, incorporando elementos pesados de infografía y una banda sonora animada, aprovechando plantillas y escenas existentes para ensamblar rápidamente el vídeo, completo con subtítulos claros para accesibilidad.
Diseña un vídeo explicativo de 1 minuto para jefes de departamento de TI que evalúan herramientas empresariales, centrándose en cómo HeyGen ayuda a escalar la creación de vídeos. Emplea una presentación visual autoritaria, de alta fidelidad y pulida con una voz profesional de AI, demostrando la facilidad de adaptar contenido a través de plataformas utilizando el cambio de relación de aspecto y exportaciones, e incorporando diversos medios del soporte de archivo para mejorar el mensaje.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Productos de Alto Rendimiento.
Aprovecha los generadores de vídeo de AI para producir rápidamente contenido publicitario atractivo que muestre las características del producto y fomente las conversiones.
Desarrolla Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Transforma rápidamente los conocimientos de productos en vídeos cautivadores para redes sociales, aumentando el reconocimiento de marca y conectando con tu audiencia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo utiliza HeyGen la AI para la generación de vídeos?
HeyGen es una plataforma impulsada por AI que funciona como un avanzado generador de vídeos de AI. Utiliza sofisticados avatares de AI y voces de AI para transformar texto a vídeo desde guion, creando contenido de calidad profesional con facilidad.
¿Qué tipos de vídeos puedo crear usando la plataforma de AI de HeyGen?
Con HeyGen, puedes actuar como un potente creador de vídeos de productos, generando vídeos explicativos, vídeos de productos para eCommerce y contenido para redes sociales para diversas necesidades. La plataforma te permite escalar la creación de vídeos produciendo una amplia gama de vídeos atractivos de manera eficiente.
¿Puede HeyGen personalizar la marca y los formatos de salida de los vídeos?
Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos para asegurar que tus vídeos se alineen con tu identidad, incluyendo logotipos y colores. Además, la plataforma soporta el cambio de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas, junto con la generación avanzada de voces en off.
¿Ofrece HeyGen herramientas para la colaboración y la creación eficiente de guiones?
HeyGen está diseñado para ahorrar tiempo y mejorar los flujos de trabajo en equipo con herramientas colaborativas integradas. Los usuarios pueden beneficiarse de plantillas de vídeo pre-diseñadas y características que agilizan la redacción de guiones, haciendo que la creación de contenido sea fluida y eficiente.