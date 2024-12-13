Generador de Vídeos de Características de Producto: Rápido, Fácil, Impulsado por AI

Crea impresionantes vídeos de producto con facilidad. Aprovecha el Texto a vídeo desde guion para convertir ideas en historias visuales cautivadoras.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de demostración de producto pulido de 45 segundos diseñado para profesionales de marketing y marcas de comercio electrónico, destacando los aspectos más innovadores de tu producto. Utiliza "Avatares AI" fotorrealistas para presentar las características, impulsado por contenido conciso autogenerado de "Texto a vídeo desde guion", ofreciendo un estilo narrativo altamente profesional y atractivo para un Generador de Vídeos de Producto AI.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de 60 segundos que muestre las características del generador de vídeo para agencias creativas y diseñadores independientes, demostrando las capacidades de personalización inigualables de la plataforma. La narrativa visualmente rica debe combinar elementos únicos de la "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen con gráficos personalizados, creando un estilo visual distintivo que defienda la identidad de marca individual a través de una amplia personalización.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo de producto informativo de 30 segundos para startups tecnológicas y empresas B2B que introducen nuevas características, asegurando que cada detalle sea claro y accesible en todas las plataformas. Este vídeo conciso debe emplear "Subtítulos/captions" precisos para una comprensión universal, y aprovechar el "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" para adaptar el contenido sin problemas a varios canales en línea, presentando un tono directo y educativo para asegurar que tus vídeos de producto lleguen a una audiencia más amplia.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Características de Producto

Crea fácilmente vídeos de producto atractivos que muestren tus características, atraigan a los clientes y mejoren tu presencia en línea con nuestras herramientas impulsadas por AI.

Step 1
Crea tu Proyecto con una Plantilla
Comienza seleccionando de una diversa biblioteca de "plantillas de vídeo" diseñadas para mostrar características de producto. Nuestra interfaz intuitiva hace que comenzar tu vídeo sea simple y rápido.
Step 2
Añade la Historia de tu Producto
Pega la descripción de tu producto o lista de características. Nuestra plataforma puede usar "guiones autogenerados por AI" y voces en off para transformar tu texto en una narración atractiva, ahorrándote tiempo.
Step 3
Selecciona y Personaliza tus Visuales
Mejora tu vídeo eligiendo un "avatar AI" para presentar tus características. Añade fácilmente los elementos de tu marca usando controles de marca como logotipos y colores para mantener una apariencia consistente.
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Una vez satisfecho, genera tu vídeo final con "salida fotorrealista". Luego puedes exportarlo en varias relaciones de aspecto, listo para compartir en redes sociales y plataformas de comercio electrónico para llegar a tu audiencia.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Características de Producto a Través de Historias de Éxito

Desarrolla poderosos testimonios en vídeo y estudios de caso para demostrar el valor y los beneficios reales de las características de tu producto.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de producto atractivos?

El Generador de Vídeos de Producto AI de HeyGen te permite crear impresionantes vídeos de producto con facilidad. Aprovecha los avatares AI y las amplias opciones de personalización para producir un resultado fotorrealista que realmente muestre las características de tu producto.

¿Qué características hacen de HeyGen un creador de vídeos de producto rápido?

HeyGen ofrece un flujo de trabajo de creación rápida para generar vídeos de características de producto. Utiliza una amplia gama de plantillas de vídeo y un editor de arrastrar y soltar para transformar rápidamente tus guiones en vídeos de producto pulidos y profesionales.

¿HeyGen utiliza AI para mejorar la creación de vídeos de producto?

Sí, HeyGen aprovecha la avanzada AI para optimizar tu proceso de creación de vídeos de producto. Nuestra plataforma incluye avatares AI, guiones autogenerados por AI y voces en off realistas, asegurando una producción de alta calidad y eficiente.

¿Puedo personalizar los vídeos de producto de HeyGen para diferentes plataformas?

Absolutamente, HeyGen permite una amplia personalización de tus vídeos de demostración de producto, haciéndolos perfectos para plataformas de redes sociales y comercio electrónico. Puedes aplicar controles de marca y ajustar fácilmente las relaciones de aspecto para adaptarse a diversos requisitos de visualización.

