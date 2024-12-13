El Mejor Generador de Videos Explicativos de Producto para tus Necesidades

Crea fácilmente videos explicativos profesionales usando nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar, perfecto para simplificar ideas complejas.

Para desarrolladores de software y gerentes de TI que buscan resúmenes técnicos rápidos, produzca un video de 1 minuto demostrando HeyGen como un "generador de videos explicativos con IA". El estilo visual debe ser limpio, con capturas de pantalla dinámicas y animaciones mínimas, complementado por una voz en off de IA precisa y profesional. Destaque la eficiencia de convertir guiones complejos en videos pulidos utilizando la capacidad de HeyGen de "Texto a video desde guion".

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Cree un video explicativo de producto de 90 segundos dirigido a gerentes de producto y equipos de marketing, demostrando lo sencillo que es generar contenido atractivo para lanzamientos de nuevas funciones. El video debe tener una estética visual moderna y atractiva, con colores brillantes y transiciones suaves, acompañado de una voz de IA animada y amigable. Enfatice cómo HeyGen agiliza el proceso con sus "Plantillas y escenas" y su extensa "Biblioteca de medios/soporte de stock" para crear rápidamente un resultado de "generador de videos explicativos de producto".
Prompt de Ejemplo 2
Los formadores técnicos y especialistas en soporte pueden simplificar procesos de sistemas complejos con un video de formación de 2 minutos diseñado usando HeyGen. Esta solución de "plataforma de video con IA" debe emplear un estilo visual ilustrativo, paso a paso, con anotaciones claras en pantalla, presentando un avatar de IA calmado y autoritario. Utilice los "Avatares de IA" y "Subtítulos/captions" de HeyGen para asegurar que los conceptos complejos sean fácilmente comprensibles, transmitiendo información de manera efectiva y reforzando la comprensión para los usuarios finales.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolle una pieza de comunicación interna de 45 segundos para gerentes de RRHH y equipos de comunicaciones internas, anunciando una nueva política de la empresa o una actualización del sistema. El video debe exhibir un estilo visual profesional y conciso con la marca corporativa, impulsado por una "Generación de voz en off" similar a la humana que asegure claridad y compromiso. Demuestre cómo HeyGen facilita la creación y exportación rápida de archivos de video "MP4" listos para varias plataformas internas utilizando su función de "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones".
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Videos Explicativos de Producto

Transforma rápidamente tus conceptos de producto en videos explicativos atractivos con herramientas impulsadas por IA, haciendo que las ideas complejas sean simples para tu audiencia.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando el mensaje de tu producto. Nuestra IA analiza tu texto para generar escenas iniciales, aprovechando la funcionalidad de texto a video desde guion para delinear la narrativa central de tu video explicativo y simplificar ideas.
2
Step 2
Selecciona Visuales y Voz
Selecciona de una biblioteca de plantillas de videos explicativos para construir rápidamente tu video. Personaliza escenas y añade avatares de IA para presentar tu mensaje, mejorando el atractivo visual y el compromiso de tu contenido.
3
Step 3
Añade Medios y Subtítulos
Mejora tu video añadiendo fotos y videos de stock, animaciones y otros elementos visuales de nuestra biblioteca de medios. Incluye subtítulos/captions para aumentar la accesibilidad y asegurar que tu mensaje sea claro para todos los espectadores.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Renderiza tu video explicativo de producto terminado como un video MP4. Utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto para optimizarlo para varias plataformas, asegurando que esté listo para redes sociales o tu sitio web, alcanzando una audiencia más amplia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Explicadores de Historias de Éxito del Cliente

.

Muestra el impacto de tu producto creando videos de IA atractivos que destaquen historias de éxito de clientes y generen confianza.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de un video explicativo con IA?

HeyGen funciona como un potente generador de videos explicativos con IA, permitiendo a los usuarios transformar guiones de texto en videos profesionales con facilidad. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar simplifica todo el proceso, haciendo que la producción de videos complejos sea accesible para simplificar ideas en contenido atractivo. Esta robusta plataforma de video con IA asegura una salida eficiente y de alta calidad.

¿Puede HeyGen personalizar avatares y voces en off de IA para mis videos explicativos?

Absolutamente. HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para avatares de IA, incluyendo estilo y expresiones, para que coincidan con tu marca específica. También puedes seleccionar entre una amplia gama de voces en off de IA en varios idiomas y acentos, asegurando que tus videos explicativos resuenen perfectamente con tu audiencia objetivo.

¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar el atractivo visual de los videos explicativos?

HeyGen ofrece una rica biblioteca de plantillas de videos explicativos para iniciar tus proyectos, junto con una vasta colección de fotos y videos de stock para enriquecer tu contenido. También puedes incorporar animaciones atractivas y asegurar la accesibilidad con subtítulos automáticos, todo gestionado dentro de su completa biblioteca de medios.

¿Qué opciones de exportación están disponibles para los videos explicativos de HeyGen?

HeyGen te permite descargar tus videos explicativos terminados en formato de video MP4 de alta calidad, adecuado para varias plataformas. También puedes utilizar el redimensionamiento de relación de aspecto para optimizar tu video para diferentes usos, incluyendo el intercambio sin problemas a través de canales de redes sociales.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo