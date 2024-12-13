Generador de Vídeos Explicativos de Producto: Crea Vídeos Atractivos Rápidamente

Crea vídeos animados profesionales sin esfuerzo con voces en off de IA y plantillas personalizables.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing, imagina un vídeo explicativo conciso de 45 segundos que muestre brillantemente la interfaz fácil de usar de una nueva herramienta en línea. Este vídeo debe presentar visuales brillantes y atractivos que destaquen la funcionalidad del editor de arrastrar y soltar, acompañado de una voz de IA amigable y alentadora generada a través de la generación de voz en off de HeyGen, haciendo que la creación de vídeos parezca sin esfuerzo.
Prompt de Ejemplo 2
Un módulo de formación detallado de 90 segundos espera a los profesionales de RRHH corporativos, con el objetivo de comunicar eficazmente las políticas actualizadas de la empresa. Empleando una estética profesional y corporativa, el vídeo utilizará diversos avatares de IA para transmitir el mensaje, junto con una voz en off clara y educativa y subtítulos/captions sincronizados, impulsados por las robustas capacidades de HeyGen para una comunicación interna integral.
Prompt de Ejemplo 3
Para captar la atención inmediata de startups tecnológicas que lanzan nuevas características, diseña una demostración de producto impactante de 30 segundos. Este vídeo requiere gráficos en movimiento dinámicos y cortes rápidos para un ambiente moderno, integrando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para visuales atractivos y una voz en off de IA enérgica, asegurando opciones de exportación y compartición sin problemas a través de plataformas.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Explicativos de Producto

Crea sin esfuerzo vídeos explicativos de producto profesionales con herramientas impulsadas por IA, transformando tus ideas en contenido visual atractivo rápidamente.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de explicación de producto. Nuestra plataforma utiliza tu texto como base para una poderosa creación de texto a vídeo, asegurando que tu mensaje sea claro.
2
Step 2
Selecciona Visuales y Voz
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA y plantillas de vídeo profesionales para representar visualmente tu producto. Mejora tu mensaje con voces en off de IA que resuenen con tu audiencia.
3
Step 3
Personaliza y Refina
Personaliza tu vídeo explicativo con controles de marca, fuentes personalizadas y medios relevantes de nuestra biblioteca visual. Añade subtítulos y captions para asegurar que tu mensaje sea accesible y atractivo para todos.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez satisfecho, exporta fácilmente tu vídeo explicativo de producto de alta calidad en varios formatos y proporciones de aspecto. Compártelo a través de plataformas para involucrar efectivamente a tu audiencia objetivo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora los Vídeos de Formación de Producto

Mejora la formación de productos creando vídeos dinámicos impulsados por IA que aumentan el compromiso y aseguran una mejor retención del conocimiento para los usuarios.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica la IA de HeyGen el proceso de creación de vídeos explicativos?

HeyGen simplifica la creación de vídeos explicativos transformando guiones en vídeos profesionales utilizando avatares de IA avanzados y voces en off de IA con sonido natural. Esta capacidad de creación de texto a vídeo agiliza el proceso de producción, haciéndolo altamente eficiente para cualquier usuario.

¿Qué opciones de personalización están disponibles al hacer un vídeo explicativo con HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia personalización para tus vídeos explicativos a través de su editor intuitivo de arrastrar y soltar. Puedes utilizar varias plantillas de vídeo, integrar el logo y los colores de tu marca para mantener la coherencia, y añadir música para personalizar tu contenido de manera efectiva.

¿Cómo puedo exportar y compartir los vídeos explicativos creados con HeyGen?

HeyGen proporciona opciones robustas de exportación y compartición para tus vídeos profesionales, permitiéndote descargarlos en varias resoluciones y proporciones de aspecto. Puedes exportar fácilmente tus vídeos explicativos terminados para su distribución en múltiples plataformas.

¿HeyGen admite múltiples idiomas y proporciona subtítulos para vídeos explicativos?

Sí, HeyGen admite múltiples idiomas para voces en off de IA, permitiéndote crear contenido localizado para una audiencia global. Además, HeyGen genera automáticamente subtítulos y captions para tus vídeos explicativos, mejorando la accesibilidad y el alcance.

