Crea un vídeo conciso de 1 minuto dirigido a gestores de producto y desarrolladores con conocimientos tecnológicos, mostrando cómo una plataforma de creación de vídeos con IA simplifica las explicaciones de software complejo con un estilo visual moderno y elegante y una locución profesional generada por IA, aprovechando la robusta generación de locuciones de HeyGen para una narración clara y nítida.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un recorrido dinámico de 45 segundos para la creación de vídeos de demostración de productos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y equipos de marketing, destacando la facilidad de crear vídeos de demostración de productos atractivos utilizando un estilo visual y auditivo amigable y atractivo, utilizando específicamente las diversas plantillas y escenas de HeyGen para impulsar su proceso creativo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo generador de demostración de producto en profundidad de 1 minuto y 30 segundos dirigido a equipos de ventas empresariales y formadores corporativos, ilustrando características avanzadas con una estética pulida y profesional, presentando diversos avatares de IA para presentar información compleja de manera clara, impulsado por los avatares de IA realistas de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un tutorial rápido de 30 segundos para la creación de vídeos de producto dirigido a creadores de contenido y educadores en línea, demostrando la creación rápida de contenido con un estilo visual dinámico y conciso y música de fondo animada, transformando texto en vídeo a partir de un guion de manera sencilla utilizando las capacidades de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Demostraciones de Producto

Crea sin esfuerzo impresionantes vídeos de demostración de productos que muestren tus ofertas con el poder de la IA, captando la atención de tu audiencia de principio a fin.

1
Step 1
Crea Tu Demostración de Producto
Comienza a crear tu demostración de producto. Puedes grabar tu pantalla directamente o introducir tu guion para aprovechar la función de Texto a vídeo de HeyGen para una creación sin esfuerzo, sirviendo como tu generador de demostraciones de producto.
2
Step 2
Selecciona Elementos Visuales
Mejora el atractivo visual de tu demostración seleccionando de una rica biblioteca de plantillas y escenas profesionales. Personalízalas para que se alineen perfectamente con la estética de tu marca, utilizando plantillas de vídeo profesionales.
3
Step 3
Añade una Narración Atractiva
Da vida a la explicación de tu producto utilizando la generación de locuciones de HeyGen para añadir una narración clara y convincente con locución de IA, asegurando que tu mensaje se escuche con precisión.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Finaliza tu demostración de producto utilizando la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para preparar tus vídeos de producto de alta calidad para cualquier plataforma, asegurando un amplio alcance e impacto.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Ilustra el Valor del Producto en Historias de Éxito de Clientes

Desarrolla vídeos de IA impactantes que muestren el valor de tu producto a través de narrativas de éxito de clientes, construyendo confianza y demostrando beneficios.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos con IA?

HeyGen es una plataforma avanzada de creación de vídeos con IA diseñada para agilizar la producción de vídeos. Permite a los usuarios transformar texto en vídeos de productos profesionales de manera sencilla utilizando su generador de vídeos con IA y aprovechar avatares de IA realistas.

¿Puede HeyGen ser utilizado como un generador efectivo de demostraciones de producto?

Absolutamente. HeyGen funciona como un potente creador de demostraciones impulsado por IA, permitiéndote producir vídeos de demostración de productos y vídeos explicativos atractivos. Es un generador integral de demostraciones de producto para mostrar características y captar la atención de tu audiencia.

¿Qué tipo de personalización ofrece HeyGen para la marca y el estilo de vídeo?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus vídeos de producto. Puedes utilizar una variedad de plantillas de vídeo, aplicar controles de marca para tu logo y colores, y refinar tu contenido con el editor intuitivo de arrastrar y soltar dentro de su editor de vídeo integrado.

¿Incluye HeyGen opciones para locución y narración con IA?

Sí, HeyGen admite capacidades sofisticadas de locución con IA, permitiéndote generar locuciones de sonido natural directamente desde tu guion. Esta función mejora enormemente los proyectos de texto a vídeo, asegurando que tus vídeos de producto tengan una narración clara y atractiva.

