Produce un vídeo de 60 segundos para profesionales de marketing ocupados, mostrando cómo el creador de vídeos de demostración de productos de HeyGen simplifica la creación de contenido. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con grabaciones de pantalla dinámicas y una voz en off clara y atractiva. Resalta la eficiencia de generar guiones con avatares de AI para recorridos rápidos de productos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Crea un vídeo de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, demostrando la naturaleza intuitiva de construir demostraciones de productos. Emplea un estilo visual brillante y fácil de usar con un tono de audio entusiasta y de apoyo. Muestra lo fácil que es para los usuarios personalizar su identidad de marca utilizando varias Plantillas y escenas y un sólido soporte de biblioteca de medios/stock.
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para desarrolladores de software y formadores técnicos, detallando el proceso de creación de tutoriales de software completos. La presentación visual debe ser detallada y precisa, complementada por una narración calmada y experta. Enfatiza la integración perfecta de Subtítulos generados a partir de una función de Texto a vídeo para mejorar la accesibilidad.
Diseña un vídeo promocional de 30 segundos dirigido a gestores de redes sociales y creadores de contenido, ilustrando cómo optimizar las demostraciones de productos para varias plataformas. Usa un estilo visual dinámico y rápido con una banda sonora moderna y una narración enérgica. Enfócate en la facilidad de usar el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para adaptar vídeos de demostración de alta resolución a diversos canales de redes sociales.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Demostración de Productos

Crea sin esfuerzo vídeos de demostración de productos convincentes que muestren claramente el valor de tu solución y enganchen a tu audiencia de principio a fin.

Step 1
Graba tus Interacciones con el Producto
Utiliza el grabador de pantalla integrado para capturar tu producto en acción, destacando características clave y flujos de trabajo sin problemas.
Step 2
Añade Mejoras Profesionales de AI
Aprovecha la generación de voz en off de AI para añadir una narración clara y atractiva, asegurando que la historia de tu producto se cuente de manera efectiva.
Step 3
Aplica Plantillas y Escenas Atractivas
Selecciona de una biblioteca de plantillas y escenas para estructurar tu demo, asegurando un flujo consistente y visualmente atractivo para tus espectadores.
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo de Demostración
Optimiza tu vídeo de demostración para cualquier plataforma utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto antes de exportar, asegurando una reproducción perfecta donde sea que se comparta.

Casos de Uso

Demuestra el Valor del Producto con Historias de Éxito

Transforma testimonios de clientes en vídeos dinámicos impulsados por AI, mostrando efectivamente el uso real del producto y demostrando beneficios tangibles a posibles compradores.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo utiliza HeyGen la AI para crear vídeos de demostración de productos?

HeyGen aprovecha funciones avanzadas de AI, incluyendo avatares de AI realistas y generación de texto a vídeo, para agilizar la creación de vídeos de demostración de productos atractivos directamente desde tu guión. Esto permite una producción eficiente de contenido de alta calidad.

¿Puedo personalizar la marca y apariencia de mis vídeos de demostración de productos con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, permitiéndote aplicar tu Personalización de Marca con logotipos y colores, utilizar plantillas diseñadas profesionalmente y refinar tu vídeo con potentes herramientas de edición para que coincida con la estética de tu marca.

¿Qué características de audio y accesibilidad ofrece HeyGen para los vídeos de demostración?

HeyGen destaca en la generación de voz en off, ofreciendo capacidades de voz en off de AI para narrar tu contenido de demostración. También genera automáticamente subtítulos y transcripciones, mejorando la accesibilidad y el alcance para audiencias diversas.

¿Cómo puede HeyGen asegurar que mis vídeos de demostración de productos estén optimizados para diferentes plataformas?

HeyGen te permite cambiar fácilmente el tamaño de tus vídeos de demostración a varias relaciones de aspecto, asegurando una visualización óptima en diferentes plataformas de redes sociales y dispositivos. Puedes exportar tus vídeos de alta calidad, incluyendo resolución HD 1080p, listos para cualquier canal.

