Generador de Vídeos de Demostración de Producto: Crea Demos Más Rápido

Crea demostraciones de producto de alto impacto sin esfuerzo con generación avanzada de voz en off por IA y soporte para más de 50 idiomas.

Para desarrolladores de software, genera un vídeo técnico de 1 minuto que demuestre la rápida creación de un vídeo de demostración de producto utilizando HeyGen. El estilo visual debe ser elegante y didáctico, complementado por una voz en off generada por IA, calmada y clara, enfocándose en la precisión de la generación de texto y voz en off por IA. Destaca cómo los avatares de IA de HeyGen pueden integrarse sin problemas con Texto a vídeo desde el guion para explicar funcionalidades complejas del código, asegurando que el contenido sea tanto atractivo como altamente informativo.

Prompt de Ejemplo 1
Se necesita un vídeo convincente de 45 segundos para profesionales de marketing, que muestre las capacidades de distribución sin esfuerzo de un creador de vídeos de producto. El estilo visual y de audio de este vídeo debe ser dinámico y enérgico, enfatizando la facilidad de exportación como MP4 para varias plataformas. Debe destacar cómo el redimensionamiento de relación de aspecto y las exportaciones de HeyGen aseguran una visualización óptima en redes sociales, utilizando una vibrante biblioteca de medios/soporte de stock para mejorar la presentación.
Prompt de Ejemplo 2
Los propietarios de pequeñas empresas requieren un vídeo instructivo conciso de 30 segundos que ilustre cómo generar rápidamente un vídeo de demostración de producto sin experiencia previa en edición. El estilo visual debe ser amigable y alentador, acompañado de música de fondo libre de derechos y animada. Esta producción debe destacar prominentemente las plantillas y escenas intuitivas de HeyGen, demostrando cómo los usuarios pueden agregar rápidamente subtítulos/captions para asegurar accesibilidad y amplio alcance.
Prompt de Ejemplo 3
Dirigido a gerentes de marca, diseña un sofisticado vídeo de 1 minuto explorando las opciones avanzadas de personalización disponibles dentro de un Generador de Vídeos de Producto con IA para mantener la consistencia de la marca. Con un estilo visual pulido y profesional, acompañado de una voz en off confiada y autoritaria, este vídeo demostrará cómo los avatares de IA de HeyGen pueden personalizarse para alinearse con las directrices de marca personalizadas. Debe destacar la generación precisa de voz en off para un mensaje consistente y la aplicación de elementos estéticos específicos a través de plantillas y escenas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Demostración de Producto

Crea fácilmente vídeos de demostración de producto profesionales que cautiven a tu audiencia y expliquen el valor de tu producto, todo potenciado por herramientas de IA intuitivas.

1
Step 1
Selecciona Tu Punto de Partida
Comienza eligiendo entre una variedad de plantillas de vídeo profesionales o deja que la IA te ayude a generar tu guion inicial para un inicio rápido de tu vídeo de demostración de producto.
2
Step 2
Personaliza Tu Contenido
Utiliza el editor intuitivo de arrastrar y soltar para añadir tu marca personalizada, subir grabaciones de pantalla o integrar diversos elementos de medios de stock para personalizar tu demo.
3
Step 3
Mejora con Voz de IA
Eleva tu vídeo de demostración de producto con generación profesional de texto y voz en off por IA, asegurando una narración clara y atractiva para la explicación de tu producto.
4
Step 4
Exporta Tu Creación
Finaliza tu demostración de producto y expórtala como MP4 en alta resolución, lista para impresionar a tu audiencia en cualquier plataforma y mostrar tu producto de manera efectiva.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Éxito del Cliente con Vídeo

Desarrolla vídeos atractivos potenciados por IA para ilustrar cómo los clientes utilizan con éxito tu producto, reforzando su valor y confianza.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de demostración de producto?

HeyGen te permite crear vídeos de demostración de producto atractivos utilizando su editor intuitivo de arrastrar y soltar y sus extensas plantillas de vídeo. Puedes subir fácilmente tus recursos, añadir avatares de IA y personalizar cada elemento para crear un archivo MP4 de alta resolución para tu audiencia.

¿Qué características avanzadas de IA ofrece HeyGen para mejorar los vídeos de producto?

HeyGen aprovecha la generación de texto y voz en off por IA para crear narraciones de sonido natural en más de 50 idiomas. Además, puedes utilizar avatares de IA para presentar tu producto con precisión humana, e incluso hacer que la IA escriba el guion, agilizando tu flujo de trabajo de producción de vídeo.

¿Puedo integrar la identidad de mi marca en los vídeos de producto creados con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logotipo, colores de marca y fuentes personalizadas en cada vídeo de demostración de producto. Esto asegura que tu contenido sea consistente y esté alineado profesionalmente con la estética de tu marca.

¿Cómo puedo exportar y compartir los vídeos de producto que hago usando HeyGen?

Una vez que tu vídeo de producto esté perfeccionado con las herramientas de edición de HeyGen, puedes exportarlo como un archivo MP4 de alta resolución. Este formato asegura una amplia compatibilidad para compartir en plataformas o incrustar directamente en tus materiales de marketing y habilitación de ventas.

