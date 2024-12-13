Generador de Demostraciones de Producto: Crea Demos Impresionantes Rápidamente

Crea vídeos de demostración de producto impresionantes sin esfuerzo. Aprovecha los avatares AI de HeyGen para demostraciones de producto atractivas e interactivas.

Crea un vídeo dinámico de demostración de producto de 45 segundos diseñado para potenciales clientes empresariales, mostrando cómo una nueva función SaaS optimiza los flujos de trabajo. El estilo visual debe ser profesional y elegante, empleando una voz en off confiada y optimista. Destaca la facilidad de crear demostraciones de productos atractivas utilizando los 'avatares AI' de HeyGen para añadir un toque humano.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 60 segundos dirigido a nuevos usuarios de un software complejo, centrándose en un flujo de trabajo claro y paso a paso. El estilo visual debe ser limpio y animado, con un tono calmado e instructivo proporcionado por la 'Generación de voz en off'. Aprovecha los versátiles 'Plantillas y escenas' de HeyGen para simplificar conceptos intrincados de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de demostración de producto de 30 segundos optimizado para plataformas de redes sociales, dirigido a propietarios de pequeñas empresas que buscan entender rápidamente una nueva herramienta. El estilo visual debe ser vibrante y rápido, con música de fondo de tendencia y 'Subtítulos/captions' claros para asegurar una comprensión rápida. Muestra el beneficio principal de usar un generador de demostraciones de producto potente.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña una demostración de producto personalizada de 90 segundos para profesionales B2B de nicho, detallando las funcionalidades avanzadas de una herramienta específica de la industria. El estilo visual debe ser elegante y preciso, con un 'avatar AI' experto como presentador para explicar aspectos técnicos. Utiliza la función 'Texto a vídeo desde guion' de HeyGen para una creación de contenido eficiente y asegura una presentación de alta calidad.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Demostraciones de Producto

Crea rápidamente vídeos de demostración de producto cautivadores e interactivos con herramientas impulsadas por AI, transformando tus narrativas de producto en experiencias narrativas memorables.

1
Step 1
Selecciona un Punto de Partida
Elige entre una biblioteca de `plantillas` o comienza desde cero para sentar las bases de tu demostración de producto. Aprovechar `Plantillas y escenas` permite un inicio rápido y eficiente de tu proceso de creación.
2
Step 2
Integra Presentadores AI
Mejora tu demostración de producto incorporando `avatares AI` para narrar y explicar características, haciendo que tu contenido sea dinámico y atractivo.
3
Step 3
Personaliza Elementos Visuales
Haz que tu demo sea `personalizable` aplicando el logo y los colores de tu marca. Organiza escenas para un impacto óptimo, asegurando que la identidad única de tu producto brille a través de `Controles de marca (logo, colores)`.
4
Step 4
Publica Tu Vídeo de Demostración
Finaliza tu creación y `publica y comparte la demo` en varios formatos deseados. `Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones` asegura que tu demostración de producto interactiva esté lista para cualquier plataforma, capturando la atención de tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la formación de producto y la incorporación de usuarios

.

Utiliza demostraciones de vídeo impulsadas por AI para crear recorridos de producto claros y atractivos que mejoren la comprensión y retención del usuario.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de demostración de producto?

HeyGen es un generador de vídeos AI diseñado para crear fácilmente vídeos de demostración de producto atractivos. Te permite transformar tus guiones en experiencias visuales cautivadoras aprovechando presentadores AI y plantillas personalizables.

¿Puedo usar avatares AI para realizar mis demostraciones de producto?

¡Por supuesto! HeyGen ofrece una diversa selección de avatares AI y presentadores AI capaces de articular el valor de tu producto con voces en off y expresiones realistas. Puedes personalizar su apariencia y voz para alinearse perfectamente con el estilo único de tu marca.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para personalizar demostraciones de producto?

HeyGen cuenta con un editor fácil de usar, sin necesidad de código, con funcionalidad de arrastrar y soltar, que permite una amplia personalización de tus vídeos de demostración de producto. Utiliza plantillas versátiles, integra los elementos visuales de tu marca y añade voces en off profesionales para crear experiencias narrativas memorables.

¿Qué tan rápido puedo generar vídeos de demostración de producto de alta calidad con HeyGen?

El potente generador de vídeos AI de HeyGen agiliza todo el proceso de creación de vídeos de demostración de producto, permitiendo una producción rápida sin comprometer la calidad. Nuestra plataforma convierte eficientemente texto en vídeo con presentadores AI y visuales dinámicos, asegurando resultados profesionales en minutos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo