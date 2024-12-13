Creador de Vídeos Conceptuales de Producto para Impresionantes Vídeos de Producto con AI

Crea vídeos de producto de alto impacto sin esfuerzo utilizando plantillas personalizables y una interfaz fácil de usar.

415/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de demostración de producto de 45 segundos específicamente para comerciantes de comercio electrónico, utilizando los avatares de AI de HeyGen para presentar las características del producto con un tono profesional y confiable. La estética visual debe ser limpia y sofisticada, complementada por una voz en off clara y articulada, demostrando cómo los vídeos de productos con AI pueden elevar su presencia y compromiso en línea.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo de producto de 60 segundos dirigido a gerentes de producto que introducen nuevas características, empleando los robustos subtítulos/captions de HeyGen para asegurar que cada detalle sea comprendido. El estilo visual debe ser informativo y dinámico, incorporando gráficos vibrantes y una voz en off confiada y profesional, personalizando efectivamente el vídeo para resaltar los aspectos innovadores del producto para una audiencia global.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de 30 segundos de ritmo rápido para influencers de redes sociales que promueven nuevos productos, aprovechando las diversas plantillas y escenas de vídeo de HeyGen para iniciar rápidamente contenido creativo. Los visuales deben ser llamativos y alineados con las tendencias, acompañados de música popular y animada, asegurando una experiencia de creación de vídeos de producto de alto impacto para generar entusiasmo y aumentar las conversiones en varias plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Creador de Vídeos Conceptuales de Producto

Da vida a tus conceptos de producto rápidamente con la creación de vídeos impulsada por AI. Crea narrativas convincentes y visuales atractivos para tu próxima gran idea sin esfuerzo.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla de Vídeo
Comienza eligiendo entre una variedad de plantillas de vídeo profesionales diseñadas para mostrar eficazmente tu concepto de producto, aprovechando la extensa biblioteca de plantillas de HeyGen.
2
Step 2
Personaliza tus Visuales
Personaliza tu vídeo con tus propios recursos creativos, añade medios de stock y aplica controles de marca como logotipos y colores para que coincidan con la identidad de tu producto.
3
Step 3
Añade Voces en Off o Avatares de AI
Mejora tu vídeo conceptual de producto con avatares de AI dinámicos o voces en off profesionales para articular claramente tu mensaje, haciéndolo atractivo para tu audiencia.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu vídeo conceptual ajustando las proporciones y luego expórtalo en alta calidad, listo para compartir en redes sociales y varias plataformas para cautivar a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Impacto y Valor del Producto

.

Ilustra los beneficios y el valor de tus conceptos de producto a través de vídeos atractivos con AI, demostrando su potencial para satisfacer las necesidades de los usuarios.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de producto con AI?

HeyGen hace que la creación de vídeos de producto con AI sea sencilla al transformar guiones en visuales dinámicos. Nuestro generador de vídeos con AI intuitivo aprovecha los avatares y las voces en off de AI para producir vídeos de producto de alta calidad de manera rápida y eficiente, ideal para mostrar nuevos conceptos de producto.

¿Puedo personalizar mis vídeos conceptuales de producto con HeyGen?

¡Por supuesto! HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus vídeos conceptuales de producto, asegurando que se alineen con el tono de tu marca. Utiliza nuestro editor de arrastrar y soltar, una amplia gama de plantillas de vídeo, medios de stock y recursos creativos para personalizar completamente tu contenido de vídeo.

¿Qué características hacen de HeyGen un creador efectivo de vídeos de demostración de producto?

HeyGen destaca como un creador efectivo de vídeos de demostración de producto gracias a sus capacidades de texto a vídeo y generación de voces en off en múltiples idiomas. Puedes crear rápidamente vídeos explicativos de producto detallados con subtítulos sincronizados, asegurando que tu mensaje llegue a una audiencia más amplia.

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de producto en redes sociales?

HeyGen te permite crear vídeos de producto impactantes optimizados para plataformas de redes sociales. Genera fácilmente vídeos cortos y anuncios de vídeo atractivos, con opciones para cambiar el tamaño de la relación de aspecto y varios formatos de exportación para maximizar tu alcance y reconocimiento de marca.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo