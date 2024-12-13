Creador de Vídeos de Catálogo de Productos: Muestra Tus Productos al Instante

Crea impresionantes vídeos de demostración de productos y contenido de marketing al instante usando nuestras plantillas y escenas profesionales.

Produce un vídeo tutorial conciso de 1 minuto para propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, mostrando lo rápido que pueden crear vídeos de catálogo de productos profesionales usando la interfaz intuitiva de HeyGen. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con una pista de fondo animada y una voz en off amigable e informativa. Enfatiza la eficiencia de aprovechar "Plantillas y escenas" pre-diseñadas para agilizar el proceso de creación de vídeos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional convincente de 90 segundos dirigido a negocios de comercio electrónico y a los especialistas en marketing digital, demostrando cómo un "Generador de Vídeos de Productos con IA" puede revolucionar su estrategia de contenido. El estilo visual y de audio debe ser moderno, dinámico y atractivo, con transiciones fluidas y una voz natural de IA. Destaca el uso innovador de "avatares de IA" para presentar características de productos con un toque humano, elevando la presencia de la marca sin configuraciones de estudio complejas.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo educativo de 2 minutos diseñado para creadores de contenido y equipos de marketing, ilustrando el poder de transformar contenido escrito en "vídeos de productos" impactantes. Este vídeo debe mantener una estética visual informativa, elegante y corporativa, complementada por una narración precisa. Enfócate en la facilidad de generar un vídeo completo a partir de un simple guion usando la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen, mostrando cómo explicar claramente detalles complejos de productos.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vibrante anuncio de 1 minuto para redes sociales dirigido a gerentes de comercio electrónico globales y estrategas de redes sociales, enfatizando cómo mejorar el alcance y la accesibilidad del "marketing de vídeo para ecommerce". El estilo visual debe ser atractivo, vibrante y diverso, con una banda sonora enérgica y "Subtítulos/captions" perfectamente sincronizados para un atractivo más amplio. Este vídeo debe transmitir poderosamente lo fácil que es crear contenido inclusivo que resuene con una audiencia mundial.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Catálogo de Productos

Crea vídeos de catálogo de productos atractivos sin esfuerzo, mostrando tus artículos con calidad profesional y características avanzadas de IA.

1
Step 1
Selecciona Tu Base
Elige entre una amplia gama de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente para iniciar la creación de tu vídeo de catálogo de productos.
2
Step 2
Añade Detalles del Producto
Sube tus medios de producto, añade texto personalizado e integra fácilmente avatares de IA para narrar tu catálogo con facilidad.
3
Step 3
Refina Tu Vídeo
Genera voces en off de sonido natural usando la funcionalidad de Texto a Vídeo desde guion para articular claramente las características y beneficios del producto.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Redimensiona tu vídeo de catálogo de productos completado para varias plataformas y expórtalo en alta calidad, listo para tus canales de marketing.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Productos

Destaca experiencias positivas de clientes y beneficios de productos a través de testimonios en vídeo impulsados por IA para generar confianza.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de productos?

HeyGen es un avanzado Generador de Vídeos de Productos con IA que simplifica todo el proceso de creación de vídeos de productos atractivos. Aprovechando la creación de vídeos impulsada por IA, puedes transformar guiones en vídeos de productos profesionales sin esfuerzo, utilizando avatares de IA y capacidades realistas de texto a vídeo desde guion. Esto hace de HeyGen un creador de vídeos de productos eficiente para cualquier negocio.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para personalizar vídeos de productos?

HeyGen ofrece un conjunto robusto de características técnicas para una personalización profunda de tus vídeos de productos. Puedes utilizar una variedad de plantillas de vídeo, integrar tu propio material de archivo y aplicar controles de marca como logotipos y colores. Además, HeyGen proporciona opciones para diversas voces en off y subtítulos/captions automáticos para mejorar la accesibilidad y el alcance.

¿Puede HeyGen usarse para crear varios tipos de vídeos de marketing más allá de las demostraciones de productos?

Absolutamente, HeyGen es un creador de vídeos versátil capaz de producir una amplia gama de Vídeos de Marketing. Más allá de los detallados vídeos de demostración de productos, puedes crear fácilmente Vídeos para Redes Sociales atractivos y contenido para marketing de vídeo para ecommerce, gracias a las opciones flexibles de cambio de relación de aspecto y exportación. Es una solución todo en uno para tus necesidades de marketing digital.

¿Cómo pueden las empresas asegurar la consistencia de marca en todos sus vídeos de catálogo de productos usando HeyGen?

HeyGen ayuda a mantener la consistencia de marca en todos tus vídeos de catálogo de productos a través de sus completos controles de marca. Puedes aplicar fácilmente los logotipos de tu empresa, paletas de colores específicas y fuentes para asegurar que cada vídeo se alinee con tus directrices de marca. Esto agiliza el proceso para las empresas que gestionan extensos catálogos de productos.

