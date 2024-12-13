Crea un vídeo instructivo de 1 minuto que demuestre el montaje preciso de un nuevo kit de brazo robótico, dirigido al personal de soporte técnico y a aficionados avanzados que requieren una guía detallada. El estilo visual debe ser extremadamente limpio con primeros planos detallados, acompañado de una voz en off precisa y calmada, aprovechando la capacidad de HeyGen de "Texto a vídeo desde guion" para asegurar instrucciones precisas y paso a paso para este caso de uso complejo de "generador de vídeos de montaje de productos".

Generar Vídeo