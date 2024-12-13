Generador de Vídeos de Montaje de Productos: Crea Guías con AI

Crea guías claras de montaje de productos rápidamente. Transforma tus guiones en vídeos instructivos atractivos al instante con nuestra función de Texto a vídeo desde guion.

Crea un vídeo instructivo de 1 minuto que demuestre el montaje preciso de un nuevo kit de brazo robótico, dirigido al personal de soporte técnico y a aficionados avanzados que requieren una guía detallada. El estilo visual debe ser extremadamente limpio con primeros planos detallados, acompañado de una voz en off precisa y calmada, aprovechando la capacidad de HeyGen de "Texto a vídeo desde guion" para asegurar instrucciones precisas y paso a paso para este caso de uso complejo de "generador de vídeos de montaje de productos".

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una guía de 45 segundos sobre cómo montar una silla de oficina compacta, diseñada para consumidores cotidianos que buscan una configuración rápida y fácil. Este vídeo debe presentar visuales brillantes y atractivos y un estilo de audio amigable y optimista, utilizando las "Plantillas y escenas" de HeyGen para agilizar la creación y añadir "Subtítulos/captions" para una mayor accesibilidad en este escenario de "Creador de vídeos de montaje de productos".
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo de 90 segundos que aborde los pasos comunes de solución de problemas para piezas desalineadas durante el montaje del producto, dirigido a representantes de servicio al cliente y usuarios finales. La presentación visual debe presentar secuencias claras de problema-solución con anotaciones útiles en pantalla, mientras que el audio mantiene un tono calmado y tranquilizador, mejorado por el "Soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen para visuales relevantes y "Generación de voz en off" para una solución de problemas concisa.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de formación técnica integral de 2 minutos para el montaje global de una unidad de servidor modular, destinado a socios de distribución internacional y técnicos que requieren soporte multilingüe. El vídeo debe emplear un diseño visual universal con diagramas animados claros, centrándose en los puntos clave de montaje, y aprovechar los "Avatares de AI" de HeyGen para presentar la información claramente mientras ofrece "Generación de voz en off" en múltiples idiomas para un amplio alcance, demostrando la avanzada "Generación de vídeo AI" para procedimientos complejos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Montaje de Productos

Crea sin esfuerzo vídeos claros y atractivos de montaje de productos y guías de cómo hacer para instruir a tus clientes con AI.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tus instrucciones de montaje. Nuestra plataforma utiliza "Texto a vídeo desde guion" para generar instantáneamente escenas dinámicas para tu guía de cómo hacer.
2
Step 2
Añade Avatares AI
Mejora tu vídeo incorporando "Avatares AI" para demostrar visualmente cada paso complejo de montaje, asegurando claridad para los espectadores que aprenden de tus vídeos instructivos.
3
Step 3
Refina con Branding
Aplica tus "Controles de marca (logo, colores)" personalizados para mantener la consistencia de la marca a lo largo de tu vídeo de montaje de productos.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de alta calidad y utiliza "Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto" para publicarlo fácilmente en varias plataformas, generado por nuestro generador de vídeos de montaje de productos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera Anuncios de Montaje de Productos de Alto Rendimiento

.

Produce rápidamente anuncios atractivos de montaje de productos utilizando vídeo AI para resaltar características y facilidad de uso.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la producción de vídeos de montaje de productos?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de montaje de productos de alta calidad aprovechando la generación de vídeo AI. Puedes transformar tu guion en un vídeo dinámico con avatares AI realistas y generación de voz en off, haciendo que los vídeos instructivos sean más atractivos y eficientes de producir.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para mejorar los vídeos instructivos?

HeyGen proporciona características avanzadas como la generación de voz en off impulsada por AI y subtítulos/captions automáticos para mejorar la accesibilidad y el compromiso. Además, los usuarios pueden utilizar una biblioteca de medios completa y Plantillas y escenas profesionales para crear contenido pulido.

¿Puede HeyGen personalizar guías de cómo hacer con elementos visuales y de marca específicos?

Absolutamente. HeyGen permite una personalización completa para tus guías de cómo hacer a través de controles de marca robustos, permitiéndote integrar tu logo y colores de marca sin problemas. También puedes adaptar fácilmente el contenido para varias plataformas con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.

¿HeyGen admite la reutilización eficiente de contenido y la distribución multiplataforma?

Sí, HeyGen está diseñado para la reutilización eficiente de contenido y la distribución multiplataforma. Puedes generar vídeos tutoriales una vez y luego redimensionarlos y exportarlos fácilmente para diferentes formatos de redes sociales o sitios web, completos con subtítulos/captions automáticos para un mayor alcance.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo