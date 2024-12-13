El Generador Definitivo de Vídeos de Anuncio de Producto
Impulsa tus lanzamientos de productos con vídeos impresionantes creados sin esfuerzo, aprovechando la vasta biblioteca de medios de HeyGen para obtener recursos ricos.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo demo de producto de 45 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas, empleando un estilo visual brillante y amigable complementado por una voz en off clara y gráficos limpios. Aprovecha la "Generación de voz en off" y "Subtítulos/captions" de HeyGen para explicar eficazmente las características clave, asegurando que el contenido sea accesible y fácil de entender para profesionales ocupados que buscan herramientas eficientes.
Desarrolla un vídeo promocional de 60 segundos para la actualización de una característica nueva de un producto existente, dirigido a usuarios actuales y miembros de la comunidad con transiciones dinámicas, música emocionante y colores vibrantes. Incorpora "Plantillas y escenas" de HeyGen y el amplio "Soporte de biblioteca de medios/stock" para crear una experiencia de narración avanzada con IA que resalte los beneficios de la actualización y fomente el compromiso continuo.
Diseña un vídeo de producto de IA profesional de 30 segundos para una solución SaaS B2B, dirigido a ejecutivos y tomadores de decisiones, con una estética minimalista, voz autoritaria y música de fondo sutil. Utiliza los "Avatares de IA" de HeyGen para presentar la propuesta de valor principal y asegúrate de que el resultado final esté impecablemente formateado para varias plataformas con "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para un impacto máximo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Lanzamiento de Producto de Alto Rendimiento.
Genera sin esfuerzo vídeos de producto con IA atractivos para tus campañas de lanzamiento, maximizando el alcance y la conversión con una salida de calidad de estudio.
Produce Anuncios Atractivos para Redes Sociales.
Crea rápidamente vídeos y clips de anuncio de producto cautivadores para plataformas sociales, generando expectación y conectando instantáneamente con tu audiencia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de producto visualmente impresionantes?
HeyGen te permite producir vídeos de producto profesionales utilizando avatares de IA y capacidades de texto a vídeo, junto con una extensa biblioteca de medios para gráficos ricos, vídeos y recursos musicales. Nuestro editor de arrastrar y soltar y las plantillas de vídeo personalizables hacen que crear contenido visualmente impresionante sea simple y eficiente.
¿Qué recursos creativos ofrece HeyGen para mejorar los vídeos de lanzamiento de productos?
HeyGen proporciona una amplia gama de recursos creativos, incluidas plantillas personalizables, fotos de stock y recursos de vídeo, para ayudarte a crear vídeos de lanzamiento de productos atractivos. También puedes aprovechar los guiones generados por IA y varias animaciones para una narración avanzada con IA.
¿Puede HeyGen generar vídeos demo y explicativos de producto atractivos?
Absolutamente. HeyGen es un generador de vídeos de IA versátil diseñado para crear vídeos demo de producto atractivos, vídeos explicativos y vídeos de marketing con facilidad. Su salida de calidad de estudio y opciones para el tono emocional aseguran que tu mensaje resuene efectivamente con tu audiencia.
¿Cómo asegura HeyGen que mis vídeos de anuncio de producto se alineen con mi marca?
HeyGen ofrece controles de marca integrales, permitiéndote integrar sin problemas tu logotipo, colores de marca y temas visuales específicos en tus vídeos de anuncio de producto. Esto asegura que cada nuevo teaser de producto y campaña de marketing completa mantenga una identidad de marca consistente y profesional.