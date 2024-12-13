El Generador Definitivo de Vídeos de Anuncio de Producto

Impulsa tus lanzamientos de productos con vídeos impresionantes creados sin esfuerzo, aprovechando la vasta biblioteca de medios de HeyGen para obtener recursos ricos.

Produce un vídeo teaser de 30 segundos para un nuevo producto dirigido a emprendedores tecnológicos, mostrando una solución de software innovadora con visuales elegantes y futuristas y una banda sonora enérgica. Utiliza la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para transformar un guion conciso en escenas dinámicas que generen expectación para el vídeo oficial de lanzamiento del producto.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo demo de producto de 45 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas, empleando un estilo visual brillante y amigable complementado por una voz en off clara y gráficos limpios. Aprovecha la "Generación de voz en off" y "Subtítulos/captions" de HeyGen para explicar eficazmente las características clave, asegurando que el contenido sea accesible y fácil de entender para profesionales ocupados que buscan herramientas eficientes.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo promocional de 60 segundos para la actualización de una característica nueva de un producto existente, dirigido a usuarios actuales y miembros de la comunidad con transiciones dinámicas, música emocionante y colores vibrantes. Incorpora "Plantillas y escenas" de HeyGen y el amplio "Soporte de biblioteca de medios/stock" para crear una experiencia de narración avanzada con IA que resalte los beneficios de la actualización y fomente el compromiso continuo.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de producto de IA profesional de 30 segundos para una solución SaaS B2B, dirigido a ejecutivos y tomadores de decisiones, con una estética minimalista, voz autoritaria y música de fondo sutil. Utiliza los "Avatares de IA" de HeyGen para presentar la propuesta de valor principal y asegúrate de que el resultado final esté impecablemente formateado para varias plataformas con "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para un impacto máximo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Anuncio de Producto

Crea sin esfuerzo vídeos de anuncio de producto impresionantes que capturen la atención y fomenten el compromiso, mostrando tu nueva oferta con un toque profesional.

1
Step 1
Elige Tu Plantilla
Selecciona entre una amplia gama de plantillas de vídeo profesionales diseñadas para vídeos de lanzamiento de productos. Esto proporciona un punto de partida rápido y fácil para tu anuncio.
2
Step 2
Personaliza con los Detalles de Tu Producto
Personaliza sin esfuerzo tu vídeo utilizando el editor intuitivo de arrastrar y soltar. Añade imágenes, vídeos y texto de tu producto, asegurando que tu anuncio sea único y acorde con tu marca.
3
Step 3
Genera Tu Vídeo de Producto con IA
Utiliza el generador de vídeo de IA para transformar tu contenido personalizado en un vídeo pulido. Nuestra avanzada IA crea voces en off atractivas e incluso puede animar avatares de IA para una presentación dinámica.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Revisa tu vídeo de anuncio de producto terminado, realiza los ajustes finales necesarios y expórtalo en alta resolución. Comparte tu vídeo de marketing en todas las plataformas deseadas para maximizar el alcance.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira a las Audiencias con Vídeos de Revelación de Producto

.

Crea vídeos de revelación de producto emocionalmente resonantes que inspiren y emocionen a tu audiencia objetivo sobre tus nuevas ofertas, generando anticipación de manera efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de producto visualmente impresionantes?

HeyGen te permite producir vídeos de producto profesionales utilizando avatares de IA y capacidades de texto a vídeo, junto con una extensa biblioteca de medios para gráficos ricos, vídeos y recursos musicales. Nuestro editor de arrastrar y soltar y las plantillas de vídeo personalizables hacen que crear contenido visualmente impresionante sea simple y eficiente.

¿Qué recursos creativos ofrece HeyGen para mejorar los vídeos de lanzamiento de productos?

HeyGen proporciona una amplia gama de recursos creativos, incluidas plantillas personalizables, fotos de stock y recursos de vídeo, para ayudarte a crear vídeos de lanzamiento de productos atractivos. También puedes aprovechar los guiones generados por IA y varias animaciones para una narración avanzada con IA.

¿Puede HeyGen generar vídeos demo y explicativos de producto atractivos?

Absolutamente. HeyGen es un generador de vídeos de IA versátil diseñado para crear vídeos demo de producto atractivos, vídeos explicativos y vídeos de marketing con facilidad. Su salida de calidad de estudio y opciones para el tono emocional aseguran que tu mensaje resuene efectivamente con tu audiencia.

¿Cómo asegura HeyGen que mis vídeos de anuncio de producto se alineen con mi marca?

HeyGen ofrece controles de marca integrales, permitiéndote integrar sin problemas tu logotipo, colores de marca y temas visuales específicos en tus vídeos de anuncio de producto. Esto asegura que cada nuevo teaser de producto y campaña de marketing completa mantenga una identidad de marca consistente y profesional.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo